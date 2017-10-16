Выборы 2015: Еженедельный обзор №6



ЦИК приступил к печатанию избирательных бюллетеней. Фото: Кадр с видеоролика ЦИК

На выборах местного самоуправления, которые назначены на 21 октября 2017 года, граждане Грузии будут выбирать 2058 членов 64 сакребуло и 64 мэров путем прямых выборов.



Наряду с приближением даты выборов, Civil.ge приступает к публикации еженедельных обзоров, которые ставят своей целью информирование общества о ходе избирательной кампании, о деятельности участвующих в выборах политических партий, избирательных блоков и инициативных групп, о кандидатах в мэры и члены сакребуло, об избирательных процедурах и зафиксированных в избирательный период нарушениях.



В шестом обзоре мы ознакомим вас с важными событиями, произошедшими в период с 9-15 октября.



Борьба за пост мэра Тбилиси - Каладзе продолжает представлять избирательную программу; Удумашвили и Элисашвили назвали будущих руководителей городских служб; Телекомпания «Имеди» провела первые телевизионные дебаты кандидатов в мэры Тбилиси; В Тбилиси прошли массовые акции сторонников оппозиционных партий:

Кандидат в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Каха Каладзе продолжает презентацию предвыборной программы. 9 октября он провел презентацию политики в области образования, культуры и спорта. 15 октября он встретился с молодыми избирателями и познакомил их с инициативами, предусмотренными для них.

Оппозиционные кандидаты в мэры Тбилиси представили свои политические команды, вместе с которыми они планируют работать в Мэрии и выполнять предвыборные обещания. Кандидат Национального движения Заал Удумашвили представил избирателям кандидатов вице-мэры и будущих руководителей городских служб. Независимый кандидат Александр Элисашвили также представил членов своей команды.

10 октября на телеканале «Имеди» состоялись первые телевизионные дебаты между кандидатами в мэры Тбилиси. В дебатах участвовать семь кандидатов, в том числе Александр Элисашвили (независимый кандидат), Элене Хоштария (Европейская Грузия), Каха Кукава (Демократическое движение - Свободная Грузия), Заал Удумашвили (Национальное движение), Ирма Инашвили (Альянс патриотов), Георгий Вашадзе (Единство - Новая Грузия) и Каха Каладзе (Грузинская мечта). Они ответили на вопросы граждан о движении транспорта, транспортных пробках и загрязнении воздуха. Телекомпания «Имеди» отказалась пригласить на дебаты кандидата Лейбористской партии Гиоргия Гугава, причиной чего были названы «оскорбительные заявления» в адрес телекомпании со стороны лидера партии Шалвы Нателашвили. В дебатах не смог участвовать кандидат от Движения строительства Тенгиз Шергелашвили, что телекомпания разъяснила «недоразумением».

На прошлой неделе Единое национальное движение пыталось мобилизовать оппозиционно настроенных избирателей посредством акций протеста против бывшего премьер-министра, миллиардера Бидзины Иванишвили. 10 октября Национальное движение протестовало против передачи земельных участков в тбилисским Сакребуло по льготным условиями компаниям, которые связаны с Бидзиной Иванишвили. 15 октября партия провела шествие от станции метро Руставели в сторону резиденции Иванишвили. «Тут проживает главный «клоп» этой страны (тема азиатского клопа очень актуальна в грузинских СМИ и социальных сетях в связи с быстрым размножением этих насекомых в Западной Грузии, где они уничтожают урожай), который вторгся во всю Грузию и все захватывает и захватывает грузинские земли и территории... Тбилиси не допустит, чтобы историческую часть города захватил этот человек, дом которого до крыши заполнен деньгами граждан этой страны», - обратился Удумашвили к своим сторонникам, собравшимся у резиденции Иванишвили. С острым заявлением против Иванишвили выступил также и кандидат на пост председателя Сакребуло Тбилиси Ника Мелия. «Не вздумайте, господин Бидзина (Иванишвили), сфальсифицировать выборы 21 октября, не вздумайте устраивать погромы на избирательных участках. Не вздумайте красть голоса у населения Грузии, в том числе, в Тбилиси. В противном случае, мы не пойдем ни к господину Квирикашвили, ни к Сакребуло, ни к Нармания и Каладзе, мы придем сюда 21 октября», - заявил Ника Мелия.

против передачи земельных участков в тбилисским Сакребуло по льготным условиями компаниям, которые связаны с Бидзиной Иванишвили. 15 октября партия провела шествие от станции метро Руставели в сторону резиденции Иванишвили. «Тут проживает главный «клоп» этой страны (тема азиатского клопа очень актуальна в грузинских СМИ и социальных сетях в связи с быстрым размножением этих насекомых в Западной Грузии, где они уничтожают урожай), который вторгся во всю Грузию и все захватывает и захватывает грузинские земли и территории... Тбилиси не допустит, чтобы историческую часть города захватил этот человек, дом которого до крыши заполнен деньгами граждан этой страны», - обратился Удумашвили к своим сторонникам, собравшимся у резиденции Иванишвили. С острым заявлением против Иванишвили выступил также и кандидат на пост председателя Сакребуло Тбилиси Ника Мелия. «Не вздумайте, господин Бидзина (Иванишвили), сфальсифицировать выборы 21 октября, не вздумайте устраивать погромы на избирательных участках. Не вздумайте красть голоса у населения Грузии, в том числе, в Тбилиси. В противном случае, мы не пойдем ни к господину Квирикашвили, ни к Сакребуло, ни к Нармания и Каладзе, мы придем сюда 21 октября», - заявил Ника Мелия. Руководители Грузинской мечты откликнулись на акции протеста Национального движения ответной критикой. 10 октября премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил в связи с проведенной возле Сакребуло акцией: «Сегодня вы видели, что происходило у здания Сакребуло. Но знайте, что у нас хватит сил, чтобы сохранить стабильность, чтобы защитить достижения, которые мы завоевали вместе в 2012 году, под руководством Бидзины Иванишвили, и никто никогда не должен забывать об этом. К сожалению, то, что мы видим сегодня - это крайняя неблагодарность этих людей, мы все это вместе преодолеем». Комментируя акцию, проведенную 15 октября, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе назвал Национальное движение «обанкротившейся политической партией, маргиналами».

Европейская Грузия, которая провела шествие протеста против Иванишвили 10 октября, в конце недели провела итоговое собрание в рамках избирательной кампании в новом Дворце спорта в Тбилиси. Лидеры партии Гиги Угулава, Элене Хоштария и Давид Бакрадзе обратились к сторонникам. «Мы придем для того, чтобы пенсионер не думал, как покупать лекарства. Я видел все это, и я знаю, что это не должно быть так, поэтому за первые 100 дней пенсия увеличится на 50 лари. Мы отнимем деньги от бюрократии и выдадим всем социально незащищенным лицам по 70 лари. За 4 года мы создадим 35 000 новых рабочих мест, чтобы вы могли получить достойную работу. Нельзя, чтобы люди жили в таких условиях. Тбилиси уже не будет городом аварийных домов. Тбилиси станет реабилитированным и европейским городом», - сказала кандидат в мэры Тбилиси Элене Хоштария.

шествие протеста против Иванишвили 10 октября, в конце недели провела итоговое собрание в рамках избирательной кампании в новом Дворце спорта в Тбилиси. Лидеры партии Гиги Угулава, Элене Хоштария и Давид Бакрадзе обратились к сторонникам. «Мы придем для того, чтобы пенсионер не думал, как покупать лекарства. Я видел все это, и я знаю, что это не должно быть так, поэтому за первые 100 дней пенсия увеличится на 50 лари. Мы отнимем деньги от бюрократии и выдадим всем социально незащищенным лицам по 70 лари. За 4 года мы создадим 35 000 новых рабочих мест, чтобы вы могли получить достойную работу. Нельзя, чтобы люди жили в таких условиях. Тбилиси уже не будет городом аварийных домов. Тбилиси станет реабилитированным и европейским городом», - сказала кандидат в мэры Тбилиси Элене Хоштария. Итоговую встречу провели также лидер Движения за строительство Давид Усупашвили и кандидат в мэры Тбилиси от партии Тенгиз Шергелашвили. «Движение строительства сделало очень серьезную политическую заявку в грузинской политике... Мы боремся ради победы в Гори, Чохатаури. Мы боремся за серьезные результаты в Тбилиси. На эти завоеванные результаты Движение строительства будет основывать свои успехи на следующих президентских выборах и в 2020 году удивим Грузию», - заявил Давид Усупашвили. К собравшимся в парке Рике сторонникам обратился и Шергелашвили. «Мы создадим такую Мэрию, которая будет ориентирована на гражданина. Для этого вместо 10 районов в 25 участках у нас будет структура Мэрии, которая будет иметь ежедневные отношения с людьми. Эти отношения будут построены на взаимной связи, будут использованы все те новые технологии, которые превратят решение проблем людей в главную задачу Мэрии Тбилиси», - отметил Шергелашвили.

Представление кандидатов – премьер-министр представил кандидатов Грузинской мечты в регионе Мцхета-Мтианети, также назвал кандидата на пост председателя Сакребуло Тбилиси:

Премьер-министр Георгий Квирикашвили 10 октября представил избирателям кандидатов в мэры от Грузинской мечты в Мцхетском, Душетском, Тианетском и Казбегском муниципалитетах. В число кандидатов входит одна женщина. Лела Китесашвили, которая будет бороться за пост мэра в Тианети, на выборах будет конкурировать с бывшим членом правящей Грузинской мечты, бывшим председателем парламентского Финансово-бюджетного комитета Тамазом Мечиаури.

В конце недели Георгий Квирикашвили представил на пост председателя Сакребуло Тбилиси действующего члена городского собрания Георгия Ткемаладзе. «Георгий Ткемаладзе является профессионалом своего дела, и в то же время, опытным политиком, который, я уверен, на этот раз уже в ранге председателя, внесет существенный вклад в успешную деятельность Сакребуло Тбилиси», - говорится в заявлении Квирикашвили, которое было опубликовано 15 октября.

Мониторинг выборов и обнаруженные нарушения – В связи с предполагаемым давлением в некоторых муниципалитетах кандидаты от Единого национального движения и Европейской Грузии сняли свои кандидатуры; В Дманиси выстрелили в рекламный баннер кандидата от Движения строительства; Непарламентская оппозиция говорит о дискриминационной и неравной избирательной среде»; По статистике Службы государственного аудита, по полученным пожертвованиям вновь лидирует Грузинская мечта:

На прошлой неделе распространилась информация, что в связи с предполагаемым давлением в некоторых муниципалитетах оппозиционные кандидаты сняли свои кандидатуры. Из-за отказа от участия в выборах был аннулирован партийный список Европейской Грузии в Тетрицкаройском муниципалитете. «Такие факты неприемлемы и в случае подтверждения, наводят тень на мирную, равноправную, справедливую и конкурентную избирательную среду. В то же время, из-за того, что распространенные сообщения содержат признаки предполагаемого уголовного преступления, необходимо моментально реагировать на них», - говорится в заявлении неправительственных организаций. Кроме Тетрицкаро, предполагаемый факт давления на кандидата Европейской Грузии имел место и в Гардабанском муниципалитете. В конце недели также распространилось сообщение, что отказались баллотироваться на выборах четыре кандидата Национального движения, которые были представлены в Зугдидском муниципалитете.

Движение строительства вновь акцентирует внимание на нарушения, проиозошедшие в Дманисском муниципалитете. По заявлению лидера партии Давида Усупашвили, в Дманиси из огнестрельного оружия был открыт огонь по предвыборному баннеру кандидата в мэры Дманиси от Движения строительства Гоги Бакрадзе. До этого партия сообщала о давлении в отношении этническо азербайджанского населения в одном из сел Дманисского муниципалитета со стороны координаторов Грузинской мечты. Кандидатом в мэры Дманиси является действующий гамгебели Дманиси, который незадолго до местных выборов покинул ряды Грузинской мечты и присоединился к партии, которую основал Давид Усупашвили.

13 непарламентских оппозиционных партий 10 октября опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность в связи с возникшей перед назначенными на 21 октября местными выборами «несправедливой и дискриминационной избирательной средой» и призвали международные и местные наблюдательские организации, учесть это в своих оценках.

совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность в связи с возникшей перед назначенными на 21 октября местными выборами «несправедливой и дискриминационной избирательной средой» и призвали международные и местные наблюдательские организации, учесть это в своих оценках. Согласно опубликованной Службой государственного аудита статистике, по количеству пожертвований, полученных в сентябре, вновь лидирует правящая Грузинская мечта. Из перечисленных в сентябре партиям 4,5 млн лари 88%, 4 млн лари получила правящая партия. Второе место занимает Европейская Грузия с 335 964 ларию на третьем месте находится Единое национальное движение, которое в сентябре месяце получило более 35 тысяч лари.

Деятельность Избирательной администрации – ЦИК опубликовал промежуточный доклад; к 21 октября будут напечатаны более 9 млн бюллетеней: