Продолжается протест оппозиции в связи с передачей земельных участков проекту «Панорама Тбилиси» Civil Georgia, Tbilisi / 11 Окт.'17 / 15:01



Прошедшая у Сакребуло (муниципальное собрание) Тбилиси акция протеста оппозиционного Единого национального движения, на которой выражали протест против передачи земельных участков в центре столицы компаниям, связанным с бывшим премьер-министром Бидзиной Иванишвили, завершилась задержанием 14 членов и сторонников партии.



По решению Сакребуло Тбилиси, которое было принято столичным законодательным органом 10 октября, компаниям, участвующим в девелоперском проекте «Панорама Тбилиси», который связан с именем миллиардера Бидзины Иванишвили, переданы два земельных участка – в поселении Окрокана участок площадью 4 433 кв.м. за 102 000 лари, и участок площадью 1 900 кв.м. – за 1 лари.



Данное решение было принято большинством Сакребуло Тбилиси на фоне сопротивления со стороны оппозиционных фракций и проходящей у здания городского совета акции протеста. Неправительственная организация Ассоциация молодых юристов Грузии также призывала Сакребуло Тбилиси воздержаться от продажи этих земельных участков.



Председатель Сакребуло перед началом заседания заявил, что на заседании могут присутствовать только члены Сакребуло, представители аппарата и СМИ. С целью обеспечения безопасности у здания Сакребуло были мобилизованы отряды полиции.



В начале заседания оппозиция в Сакребуло потребовала отложить обсуждение вопроса о передаче земли, однако большинство депутатов не поддержали это предложение. Депутаты оппозиционного Национального движения, которые считают передачу земель незаконным, попытались занять трибуну, но их выдворили из зала заседания с помощью охраны. После этого зал заседания в знак протеста покинули и депутаты из других оппозиционных фракций, кроме фракции «Столица», представители которой во время голосования проголосовали против передачи земель.



Присутствовать на заседании Сакребуло пытались представители Национального движения, в том числе, депутаты Парламента, кандидат в мэры Тбилиси от ЕНД Залико Удумашвили и кандидаты в члены Сакребуло, которые собрались на площади Свободы у здания Сакребуло вместе со своими сторонниками, но мобилизованные у Сакребуло правоохранители не позволили им войти в здание.



В здание Сакребуло не могли войти также и кандидат в мэры от Европейской Грузии Элене Хоштария и другие лидеры партии, которые провели шествие протеста от сквера Пушкина по направлению здания Сакребуло.



Мобилизацию сотрудников полиции у здания Сакребуло и отказ в допуске на заседание членам Парламента народный защитник Грузии Уча Нануашвили назвал «грубым нарушением закона».



В результате стычке с сотрудниками правоохранительных органов на акции задержали нескольких членов Национального движения, представленных на местные выборы кандидатов и сторонников партии. МВД подтвердило задержание 9 человек. А по распространенным в СМИ сообщениям, количество задержанных достигает 14. К концу дня задержанных в КПЗ посетили адвокат и представители народного защитника. По информации адвоката,при задержании имело место физическое насилие в отношении кандидата в мажоритарные депутаты Сакребуло от Национального движения Торнике Бикашвили, который на выборах 21 октября будет баллотироваться в Самгорском районе.



Представители оппозиционных партий подвергли острой критике решение Сакребуло Тбилиси.



«Сегодня спрятались за полицейскими кордонами... Абсолютно незаконно приняли решение. Кроме того, что творят беззаконие, оформляют захват Бидзиной Иванишвили земли, прямо перечеркивают закон... По закону, мы, депутаты имели право войти, присутствовать на этом заседании», - заявила представитель Европейской Грузии, кандидат в мэры Тбилиси Элене Хоштария.



«Заседание закрыли с нарушением закона... Насильственным образом приняли повестку дня, насильственным образом приняли это решение и в очередной раз показали обществу, что если они, большинство желает, примут любое решение. Это можно изменить 21 октября», - заявила журналистам член Сакребуло, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе.



Кандидат в мэры Тбилиси от Национального движения Заал Удумашвили вместе с членами своей партии сделал специальное заявление и объявил о проведении «многотысячной» акции 14 октября с требованием возвращения «потерянных» земель.



«С сегодняшнего дня сквер Пушкина стал гаражом Иванишвили и Ботанический сад стал огородом Иванишвили. Сегодня это сделала Грузинская мечта в Сакребуло Тбилиси... Никто не должен думать, что этим решением завершилась борьба. Сегодня мы не достигли результата, достигнем завтра... Но мы обязательно достигнем и эта территория останется в распоряжении Тбилиси», - заявил Заал Удумашвили.



Вопрос о передаче земель компаниям, связанным с Бидзиной Иванишвили в Сакребуло Тбилиси впервые обсудили 29 сентября и эти территории лишили статуса рекреационной зоны.



Представители оппозиционных партий акции протеста проводили и 1-2 октября после того, как не смогли достичь отсрочки обсуждения вопроса земельных участков и были выдворены полицией из здания Сакребуло. Tweet На эту же тему Выборы 2015: Еженедельный обзор №5

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