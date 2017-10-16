Президенты Грузии и Италии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества



Президент Георгий Маргвелашвили и президент Серджо Маттарелла, 16 октября, 2017. Фото: Администрация президента Грузии

Президент Георгий Маргвелашвили, который 15-17 октября с официальным визитом посещает Италию, встретился со своим итальянским коллегой Серджо Маттарелла, с которым обсудил вопросы двусторонних отношений, а также сотрудничество двух стран в международном формате.



Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Маргвелашвили также затронул ситуацию на оккупированных территориях Грузии, нарушения прав человека и подчеркнул важность укрепления политики непризнания оккупированных территорий Грузии и значение ее постоянной поддержки со стороны партнеров Грузии.



Стороны также обсудили процесс интеграции Грузии в ЕС и НАТО, во время чего президент Маргвелашвили выразил благодарность за поддержку Италии в этом отношении. На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества между Грузией и Италией в области экономики и обороны, а также вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том числе, в рамках проекта трансадриатического трубопровода.



Пресс-служба президента Грузии также сообщает, что лидеры подчеркнули тот факт, что в 2018 году Италия становится председательством ОБСЕ, и что сохранение вопроса о российско-грузинском конфликте и ВПЛ в повестке дня ОБСЕ имеет большое значение для Грузии.



«Президент Грузии выразил готовность принять послов ОБСЕ в Грузию и отметил, что с 2008 года Грузия желает, чтобы состоялся визит послов ОБСЕ, но, к сожалению, этот визит блокируется единственным государством членом ОБСЕ», - говорится в заявлении пресс-службы.



В рамках визита также планируется встреча Маргвелашвили с председателем Сената Италии Пьетро Грассо. Он также прочитает лекцию в Колледже обороны НАТО в Риме.



В состав грузинской делегации входят также глава администрации президента Гиоргий Абашишвили; Секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили; Заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, секретарь президента по иностранным делам Тенгиз Пхаладзе и политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе.