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Последнее обновление: 19:32 - 13 Окт.'17
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МИД Грузии о событиях в Каталонии
Civil Georgia, Tbilisi / 13 Окт.'17 / 13:37

«Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Королевства Испании и считает неприемлемым одностороннее провозглашение независимости», - говорится в заявлении МИД Грузии от 12 октября, которое касается развивающихся в Каталонии событий.

«Надеемся, что кризис будет урегулирован путем диалога, и власти Испании смогут обеспечить конституционный порядок и тем самым, будут гарантированы права и свободы всех граждан», - говорится в заявлении.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Испании, считаем неприемлемыми односторонние действия и надеемся, что кризис будет урегулирован в рамках Конституции Испании», - написал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Твиттере 12 октября.
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