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Последнее обновление: 19:32 - 11 Окт.'17
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МККК: Идентифицированы останки 25 человек, пропавших без вести во время конфликта в Абхазии
Civil Georgia, Tbilisi / 11 Окт.'17 / 19:32

Идентифицированы останки 25 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-93 гг., - говорится в пресс-релизе Международного комитета Красного креста (МККК), который был опубликован 11 октября.

Идентификация проводилась в рамках Координационного механизма, который был сформирован при поддержке МККК в 2010 году и целью которого является идентификация людей, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-93 гг. Начиная с 2010 года, всего обнаружены останки 325 человек, 126 из которых уже идентифицированы, включая останки последних 25 человек.

«В настоящее время проводится информирование семей Министерством вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии, расселению и беженцев и МККК о передаче им останков и официальной церемонии», - говорится в пресс-релизе.

«Этот конкретный результат нашей работы означает завершения неопределенности, длившейся в течение десятилетий для сотен семей в Грузии, так как они получат окончательный ответ о судьбе любимых людей», - отметила Билиана Милошевич, руководитель делегации МККК в Грузии.

Последний раунд поиска без вести пропавших лиц начался 3 мая 2017 года.

В результате конфликтов в начале 90-х гг. и августовской войны 2008 года более 2 400 человек считаются без вести пропавшими.
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