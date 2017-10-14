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Последнее обновление: 12:49 - 14 Окт.'17
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Заявление Посольства США в связи с поправками к Конституции Грузии
Civil Georgia, Tbilisi / 14 Окт.'17 / 12:49

Посольство США в Тбилиси 13 октября опубликовало краткое заявление в связи с конституционными поправками, принятыми Парламентом Грузии.

«Посольство считает, что конституционные поправки создают твердое основание для длительных и прочных реформ, когда по этим поправкам существует широкий консенсус общества и политических партий», - говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что разделяет оценки Венецианской комиссии и твердо поддерживает рекомендации, которые представила комиссия.

«Мы разочарованы, что стороны не смогли достичь консенсуса», - говорится в заявлении Посольства США.

Парламентское большинство Грузинской мечты 13 октября, на внеочередном пленарном заседании законодательного органа не приняло мотивированные замечания президента Георгия Маргвелашвили и 117 голосами утвердило первоначальную версию конституционных поправок.
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О Сивил Джорджия
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