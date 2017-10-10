Выборы 2015: Еженедельный обзор №5

На выборах местного самоуправления, которые назначены на 21 октября 2017 года, граждане Грузии будут выбирать 2058 членов 64 сакребуло и 64 мэров путем прямых выборов.



Наряду с приближением даты выборов, Civil.ge приступает к публикации еженедельных обзоров, которые ставят своей целью информирование общества о ходе избирательной кампании, о деятельности участвующих в выборах политических партий, избирательных блоков и инициативных групп, о кандидатах в мэры и члены сакребуло, об избирательных процедурах и зафиксированных в избирательный период нарушениях.



В пятом обзоре мы ознакомим вас с важными событиями, произошедшими в период с 2-8 октября.



Борьба за пост мэра Тбилиси – для реализации экономических проектов Каладзе намеревается воспользоваться «хорошими отношениями» с центральной властью; Элисашвили пытается привлечь избирателей демонстрацией основательных знаний истории Тбилиси, а также тем, что показывает себя в качестве главного конкурента кандидата от власти; За две недели до выборов телекомпания «Рустави-2» публикует рейтинг кандидатов в мэры Тбилиси:

Кандидат в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Каха Каладзе продолжает представлять основные направления предвыборной программы. 3 октября он говорил о приоритетах экономической политики и акцентировал внимание на реабилитации Старого Тбилиси, а также на развитии «ночной экономики». По словам Каладзе, привлечение многомиллионных инвестиций, чего требует реализация указанных проектов, станет невозможной без «хороших отношений» с центральными властями. «Именно в этом и заключается наш огромный плюс, что у нас есть хорошие отношения с центральной властью, и, соответственно, можно получить больше денег (из центрального бюджета)», - заявил Каладзе.

Независимый кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили на прошлой неделе предстал перед избирателями в статусе исследователя истории Тбилиси. 6 октября он провел презентацию своей книги «Приключения Тбилиси». 8 октября на торжествах «Тбилисоба» он прочел публичную лекцию о городских празднествах на площади Гудиашвили, а после этого провел экскурсию исторической части города для слушателей лекции. На прошлой неделе Элисашвили вызвал Каху Каладзе на прямые дебаты, но Каладзе отверг это предложение и причиной отказа назвал то, что в дебатах должны участвовать все кандидаты.

За две недели до местных выборов телекомпания «Рустави-2» опубликовала рейтинг кандидатов в мэры Тбилиси. Опрос, который по заказу телекомпании были проведен американской компанией «Эдисон Рисерч» в период с 22 сентября по 2 октября, показал следующую картину: голосовать в пользу кандидата от правящей партии Грузинской мечты Кахи Каладзе собирается 39% респондентов, за кандидата Единого национального движения Заала Удумашвили и за независимого кандидата Алеко Элисашвили, представленного инициативной группой, по 14% за каждого, рейтинг кандидата Европейской Грузии Элене Хоштария составляет 5%, а рейтинги кандидатов от различных оппозиционных партий - тенгиза Шергелашвили, Георгия Вашадзе, Кахи Кукава, Ирмы Инашвили и Георгия гугава колеблются от 1% до 2%. По результатам опроса, 39% опрошенных ждут, что пройдет второй тур выборов мэра Тбилиси. Примечательно, что по заказу «Рустави-2» компания «Эдисон Рисерч» 21 октября намеревается провести т.н. экзит-поллы, опросы избирателей на выходе из избирательного участка.

Представление кандидатов – партии и избирательные блоки продолжают представлять кандидатов в мэры и мажоритарных кандидатов в члены сакребуло в Тбилиси и в регионах страны:

На прошлой неделе премьер-министр Георгий Квирикашвили представил кандидатов в мэры от Грузинской мечты в четырех муниципалитетах региона Шида Картли. На проведенном в Гори митинге, во время обращения к сторонникам, Квирикашвили обратил внимание и на проблеме оккупации и отметил, что «долгом нашего поколения является то, чтобы мирно объединить страну».

Представлять кандидатов также активно продолжают и оппозиционные партии: Европейская грузия провела презентацию кандидатов в мэры в нескольких муниципалитетах Грузии – в Душети, Казбеги и Болниси. Кандидат в мэры Тбилиси Георгий Вашадзе представил мажоритарных кандидатов «Новой Грузии» в Вазисубани и Надзаладеви. Избирательный блок «Демократическое движение – Свободная Грузия» ознакомил избирателей с кандидатами в мэры и на должности председателей сакребуло в Имерети, Самегрело и Гуриа. Движение строительства провело презентацию мажоритарных кандидатов в Поти, Зугдиди и Кутаиси.

Бывшие лидеры Грузии в предвыборной кампании – оппозиционные партии опротестовывают передачу земель строительным компаниям, связанным с бывшим премьер-министром Бидзиной Иванишвили; Лидеры Грузинской мечты защищают Иванишвили от атак со стороны оппозиции; Бывший президент Михаил Саакашвили призывает избирателя к поддержке кандидатов Единого национального движения:

Прошедшая неделя началась акцией протеста Национального движения у Мэрии Тбилиси, на которой лидеры и сторонники оппозиционной партии опротестовали передачу земельных участков в Тбилиси, в сквере Пушкина и на прилегающей территории к Ботаническому саду за символическую сумму строительным компаниям, связаны с бывшим премьер-министром Бидзиной Иванишвили. Акция завершилась административными арестами нескольких активистов Национального движения. А за день до этого акцию по вопросу земельных участков также провели и лидеры Европейской Грузии.

передачу земельных участков в Тбилиси, в сквере Пушкина и на прилегающей территории к Ботаническому саду за символическую сумму строительным компаниям, связаны с бывшим премьер-министром Бидзиной Иванишвили. Акция завершилась административными арестами нескольких активистов Национального движения. А за день до этого акцию по вопросу земельных участков также провели и лидеры Европейской Грузии. 3 октября на обвинения со стороны оппозиционных партий о том, что земельные участки будут служить частным интересам проекта Бидзины Иванишвили «Панорама Тбилиси» ответили лидеры Грузинской мечты. Премьер-министр Георгий Квирикашвили назвал «огромной несправедливостью» высказанные против Иванишвили обвинения и разъяснил, что спорные земельные участки будут служить общественным интересам, в частности, обустройству паркинга в центре города и озеленению прилегающей к Ботаническому саду территории. Квирикашвили также обратился к членам своей команды: «Мы немного смелее должны сказать правду нашему населению. Это человек, Бидзина Иванишвили не заслуживает того, что он получает. Это огромная несправедливость». В защиту Иванишвили выступил также и кандидат в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Каха Каладзе, который обвинил оппозиции во лжи. Позже выяснилось, что Мэрия Тбилиси согласилась передать компаниям, связанным с Иванишвили, земельный участок у парка Пушкина в центре Тбилиси за 1 лари.

За две недели до местных выборов активизировался еще один бывший лидер Грузии. В интервью телекомпании «Рустави-2» бывший президент Михаил Саакашвили говорил о кандидате в мэры Тбилиси от Национального движения Заале Удумашвили и призвал граждан Грузии поддержать его. «Залико является очень честным человеком, бескрайно любит свою страну... Настало время, чтобы его сдержанность, его честность, его любовь получили соответствующую оценку», - отметил Михаил Саакашвили. Он также призвал граждан поддержать кандидата в мэры Кутаиси от Национального движения Григола Вашадзе, бывшего министра иностранных дел в его правительстве в Грузии. Саакашвили также акцентировал внимание на бывших лидерах Национального движения, которые объединились в другую партию – Европейскую Грузию, которых он обвинил в действиях в пользу Бидзины Иванишвили.

Мониторинг выборов и обнаруженные нарушения – правящую партию обвиняют в использовании сотрудников детских садов и учителей школ в проведении предвыборной агитации, а также в давлении на избирателей; Европейская Грузия сообщает о фактах насилия и угроз; Национальное движение говорит о давлении в отношении своих кандидатов; Межведомственная комиссия за свободные и справедливые выборы опубликовала промежуточный доклад:

На прошлой неделе телекомпания «Рустави-2» опубликовала несколько сообщений о предвыборных нарушениях. По данным телекомпании, директоры детских садов города Тбилиси проводят предвыборную агитацию в пользу Грузинской мечты и составляют списки сторонников правящей партии. Кроме того, распространилось сообщение, что на предвыборной встрече Грузинской мечты в селе Садахло Марнеульского муниципалитета присутствовали педагоги и ученики местной публичной школы, что вызвало срыв учебного процесса. Правящая партия опровергла указанные факты. Участие сотрудников детских садов в избирательной кампании неправительственные организации назвали «использованием административного ресурса» и потребовали проведения расследования в связи с нарушениями.

На прошлой неделе также актуальной была информация о давлении на избирателей этнических азербайджанцев в Дманисском муниципалитете, в чем преставители Движения строительства обвинили координаторов правящей партии. В частности, по заявлению действующего гамгебели (глава местной администрации) Дманиси и кандидата в мэры на местных выборах от Движения строительства, координаторы Грузинской мечты принуждают граждан поклясться на Коране, что на выборах будут голосовать за Грузинскую мечту. Это обвинение обсудили на заседании Межведомственной комиссии за свободные и справедливые выборы, председатель которой, министр юстиции Теа Цулукиани заявила: «Совершенно неприемлемо принуждать человека поклясться на Коране или Библии ради того, чтобы заранее получить поддержку какой-либо политической силы. Мы все должны понимать – политики, партии – что, избиратель только у избирательной урны делает свободный выбор».

5 октября Единое национальное движение опубликовало информацию, что несколько кандидатов в члены сакребуло отказались от участия в выборах. Причиной этого оппозиционная партия назвала давление в отношении кандидатов со стороны власти.

На прошлой неделе Европейская Грузия сообщила о фактах насилия и различных избирательных нарушениях. Партия распространила информацию о срыве рекламных плакатов партии в Зугдидском муниципалитете, а также о нападении на сторонников Европейской Грузии в Болниси. Кроме того, по информации партии, 8 октября на Телавский штаб партии напал вооруженный человек и потребовал от активистов прекратить предвыборную активность. Полиция задержала нападавшего. При обыске его оружие оказалось пластмассовой игрушкой. Расследование начато по статье 151 УКГ (угроза).

Межведомственная комиссия за свободные и справедливые выборы, которой поручено изучение нарушений в избирательный период и разработка соответствующих рекомендаций для их искоренения, 2 октября опубликовала промежуточный доклад. Согласно докладу, в период с 30 июня по 2 октября комиссия рассмотрела 43 вопроса. На основании обращения комиссии, прокуратура начала уголовное расследование по 11 делам.

Деятельность избирательной администрации: