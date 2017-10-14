Заявление Посольства США в связи с поправками к Конституции Грузии

Посольство США в Тбилиси 13 октября опубликовало краткое заявление в связи с конституционными поправками, принятыми Парламентом Грузии.



«Посольство считает, что конституционные поправки создают твердое основание для длительных и прочных реформ, когда по этим поправкам существует широкий консенсус общества и политических партий», - говорится в заявлении.



Посольство отмечает, что разделяет оценки Венецианской комиссии и твердо поддерживает рекомендации, которые представила комиссия.



«Мы разочарованы, что стороны не смогли достичь консенсуса», - говорится в заявлении Посольства США.



Парламентское большинство Грузинской мечты 13 октября, на внеочередном пленарном заседании законодательного органа не приняло мотивированные замечания президента Георгия Маргвелашвили и 117 голосами утвердило первоначальную версию конституционных поправок.