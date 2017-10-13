МИД Грузии о событиях в Каталонии

«Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Королевства Испании и считает неприемлемым одностороннее провозглашение независимости», - говорится в заявлении МИД Грузии от 12 октября, которое касается развивающихся в Каталонии событий.



«Надеемся, что кризис будет урегулирован путем диалога, и власти Испании смогут обеспечить конституционный порядок и тем самым, будут гарантированы права и свободы всех граждан», - говорится в заявлении.



«Мы поддерживаем территориальную целостность Испании, считаем неприемлемыми односторонние действия и надеемся, что кризис будет урегулирован в рамках Конституции Испании», - написал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Твиттере 12 октября.