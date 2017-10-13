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Последнее обновление: 19:32 - 13 Окт.'17
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Правящая команда преодолела президентское вето по конституционным поправкам
Civil Georgia, Tbilisi / 13 Окт.'17 / 19:32


Внеочередное заседание Парламента, 13 октября, 2017. Фото: facebook.com/parliamentgeo

Парламентское большинство на сегодняшнем внеочередном заседании Парламента не приняло мотивированные замечания прездента Гиоргия Маргвелашвили и проект первоначальную версию конституционных поправок утвердило 117 голосами.

Мотивированные замечания представила депутатам парламентский секретарь президента Анна Долидзе. Она подчеркнула, что представленные замечания являются результатом консультаций президента как с правящей партией, так и результатом консенсуса между президентом и оппозиционными партиями.

«Эта историческая обстановка дает возможность превратить Конституцию из однопартийной принадлежности в Конституцию всего политического спектра, избирателей Грузии», - отметила Долидзе и призвала депутатов принять предложениями президента.

Представители «Грузинской мечты» о планах преодолеть президентское вето объявили за несколько дней до заседания. Они изначально заявили, что не поддержат мотивированные замечания президента, если Маргвелашвили потребует проведения следующих парламентских выборов полностью по пропорциональной системе, а также сохранения правил прямых выборов президента. Однако, наряду с этими вопросами, президент предложил правящей команде упразднить т.н. систему бонусов, одноразовым образом допустить создание блоков к выборам 2020 года и исправить нормы, связанные с Конституционным судом и свободой религии.

Отказ Грузинской мечты от перехода на пропорциональную избирательную систему с 2020 года и от правил прямых выборов президента вызвал острую критику со стороны парламентской оппозиции.
«Это антинародная Конституция, которая будет способствовать формированию авторитарной системы в Грузии. Это документ, у которого нет сторонников кроме единственной партии», - сказал представитель фракции Единого национального движения Роман Гоциридзе, - «Мы объявляем бойкот принятию конституции таким насильственным путем и не будем участвовать в голосовании», - добавил он.

Правящую команду подверг критике также и представитель Европейской Грузии Серго Ратиани. Он обвинил Грузинскую мечту в обмане электората, политического спектра из-за отсрочки перехода на пропорциональную избирательную систему. Он также подверг критике отдельные нормы новой Конституции. «Это Конституция, которая подогнана только под интересы одного человека и которая будет создавать кризисы», - сказал Ратиани.

Члены Европейской Грузии в знак протеста вывесили плакат с надписью «Растоптанная под ногами Конституция».


Фото: Кадр с видеотрансляции заседания Парламента

Перед голосованием председатель Парламента Ираклий Кобахидзе в очередной раз говорил об инициированной Грузинской мечты конституционной реформе и заявил: «Этими поправками мы внедряем совершенно новую конституционную традицию и совершенно новую конституционную культуру, что означает, что изменения вносятся не для укрепления субъективных политических позиций правящей партии, а наоборот. Впервые в Грузии происходит то, что в Конституцию вносятся изменения, которыми правящая партия ухудшает собственные субъективные политические позиции и это делается для того, чтобы усилить грузинскую демократию, усилить демократию в Грузии».

Парламент принял конституционные поправки 26 сентября в третьем слушании. 9 октября президент Георгий Маргвелашвили наложил вето на поправки и вернул законопроект в парламент для рассмотрения.

Наложению вето на конституционные поправки предшествовали консультации президента с представителями Грузинской мечты и оппозиционных партий, а также опубликование окончательбного заключения Венецианской комиссии по ним.

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