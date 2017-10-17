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В Зугдиди прошла акция с требованием компенсации в связи с уничтожением урожая фундука
Civil Georgia, Tbilisi / 17 Окт.'17 / 12:36

Местное население Зугдидского муниципалитета, урожай лесных орехов которого был уничтожен мраморным (азиатским) клопом, 16 октября провело акцию протеста у здания краевой администрации региона Самегрело – Земо Сванети. Участники акции требовали встречи с губернатором и возмещения ущерба, нанесенного вредоносным насекомым.

Одним из организаторов акции было оппозиционное Национальное движение. По заявлению одного из лидеров Национального движения Ники Мелия, пострадавшие уже в четвертый раз пытаются встретиться с губернатором, однако безрезультатно. «Если кто-нибудь пока еще не знает, что означает мраморный клоп, да, десятки тысяч семей уже на себя испытали это. Это означает оставшихся без хлеба десятков тысяч семей в Самегрело, дополнительно еще десятки тысяч семей в Имерети, Гуриа и во всей Западной Грузии», - заявил Ника Мелия.

Обстановка на акции накалилась после того, как часть собравшегося у местной администрации населения попыталась пойти в здание, но правоохранители не позволили им сделать это.

Позже на встречу к участникам акции вышел первый заместитель губернатора региона Самегрело – Земо Сванети Коба Кантария, который заявил собравшимся, что с целью уничтожения мраморного клопа ведется обработка химикатами.

«Мы тоже стоим рядом с этим народом. Нас беспокоит эта тема. Мы поставили вопрос (компенсации), но (это решение) должен принять центр – Министерство финансов и правительство. Мы не решаем этого», - заявил на встрече с участниками акции Коба Кантария.

Акция в центре Зугдиди продолжалась несколько часов. После завершения акции участники заявили, что вновь соберутся с требованием компенсации.

Мраморный клоп распространился в Западной Грузии в летний период и уничтожил большую часть урожая лесных орехов.

По информации Национального агентства продовольствия, вредитель, родиной которого является Юго-восточная Азия, в Грузии впервые появился в 2015 году. Насекомое нанесло существенный ущерб урожаю лесных орехов и в 2016 году. Кроме фундука, мраморный клоп наносит вред различным сортам фруктов, ягодам и овощам. В период широкого распространения насекомого ущерб может составлять до 70% всего урожая.

По информации Министерства сельского хозяйства, в бюджете 2017 года для мер против мраморного клопа предусмотрены 4 млн лари. В регионах Западной Грузии (Самегрело, Гуриа, Имерети и Аджария), которые наиболее пострадали в результате распространения вредоносного насекомого, химическая обработка с использованием специальной техники была проведена на площадях размером 110 тысяч гектаров, в том числе, на приусадебных участках и больших массивах.

Вредоносное насекомое также причинило ущерб еще одном региону Грузии – оккупированной Абхазии. Этот вопрос обсуждался и на 41-м раунде Женевских переговоров 10-11 октября. По информации МИД Грузии, «было достигнуто соглашение о продолжении совместной работы с целью оперативного и дееспособного реагирования на экологические проблемы».
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