В Грузии проходит Министериал обороны Юго-восточной Европы

В городе Батуми, в Грузии 11 октября впервые проходит Министериал обороны Юго-восточной Европы (SEDM).



Министр обороны Грузии Леван Изория при открытии мероприятия заявил, что «платформа Министериала обороны Юго-восточной Европы предоставляет нам уникальную возможность углублять региональное сотрудничество и усиливать обороноспособность в ответ на современные вызовы безопасности».



Позже в беседе с представителями СМИ Леван Изория отметил, что «данная платформа дает хорошую возможность для того, чтобы в очередной раз получить твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны».

First time in #Georgia

South-Eastern Defence Ministerial meeting hosted by Ministry of Defence of Georgia #SEDM pic.twitter.com/muAhAZVytz — MOD Georgia (@ModGovGe) October 11, 2017

Министериал обороны Юго-восточной Европы был основан в сентябре 1996 года на встрече министров региона в Тиране (Албания). Целью министериала является консолидация сотрудничества между странами региона для интеграции в евроатлантические структуры.



Грузия присоединилась к SEDM 10 сентября 2015 года. Официальный Тбилиси в 2006 году получил статус наблюдателя на министериале, а в 2013 году обратилась к организации с просьбой принять в ее члены. Членами министериала являются также: Албания, Болгария, Хорватия, Македония, Греция, Италия, Румыния, Словения, Турция, Украина, США, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория. Молдова пользуется статусом наблюдателя.