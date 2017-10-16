Выборы 2017: Кандидаты в мэры Тбилиси о проблеме охраны окружающей среды



Выборы 2017: Кандидаты в мэры Тбилиси отвечают на вопросы Civil.ge

21 октября избиратели Грузии будут выбирать 2058 членов 64 сакребуло и 64 мэров. Тбилиси, где зарегистрирована треть избирателей страны, изберет мэра столицы и Сакребуло из 50 членов.



Civil.ge продолжает информировать читателей о важных событиях в связи с местными выборами 2017 года. В рамках новой инциативы, Civil.ge ознакомит читателя с видением кандидатов в мэры Тбилиси относительно урегулирования существующих в столице проблем, которые касаются занятости, социальной помощи, охраны окружающей среды, транспорта и управления городом.



Civil.ge обратился с пятью вопросами к девяти кандидатам. На наши вопросы откликнулись 7 кандидатов, в том числе, Элене Хоштария (Европейская Грузия), Каха Кукава (Демократическое движение – Свободная Грузия), Заал Удумашвили (Единое национальное движение), Георгий Гугава (Лейбористская партия), Тенгиз Шергелашвили (Движение строительства), Каха Каладзе (Грузинская мечта) и независимый кандидат Александр Элисашвили.



Вопрос: Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в июле 2017 года по заказу НДИ США, 44% опрошенных жителей Тбилиси загрязнение окружающей среды называют в числе существенных проблем, 23% волнует вопрос озеленения города и обустройства парков. По данным Национального агентства окружающей среды, в августе 2017 года, в Тбилиси, в результате анализа воздуха, были зафиксированы излишние количества диоксида азота и других вредных веществ. Основные причины загрязнения воздуха заключаются в уничтожении зеленых покрытий, а также в выхлопных газах старых и неисправных автотранспортных средств. В каком образе представляется вам роль местной власти в сфере охраны окружающей среды? Какие у вас есть планы в этом направлении?



Ниже предлагаем соображения кандидатов по проблеме охраны окружающей среды:



№2 Элене Хоштария, Европейская Грузия



Фото: facebook.com/tbilisimayor/

Нашим главным приоритетом является оздоровление города по всем направлениям. Что касается охраны окружающей среды, тут, в первую очередь, мы должны бороться с причинами загрязнения окружающей среды. Это строительства, транспорт, а также – недостаточность рекреационных зон в городе. По всем этим направлениям необходимо сделать правильные шаги.



Мы планируем реализовать транспортную реформу, которая позволит сократить количество транспортных средств и улучшить окружающую среду в столице.



Необходимо также урегулировать политику выдачи разрешений на строительство, а также начать озеленение, но не во всех районах, а там, где это необходимо, и там, где этого достаточно, нужно позаботиться о зеленом покрытии и обеспечить его сохранение.



Комплексное решение этих вопросов приведет, в целом, к оздоровлению окружающей среды.



№3 Каха Кукава, Демократическое движение - Свободная Грузия



Фото: facebook.com/freegeorgia/

Наш подход к проблеме охраны окружающей среды является радикальным: Тбилиси не нуждается в большем объеме жилой площади, все строительства должны быть прекращены, которые пока не начинались, все разрешения должны быть отменены. Площади и ресурсы, которые остались в Тбилиси, должны быть использованы согласно их приоритетности: 1) строительство автомагистралей; 2) расширение зеленого покрытия; 3) автостоянки.



Это будет новой концепцией нового руководства города, и это спасет Тбилиси. В противном случае, чем больше будет расти население на этой территории, естественно, что это повлечет еще большее загрязнение города.



Второй подход заключается в том, что мы сделаем обязательным установление катализаторов на автомобилях, потому что из-за выбросов действительно творятся ужасы. Мы понимаем, что это обязательство может стать дополнительным бременем для жителей Тбилиси, поэтому Мэрия Тбилиси будет выдавать специальный ваучер, и большую часть затрат на установку катализаторов Мэрия Тбилиси возьмет на себя.



№5 Заал Удумашвили, Единое национальное движение



Фото: facebook.com/pg/nacionalurimodzraoba/

Охрана окружающей среды - очень сложная проблема, и это не такая проблема, которую мы можем взять отдельно и урегулировать ее. Эта проблема переплетена с другими различными проблемами, с тем же транспортом, с той же инфраструктурой.



Тут нужен очень комплексный подход. Должна быть начата работа по всем направлениям. Конечно, вопрос озеленения очень важен для города, и нужно, чтобы было больше зелени, но в то же время мы должны устранить проблему пробок в Тбилиси, которая является основным источником загрязнения воздуха.



Также необходимо урегулировать проблему строительства, которое сегодня ведется таким образом, что не соблюдаются никакие нормы.



Это очень комплексная проблема, и мы должны работать по всем направлениям.



№10 Георгий Гугава, Лейбористская партия



Фото: facebook.com/GiorgiGugavaOfficial/

Дело в том, что сегодня Тбилиси стоит перед экологической катастрофой. Это комплексная проблема, связанная с незаконными строительствами, разрушением рекреационных зон, транспортом и низким качеством топлива. Следовательно, пути решения этой проблемы должны быть намечены комплексно.



Прежде всего, следует объявить мораторий на строительство в густонаселенных районах, следует ужесточить ответственность за вырубку здоровых деревьев.



В Тбилиси должно быть как можно больше рекреационных зон. Проблему транспорта также необходимо решить. Должны быть урегулированы также проблемы с низким качеством топлива.



Одним словом, мы должны наметить глобальные планы в этом направлении.



№20 Тенгиз Шергелашвили, Движение строительства



Фото: facebook.com/TengizShergelashviliOfficial/

Движение строительства намерено реализовать программу «здорового города». В рамках программы будет расширена и модернизирована сеть надзора за качеством атмосферного воздуха (будет добавлено не менее 5 станций); Будет запущена всеобъемлющая, современная система мониторинга и оценки качества воздуха. Будет разработан план управления отходами; Будет реализована программа энергоэффективности, которая снизит вредное воздействие на население и окружающую среду.



Из 33 районов Тбилиси только 9 обеспечены относительно адекватным рекреационным пространством. В целях расширения жизненно важного зеленого покрытия города, будет разработана муниципальная программа; Будет введен новый стандарт озеленения для зданий, а в районах, где расширение рекреационной зоны невозможно, существующее сегодня зеленое покрытие на душу человека в размере 4-7 кв.м. будет увеличено, как минимум, до 10 кв.м., а в центре города – от 1,5 кв.м. до 3-5 кв.м; Для каждого нового жилого здания мы установим стандарт 10 кв.м. зеленого покрытия. Кроме того, в масштабах Тбилиси будут обустроены 10 современных парков, каждый из которых площадью не менее 2 гектаров.



Будут использованы инновационные формы озеленения, успешно внедренные в городах мира. Будут разработаны и внедрены регуляции, которые будут обязывать строительные компании, соблюдать правила охраны окружающей среды и нормы озеленения.



№41 Каха Каладзе, Грузинская мечта - Демократическая Грузия



Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/

Прежде всего, я хотел бы отметить, что охрана окружающей среды в Тбилиси очень сложна. Одновременно необходимо решить несколько вопросов. В противном случае любое заявление, план, действие будет только упакованным в пиаре популизмом.



Нужно приглядеть за системой озеленения и подогнать под план градоустройства; нужно приглядеть за транспортной сетью, дорогами и другими коммуникациями; Нужно решить проблему обновления муниципального автопарка, проблему пробок, в целом, проблему технического обслуживания транспортных средств, качества топлива или строительных материалов, норм строительства, хотя бы переработки мусора. Можно сказать, что неисправность транспорта является одним из, а не единственным фактором, который негативно воздействует на здоровье населения и, очевидно, это необходимо решить. Это подразумевает идея города, полного жизни.



№42 Александр Элисашвили, независимый кандидат



Фото: facebook.com/AlexanderElisashvili/

Охрана окружающей среды является самой важной проблемой. Это проблема нашего выживания и здоровья. Потому что в городе свирепствует эпидемия тяжелых заболеваний, которые в большинстве случаев вызваны загрязненной средой. Это тревожная ситуация.



Тут есть один из компонентов - отсутствие зелени, и я обещаю увеличить количество озеленения в городе, и это произойдет за счет бывших предприятий, которые не функционируют. Не менее 700 гектаров могут быть развиты с рекреационной функцией.



Должны быть ужесточены строительные нормы. Также необходимо развивать вопрос общественного транспорта, что повлечет сокращение количества транспортных средств.



В течение четырех лет абсолютно реально, чтобы в городе стало меньше на 100 000 автомобилей. Это на 450 тысяч тонн меньше углекислого газа в городе, что действительно станет облегчением.



В случае своей победы я не собираюсь представлять четырехлетний или подогнанный на один избирательный цикл проекты. У города должен быть 20-летний план развития, целью которого будет сокращение количества автомобилей до минимума, а также стимулирование развития электротранспорта.