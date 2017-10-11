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Последнее обновление: 19:32 - 11 Окт.'17
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В Грузии проходит Министериал обороны Юго-восточной Европы
Civil Georgia, Tbilisi / 11 Окт.'17 / 19:08

В городе Батуми, в Грузии 11 октября впервые проходит Министериал обороны Юго-восточной Европы (SEDM).

Министр обороны Грузии Леван Изория при открытии мероприятия заявил, что «платформа Министериала обороны Юго-восточной Европы предоставляет нам уникальную возможность углублять региональное сотрудничество и усиливать обороноспособность в ответ на современные вызовы безопасности».

Позже в беседе с представителями СМИ Леван Изория отметил, что «данная платформа дает хорошую возможность для того, чтобы в очередной раз получить твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны».

Министериал обороны Юго-восточной Европы был основан в сентябре 1996 года на встрече министров региона в Тиране (Албания). Целью министериала является консолидация сотрудничества между странами региона для интеграции в евроатлантические структуры.

Грузия присоединилась к SEDM 10 сентября 2015 года. Официальный Тбилиси в 2006 году получил статус наблюдателя на министериале, а в 2013 году обратилась к организации с просьбой принять в ее члены. Членами министериала являются также: Албания, Болгария, Хорватия, Македония, Греция, Италия, Румыния, Словения, Турция, Украина, США, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория. Молдова пользуется статусом наблюдателя.
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