Выборы 2017: Кандидаты в мэры Тбилиси о социальных программах



Выборы 2017: Кандидаты в мэры Тбилиси отвечают на вопросы Civil.ge

21 октября избиратели Грузии будут выбирать 2058 чоенов 64 сакребул и 64 мэров. Тбилиси, где зарегистрирована треть избирателей страны, изберет мэра столицы и Сакребуло из 50 членов.



Civil.ge продолжает информировать читателей о важных событиях в связи с местными выборами 2017 года. В рамках новой инциативы, Civil.ge ознакомит читателя с видением кандидатов в мэры Тбилиси относительно урегулирования существующих в столице проблем, которые касаются занятости, социальной помощи, охраны окружающей среды, транспорта и управления городом.



Civil.ge обратилось с пятью вопросами к девяти кандидатам. На наши вопросы откликнулись 7 кандидатов, в том числе, Элене Хоштария (Европейская Грузия), Каха Кукава (Демократическое движение – Свободная Грузия), Заал Удумашвили (Единое национальное движение), Георгий Гугава (Лейбористская партия), Тенгиз Шергелашвили (Движение строительства), Каха Каладзе (Грузинская мечта) и независимый кандидат Александр Элисашвили.



Вопрос: 23% проживающих в столице респондентов одной из главных проблем считают нищету. 21% опрошенных говорит о проблеме пенсионного обеспечения. Поданным на августа 2017 г., в Тбилиси зарегистрировано около 170 тысяч социально незащищенных людей, более половины которых, почти 100 тысяч граждан ежегодно получают от государства ежемесячные пособия. По вашему мнению, какие ресурсы существуют для того, чтобы Мэрия Тбилиси лучше обеспечивала поддержку социально незащищенных граждан? Каким вы видите долгосрочный план муниципалитета по борьбе с нищетой?



Ниже предлагаем их соображения по вопросам социальных программ:



№2 Элене Хоштария, Европейская Грузия





Фото: facebook.com/tbilisimayor/

В целом, в стране сложился тяжелый социальный фон и количество социально незащищенных людей с городе очень велико. Люди часто страдают из-за политических манипуляций, т.е. в некоторых случаях их лишают социальной помощи по политическим соображениям и это абсолютно аморально.



Наша задача заключается не в том, чтобы увеличить количество социально незащищенных людей, а наоборот, сократить это количество. Занятость предоставляет именно такую возможность, чтобы у нас было меньше социально незащищенных людей.



Мы произвели расчеты в этом направлении: на различные группы нужно предусмотреть различные суммы, для многодетных семей и крайне нуждающихся людей сумма помощи достигает до 510 лари. В среднем, это надбавка в размере 70 лари для социально незащищенных, что мы обещаем избирателю.



№3 Каха Кукава, Демократическое движение – Свободная Грузия



Фото: facebook.com/freegeorgia/

Сфера социальных вопросов настолько масштабная, что, естественно, их невозможно решить только в контексте выборов самоуправления.



Как известно, у граждан есть множество претензий в связи с тем, как им присваивают баллы, на основании которых решается вопрос назначения или отмены социальной помощи для них. Эти баллы присваивает центральная власть (Министерство здравоохранения), но мы создадим специальную аудиторскую компанию, которая перепроверить все данные этих людей, кому было отказано в назначении социальной помощи.



В нашей программе также предусматривается увеличение финансирования столовых и программ здравоохранения для малоимущих. Кроме того, для проживающих в Тбилиси более 10 тысяч бездомных, которые сегодня проживают в развалинах и подвалах амортизированных домов, мы устроим социальные дома, для чего выделим 2-3 миллиона.



Мы также планируем установить специальный социальный пакет для всех семей, где минимум, четыре ребенка, независимо от их социального положения.



№5 Заал Удумашвили, Единое национальное движение



Фото: facebook.com/pg/nacionalurimodzraoba/

Вопрос социально незащищенных людей и борьбы а нищетой сегодня являются самым острыми проблемами.



Я не смогу вмешиваться в компетенцию Министерства здравоохранения, но, как мэр, могу сделать определенные льготы и с моей стороны. В частности, всем лицам, зарегистрированным в Единой базе данных социально незащищенных семей Мэрия Тбилиси назначит дополнительное пособие в размере 50 лари.



№10 Георгий Гугава, Лейбористская партия



Фото: facebook.com/GiorgiGugavaOfficial/

Вопрос социально незащищенных людей сегодня является главной проблемой. В стране царит тотальная нищета.



В случае моего избрания мэром, в первую очередь, сокращу бюрократические расходы, которые сегодня тратятся на комфорт власти – зарплаты, премии и, надбавки к зарплатам, бесполезные командировки и автомобили, и высвобожденные средства распределяю на социально незащищенных.



Мы планируем открыть в Тбилиси муниципальную больницу, где лечение социально незащищенных людей будет финансировать государство. Будет выдаваться ваучер на жизненно важные медикаменты.



Мы также закончим с унизительным обращением к социально незащищенным слоям, каковым является проект бесплатных столовых. Вместо этого будут выдаваться ваучеры на продовольствие, чтобы люди сами могли приобретать продукты.



Для решения проблемы бездомных мы планируем создать коммунальный квартирный фонд. Это легко сделать и это апробированный метод. Кто не имеет дома, мы передадим квартиры во владение (без права продажи).



№20 Тенгиз Шергелашвили, Движение строительства



Фото: facebook.com/TengizShergelashviliOfficial/

Для поддержки социально незащищенных граждан Движение строительства разработало программу, которая предусматривает расширение доступности здравоохранения.



Для усиления направления общественного и первичного здравоохранения на муниципальном уровне в районах Тбилиси будут созданы «центры здравоохранения» (на 200 000 – 400 000 жителей). Деятельность этих центров будет направлена на своевременное выявление и предотвращение заболеваний.



Кроме того, тбилисцам мы предложим страховой пакет, который полностью дополнит финансирование со стороны государства частично расходы, расширит обследования в амбулаториях и лечение лекарствами, что резко сократит выплачиваемые из карманов тбилисцев суммы.



Будут разработаны страховые продукты, в которых будут отражены: 1) возмещение софинансирования со стороны граждан лечения, финансируемого по Программе всеобщего здравоохранения; 2) расширенный компонент первичного здравоохранения; 3) компонент лечения медикаментами.



Мэрия будет обеспечивать страхование граждан по принципу дифференцированного подхода. Приоритет будет присвоен лицам, зарегистрированным в Единой базе данных социально незащищенных семей, рейтинговый балл которых составляет 70-100 тысяч.



№41 Каха Каладзе, Грузинская мечта – Демократическая Грузия



Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/

Ни одна столица, имеющая претензии на высокое развитие и культуру, не встает спиной к социальным проблемам граждан. В условиях нашей власти в этом направлении финансирование увеличено настолько, что на это уходит почти 80% бюджета. Несмотря на это, все равно возникают проблемы, все равно периодически выражается недовольство и требования по улучшению сервисов. Это те вопросы, которые особенно приоритетны для нас.



Мы планируем совершенствовать и развивать те 22 социальные программы, которые предназначены для социально незащищенных людей, лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей, людей в возрасте и для новорожденных.



Со стороны гамгеоба, естественно, продолжится материальная поддержка социально нуждающегося населения. Особое внимание будет уделено усовершенствованию программы бесплатных столовых и улучшению рациона, а также сервиса. Для этого для местных гамгеоба будут выделены из мэрии около 30 млн лари.



Вслед за реализацией социальных программ, внимание будет уделено мероприятиям, направленным на сокращение нищеты. В этом направлении мы планируем в сотрудничестве с центральной властью и частным сектором, осуществлять переподготовку граждан. Муниципалитет будет поддерживать реализацию программ по содействию профессиональному образованию в сотрудничестве с Мэрией, колледжем и частным сектором.



№42 Александр Элисашвили, независимый кандидат



Фото: facebook.com/AlexanderElisashvili/

В связи с социально незащищенными главная суть состоит в том, что прежняя власть (Национальное движение) разделило эти социальные пакеты и помощь, а новая власть (Грузинская мечта) ничего не поменяла.



Социальная помощь напрямую привязана к вопросу выборов. Последнюю статистику сказали мне, что перед выборами количество бенефициаров увеличено не 8 тысяч. После выборов их количество сокращают.



То, что я собираюсь предложить, заключается в том, что хочу объединить все социальные пакеты и если человеку надлежит, он должен получать помощь всякого рода.



Сейчас люди отказываются от работы на зарплату 300 лари по той причине, что в этом случае их данные будут удалены из базы социально незащищенных лиц.



У меня будет такое предложение, что в течение этих четырех лет кто является социально незащищенным, тот будет получать помощь, независимо от того, найдет этот человек или нет работу. Тем самым, у людей будет больше мотивов для поиска работы.



Социальный пакет должен быть справедливым и люди не должны умолять, лишь бы получить социальную помощь. Если они нуждаются в помощи, мы незамедлительно должны выдавать эту помощь.



На это не требуется огромных сумм, примерно 19 млн лари будут добавлены из бюджета Тбилиси и такой ресурс у Тбилиси есть, хотя бы за счет сокращения бюрократии.