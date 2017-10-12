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Последнее обновление: 19:55 - 12 Окт.'17
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41-ый раунд Женевских международных дискуссий
Civil Georgia, Tbilisi / 12 Окт.'17 / 19:55

10-11 октября состоялся 41-й раунд Женевских международных дискуссий, на котором участники обсудили вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Женевские переговоры, которые стартовали после российско-грузинской августовской войны 2008 года, проводятся под совместным председательством ЕС, ООН и ОБСЕ и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также из Цхинвали и Сухуми.

Заседания двух рабочих групп, занимающиеся вопросами безопасности и гуманитарными вопросами, прошли в обычном режиме.

Позиция Тбилиси

По информации Министерства иностранных дел Грузии, основной темой обсуждения были «продолжающаяся этническая чистка грузин, оставшихся в оккупированных районах Грузии, и деструктивные действия России».

«Представители Грузии остро поставили вопрос о массовом уничтожении домов в селе Эредви, принадлежащих этнически грузинскому вынужденно перемещенному населению, как целенаправленные попытки уничтожения грузинского следа в оккупированном Цхинвальском регионе и продолжение этнической чистки», - говорится в заявлении МИД Грузии.

Министерство также отметило, что еще один вопрос, который обсуждался в Женеве, касался «этнической дискриминации в Гальском районе» оккупированной Абхазии, в том числе, давление на местное грузинское население, чтобы они поменяли фамилии и этническую идентичность.

«Акцент был сделан на запрещении обучения на родном языке в грузинских школах Гали и Ахалгори», - говорится в сообщении МИД Грузии.

Участники Женевских дискуссий от Грузии в очередной раз поставили вопрос о «фактической аннексии» оккупированных территорий Грузии со стороны России. «В качестве недавнего примера этого процесса было названо решение Кремля о создании специальноготаможенного пункта в Сухуми, охватывающего всю территорию Абхазии», - заявляет министерство.

Грузинские дипломаты в очередной раз призвали Россию взять на себя обязательство по неприменению силы, а также к созданию международных механизмов безопасности в оккупированных регионах.

«Независимо на проявленный с грузинской стороны конструктивный подход в связи с проектом заявления участников Женевских международных переговоров по вопросу о неприменении силы, Россия вновь отказывается от обсуждения вопроса о создании международных механизмов безопасности, чем Москва игнорирует обязательство по пятому пункту Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года», - говорится в заявлении.

На Женевских дискуссиях в повестке дня представителей правительства Абхазии в изгнании стояли несколько вопросов, в том числе, тяжелое социальное и гуманитарное положение грузин, проживающих в Гальском районе, нарушения фундаментальных прав человека, ограничение прав на собственность, свободу передвижения, получения образования на родном языке.

Позиции России, Цхинвали и Сухуми

МИД России выразил обеспокоенность в связи с «дальнейшим углублением сотрудничества Тбилиси с НАТО» и отметил, что это создает «реальную угрозу региональной безопасности».

МИД России также затронул и военные учения НАТО, прошедшие в Грузии в 2017 году, и отметил, что такие действия Тбилиси членов альянса не служат целям Женевских переговоров, влекут обесценивание этого формата и усилению напряженности в регионе.

В МИД России также осудил последнюю резолюцию Парламентской Ассамблеи НАТО, назвав ее «неприемлемой и провокационной».

Российские дипломаты заявили, что неприменение силы они считают главной целью Женевских переговоров, однако они не удовлетворили требование грузинской стороны и позицию Тбилиси о создании международных механизмов безопасности «догматической».

Представители сухумских властей заявили, что участники переговоров по-прежнему не смогли прийти к компромиссному соглашению по тексту совместного заявления о применении силы. В то же время, заявление Цхинвали повторяет озабоченность России в отношении сотрудничества между Грузией и НАТО.

Позиция США

Делегация США в переговорах заявила, что она выразила протест в связи с закрытием двух пропускных пунктов на административной пограничной линии Абхазии и в связи с возведением физических препятствий и демаркационных знаков на административной пограничной линии Южной Осетии, что «нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии». «Такие действия ограничивают свободное передвижение и наносят ущерб жизненной среде местных жителей», - говорится в заявлении Миссии США.

Американские официальные лица также выразили протест против разрушения домов этнических грузин в селе Эредви и отметили, что «грузины имеют право на возвращение домой». Они также выразили озабоченность в связи с решением Сухуми о прекращении расследования в связи с убийством гражданина Грузии Гиги Отхозория. Делегация США заявила, что решения такого типа подрывают доверие, которое было сформировано в результате восстановления формата Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них, а также мешают в целом Женевским международным дискуссиям.

Что касается вопроса о неприменении силы, американские дипломаты «призвали стороны продолжать конструктивные переговоры с целью принятия взаимоприемлемого заявления».

Сопредседатели Женевских переговоров опубликовали коммюнике для СМИ, в котором в числе обсуждавшихся вопросов перечислены «аресты вдоль разделительных линий, доступ к сельскохозяйственным землям, обмен информацией по военной деятельности необходимость обеспечения правосудия по серьезным преступлениям», а также консультации по заявлению о неприменении силы.

В ходе переговоров обсуждались также и неполитические вопросы, в том числе, угрозу, которую в Западной Грузии, включая Абхазию, создает азиатский клоп, нанесший серьезный ущерб урожаю местного населения.

Следующий раунд Женевских международных дискуссий состоится 12-13 декабря 2017 года.
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