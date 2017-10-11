МККК: Идентифицированы останки 25 человек, пропавших без вести во время конфликта в Абхазии Civil Georgia, Tbilisi / 11 Окт.'17 / 19:32



Идентифицированы останки 25 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-93 гг., - говорится в пресс-релизе Международного комитета Красного креста (МККК), который был опубликован 11 октября.



Идентификация проводилась в рамках Координационного механизма, который был сформирован при поддержке МККК в 2010 году и целью которого является идентификация людей, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-93 гг. Начиная с 2010 года, всего обнаружены останки 325 человек, 126 из которых уже идентифицированы, включая останки последних 25 человек.



«В настоящее время проводится информирование семей Министерством вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии, расселению и беженцев и МККК о передаче им останков и официальной церемонии», - говорится в пресс-релизе.



«Этот конкретный результат нашей работы означает завершения неопределенности, длившейся в течение десятилетий для сотен семей в Грузии, так как они получат окончательный ответ о судьбе любимых людей», - отметила Билиана Милошевич, руководитель делегации МККК в Грузии.



Последний раунд поиска без вести пропавших лиц начался 3 мая 2017 года.



В результате конфликтов в начале 90-х гг. и августовской войны 2008 года более 2 400 человек считаются без вести пропавшими. Tweet