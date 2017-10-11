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Непарламентские партии выражают обеспокоенность в связи с «дискриминационной и неравной» избирательной средой
Civil Georgia, Tbilisi / 11 Окт.'17 / 16:58

13 оппозиционных партий выразили обеспокоенность в связи с «несправедливой и дискриминационной избирательной средой» перед запланированными на 21 октября местными выборами и призвали международные и местные наблюдательские организации, учесть это обстоятельство в своих оценках.

В опубликованном 10 октября совместном обращении непарламентские партии заявили, что второй канал общественного вещателя Грузии, который в течение нескольких лет «традиционно» уступал время оппозиции, закрыли перед местными выборами и остановили все политические передачи, которые транслировались этой телекомпанией. По их заявлению, единственные дебаты между кандидатами в мэры Тбилиси планируются на Первом канале Общественного вещателя Грузии за два дня до голосования.

Оппозиционные партии затронули и другие телеканалы и отметили, что телекомпания «Маэстро», которая «в прошлом была одной из наиболее сильных независимых телекомпаний», «осталась практически без функций» и «сегодня слилась с проправительственным медиа-холдингом». В соответствии с заявлением, телекомпания «Имеди» сегодня «превратилась в привесок пресс-центра правящей партии». «Редакционная политика канала, подбор тем и респондентов – полностью зависит от пропагандистских интересов партии власти», - говорится в совместном обращении.

Непарламентская оппозиция затрагивает также и вопрос финансирования партий и отмечает, что за август-сентябрь этого года Грузинская мечта получила 92% всех пожертвований. «Отдельным вопросом является неучтенный финансовый ресурс власти (т.н. «черные деньги»), который намного превышает зарегистрированные в Службе аудита данные», - говорится в обращении.

Совместное обращение подписывают: Новые правые, Новая Грузия, Новые христиан-демократы, Объединенное демократическое движение, Демократическое движение – Единая Грузия, НДП, Европейские демократы, Национальный форум, Свободная Грузия, Свобода, Лейбористская партия Грузии, Союз традиционалистов и Политическое движение ветеранов силовиков и патриотов.
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