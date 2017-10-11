Ладо Чантурия избран судьей ЕСПЧ

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 10 октября на должность судьи Европейского суда прав человека от Грузии избрал Ладо Чантурия.



Чантурия, который с 2014 года занимал должность посла Грузии в Германии, был избран судьей ЕСПЧ на девятилетний срок большинством голосов (120 голоса из 179). Его конкуренты – Лали Папиашвили и Отар Сичинава получили 54 и 5 голоса соответственно.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в опубликованном 10 октября кратком заявлении приветствовал решение ПАСЕ и отметил, что Чантурия «своими знаниями, опытом и репутацией заслуженно получил этот высокий статус».



С избранием на должность судьи ЕСПЧ Ладо Чантурия также поздравил и председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который отметил, что Грузию в Страсбургском суде «будет представлять крайне высококвалифицированный, опытный и достойный человек». «Верью, что деятельность господина Ладо (Чантурия) в Страсбурге в очередной раз докажет нашим европейским друзьям и партнерам, что Грузия еще больше приближается к Европе», - говорится в заявлении Ираклия Кобахидзе.



К исполнению своих обязанностей на новом посту Чантурия приступит не позднее чем, спустя три месяца после избрания.



Расквартированный в Страсбурге Европейский суд по правам человека принимает решения по индивидуальным или государственным искам о предположительных нарушениях гражданских и политических прав, отраженных в Европейской конвенции прав человека.



Срок полномочий судьи ЕСПЧ от Грузии Ноны Цоцория истек в январе 2017 года, однако срок ее полномочий был продлен после того, как Комитет ПАСЕ не поддержал представленных Грузией новых кандидатов.