ЦИК приступил к печатанию избирательных бюллетеней. Фото: Кадр с видеоролика ЦИК
На выборах местного самоуправления, которые назначены на 21 октября 2017 года, граждане Грузии будут выбирать 2058 членов 64 сакребуло и 64 мэров путем прямых выборов.
Наряду с приближением даты выборов, Civil.ge приступает к публикации еженедельных обзоров, которые ставят своей целью информирование общества о ходе избирательной кампании, о деятельности участвующих в выборах политических партий, избирательных блоков и инициативных групп, о кандидатах в мэры и члены сакребуло, об избирательных процедурах и зафиксированных в избирательный период нарушениях.
В шестом обзоре мы ознакомим вас с важными событиями, произошедшими в период с 9-15 октября.
Борьба за пост мэра Тбилиси - Каладзе продолжает представлять избирательную программу; Удумашвили и Элисашвили назвали будущих руководителей городских служб; Телекомпания «Имеди» провела первые телевизионные дебаты кандидатов в мэры Тбилиси; В Тбилиси прошли массовые акции сторонников оппозиционных партий:
- Кандидат в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Каха Каладзе продолжает презентацию предвыборной программы. 9 октября он провел презентацию политики в области образования, культуры и спорта. 15 октября он встретился с молодыми избирателями и познакомил их с инициативами, предусмотренными для них.
- Оппозиционные кандидаты в мэры Тбилиси представили свои политические команды, вместе с которыми они планируют работать в Мэрии и выполнять предвыборные обещания. Кандидат Национального движения Заал Удумашвили представил избирателям кандидатов вице-мэры и будущих руководителей городских служб. Независимый кандидат Александр Элисашвили также представил членов своей команды.
- 10 октября на телеканале «Имеди» состоялись первые телевизионные дебаты между кандидатами в мэры Тбилиси. В дебатах участвовать семь кандидатов, в том числе Александр Элисашвили (независимый кандидат), Элене Хоштария (Европейская Грузия), Каха Кукава (Демократическое движение - Свободная Грузия), Заал Удумашвили (Национальное движение), Ирма Инашвили (Альянс патриотов), Георгий Вашадзе (Единство - Новая Грузия) и Каха Каладзе (Грузинская мечта). Они ответили на вопросы граждан о движении транспорта, транспортных пробках и загрязнении воздуха. Телекомпания «Имеди» отказалась пригласить на дебаты кандидата Лейбористской партии Гиоргия Гугава, причиной чего были названы «оскорбительные заявления» в адрес телекомпании со стороны лидера партии Шалвы Нателашвили. В дебатах не смог участвовать кандидат от Движения строительства Тенгиз Шергелашвили, что телекомпания разъяснила «недоразумением».
- На прошлой неделе Единое национальное движение пыталось мобилизовать оппозиционно настроенных избирателей посредством акций протеста против бывшего премьер-министра, миллиардера Бидзины Иванишвили. 10 октября Национальное движение протестовало против передачи земельных участков в тбилисским Сакребуло по льготным условиями компаниям, которые связаны с Бидзиной Иванишвили. 15 октября партия провела шествие от станции метро Руставели в сторону резиденции Иванишвили. «Тут проживает главный «клоп» этой страны (тема азиатского клопа очень актуальна в грузинских СМИ и социальных сетях в связи с быстрым размножением этих насекомых в Западной Грузии, где они уничтожают урожай), который вторгся во всю Грузию и все захватывает и захватывает грузинские земли и территории... Тбилиси не допустит, чтобы историческую часть города захватил этот человек, дом которого до крыши заполнен деньгами граждан этой страны», - обратился Удумашвили к своим сторонникам, собравшимся у резиденции Иванишвили. С острым заявлением против Иванишвили выступил также и кандидат на пост председателя Сакребуло Тбилиси Ника Мелия. «Не вздумайте, господин Бидзина (Иванишвили), сфальсифицировать выборы 21 октября, не вздумайте устраивать погромы на избирательных участках. Не вздумайте красть голоса у населения Грузии, в том числе, в Тбилиси. В противном случае, мы не пойдем ни к господину Квирикашвили, ни к Сакребуло, ни к Нармания и Каладзе, мы придем сюда 21 октября», - заявил Ника Мелия.
- Руководители Грузинской мечты откликнулись на акции протеста Национального движения ответной критикой. 10 октября премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил в связи с проведенной возле Сакребуло акцией: «Сегодня вы видели, что происходило у здания Сакребуло. Но знайте, что у нас хватит сил, чтобы сохранить стабильность, чтобы защитить достижения, которые мы завоевали вместе в 2012 году, под руководством Бидзины Иванишвили, и никто никогда не должен забывать об этом. К сожалению, то, что мы видим сегодня - это крайняя неблагодарность этих людей, мы все это вместе преодолеем». Комментируя акцию, проведенную 15 октября, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе назвал Национальное движение «обанкротившейся политической партией, маргиналами».
- Европейская Грузия, которая провела шествие протеста против Иванишвили 10 октября, в конце недели провела итоговое собрание в рамках избирательной кампании в новом Дворце спорта в Тбилиси. Лидеры партии Гиги Угулава, Элене Хоштария и Давид Бакрадзе обратились к сторонникам. «Мы придем для того, чтобы пенсионер не думал, как покупать лекарства. Я видел все это, и я знаю, что это не должно быть так, поэтому за первые 100 дней пенсия увеличится на 50 лари. Мы отнимем деньги от бюрократии и выдадим всем социально незащищенным лицам по 70 лари. За 4 года мы создадим 35 000 новых рабочих мест, чтобы вы могли получить достойную работу. Нельзя, чтобы люди жили в таких условиях. Тбилиси уже не будет городом аварийных домов. Тбилиси станет реабилитированным и европейским городом», - сказала кандидат в мэры Тбилиси Элене Хоштария.
- Итоговую встречу провели также лидер Движения за строительство Давид Усупашвили и кандидат в мэры Тбилиси от партии Тенгиз Шергелашвили. «Движение строительства сделало очень серьезную политическую заявку в грузинской политике... Мы боремся ради победы в Гори, Чохатаури. Мы боремся за серьезные результаты в Тбилиси. На эти завоеванные результаты Движение строительства будет основывать свои успехи на следующих президентских выборах и в 2020 году удивим Грузию», - заявил Давид Усупашвили. К собравшимся в парке Рике сторонникам обратился и Шергелашвили. «Мы создадим такую Мэрию, которая будет ориентирована на гражданина. Для этого вместо 10 районов в 25 участках у нас будет структура Мэрии, которая будет иметь ежедневные отношения с людьми. Эти отношения будут построены на взаимной связи, будут использованы все те новые технологии, которые превратят решение проблем людей в главную задачу Мэрии Тбилиси», - отметил Шергелашвили.
Представление кандидатов – премьер-министр представил кандидатов Грузинской мечты в регионе Мцхета-Мтианети, также назвал кандидата на пост председателя Сакребуло Тбилиси:
- Премьер-министр Георгий Квирикашвили 10 октября представил избирателям кандидатов в мэры от Грузинской мечты в Мцхетском, Душетском, Тианетском и Казбегском муниципалитетах. В число кандидатов входит одна женщина. Лела Китесашвили, которая будет бороться за пост мэра в Тианети, на выборах будет конкурировать с бывшим членом правящей Грузинской мечты, бывшим председателем парламентского Финансово-бюджетного комитета Тамазом Мечиаури.
- В конце недели Георгий Квирикашвили представил на пост председателя Сакребуло Тбилиси действующего члена городского собрания Георгия Ткемаладзе. «Георгий Ткемаладзе является профессионалом своего дела, и в то же время, опытным политиком, который, я уверен, на этот раз уже в ранге председателя, внесет существенный вклад в успешную деятельность Сакребуло Тбилиси», - говорится в заявлении Квирикашвили, которое было опубликовано 15 октября.
Мониторинг выборов и обнаруженные нарушения – В связи с предполагаемым давлением в некоторых муниципалитетах кандидаты от Единого национального движения и Европейской Грузии сняли свои кандидатуры; В Дманиси выстрелили в рекламный баннер кандидата от Движения строительства; Непарламентская оппозиция говорит о дискриминационной и неравной избирательной среде»; По статистике Службы государственного аудита, по полученным пожертвованиям вновь лидирует Грузинская мечта:
- На прошлой неделе распространилась информация, что в связи с предполагаемым давлением в некоторых муниципалитетах оппозиционные кандидаты сняли свои кандидатуры. Из-за отказа от участия в выборах был аннулирован партийный список Европейской Грузии в Тетрицкаройском муниципалитете. «Такие факты неприемлемы и в случае подтверждения, наводят тень на мирную, равноправную, справедливую и конкурентную избирательную среду. В то же время, из-за того, что распространенные сообщения содержат признаки предполагаемого уголовного преступления, необходимо моментально реагировать на них», - говорится в заявлении неправительственных организаций. Кроме Тетрицкаро, предполагаемый факт давления на кандидата Европейской Грузии имел место и в Гардабанском муниципалитете. В конце недели также распространилось сообщение, что отказались баллотироваться на выборах четыре кандидата Национального движения, которые были представлены в Зугдидском муниципалитете.
- Движение строительства вновь акцентирует внимание на нарушения, проиозошедшие в Дманисском муниципалитете. По заявлению лидера партии Давида Усупашвили, в Дманиси из огнестрельного оружия был открыт огонь по предвыборному баннеру кандидата в мэры Дманиси от Движения строительства Гоги Бакрадзе. До этого партия сообщала о давлении в отношении этническо азербайджанского населения в одном из сел Дманисского муниципалитета со стороны координаторов Грузинской мечты. Кандидатом в мэры Дманиси является действующий гамгебели Дманиси, который незадолго до местных выборов покинул ряды Грузинской мечты и присоединился к партии, которую основал Давид Усупашвили.
- 13 непарламентских оппозиционных партий 10 октября опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность в связи с возникшей перед назначенными на 21 октября местными выборами «несправедливой и дискриминационной избирательной средой» и призвали международные и местные наблюдательские организации, учесть это в своих оценках.
- Согласно опубликованной Службой государственного аудита статистике, по количеству пожертвований, полученных в сентябре, вновь лидирует правящая Грузинская мечта. Из перечисленных в сентябре партиям 4,5 млн лари 88%, 4 млн лари получила правящая партия. Второе место занимает Европейская Грузия с 335 964 ларию на третьем месте находится Единое национальное движение, которое в сентябре месяце получило более 35 тысяч лари.
Деятельность Избирательной администрации – ЦИК опубликовал промежуточный доклад; к 21 октября будут напечатаны более 9 млн бюллетеней:
- Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамара Жвания 13 октября представителям местных наблюдательных организаций, избирательных субъектов и СМИ представила промежуточный доклад. По сообщению ЦИК, Тамара Жвания предоставила им информацию о повышении квалификации членов избирательной администрации, организации избирательного процесса, об образовательных программах для граждан и избирателей, об инклюзивной избирательной среде, о сотрудничестве со сторонами, вовлеченными в избирательный процесс, об информационной/имиджевой кампании и других важных вопросах.
- 14 октября началось печатание избирательных бюллетеней. По данным ЦИК, всего будет напечатано 9 546 450 бюллетеней. 21 октября избирателью будут вручены бюллетени трех видов: один предназначен для пропорциональных выборов, чтобы выбрать партию или блок; второй – для выборов мажоритарного члена Сакребуло, а третий – для выборов мэра самоуправляющегося города/общины.