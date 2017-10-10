Представительство ЕС в Грузии опубликовало заявление по конституционному проекту

Представительство Европейского Союза в Грузии, с согласия руководителей миссий стран членов ЕС, 10 октября опубликовало совместное заявление, в котором выражает обеспокоенность в связи с тем, что существенная возможность достижения более широкого консенсуса по вопросу о внесении поправок в Конституцию страны не была использована надлежащим образом.



В соответствии с заявлением, Евросоюз еще в начале года выразил ожидания, что «внесение основательных изменений в Конституцию Грузии произойдет на основании широкомасштабных и всеобъемлющих консультаций, и это упрочит демократию и верховенство закона», а также приветствовал «твердое намерение Парламента Грузии о проведении консультаций с Венецианской комиссией и полном отражении ее рекомендаций в Конституции».



«Представительство ЕС разделяет опубликованное вчера заключение Венецианской комиссии, которое положительно оценивает конституционную реформу и подчеркивает, что эта реформа завершит процесс перехода на парламентскую систему», - говорится в заявлении, однако, «несмотря на вышеуказанное, хотим отметить, что Венецианская комиссия выражает озабоченность в связи с перенесением сроков введения пропорциональной избирательной системы».



Представительство ЕС также прокомментировало и процесс политических консультаций вокруг конституционных поправок и выразило сожаление в связи с тем, что существенная возможность достижения более широкого консенсуса по вопросу о внесении поправок в Конституцию страны не была использована надлежащим образом. Представительство ЕС призывает «всех соответствующих политических игроков, продолжит совместную работу над завершением процесса принятия новой Конституции».



«С учетом заключения Венецианской комиссии, выражаем уверенность, что парламентское большинство останется верным своему намерению, допустить создание избирательных блоков и установить трехпроцентный избирательный барьер к парламентским выборам 2020 года; Кроме того, упразднить систему бонусов для победившей партии после того, как будет введена полностью пропорциональная избирательная система к парламентским выборам 2024 года», - говорится в заявлении.



Парламент Грузии 26 сентября в третьем и окончательном слушании принял поправки к Конституции страны. Президент Георгий Маргвелашвили наложил вето на поправки и вернул их Парламенту с мотивированными замечаниями. Однако правящая партия заявила, что намеревается преодолеть президентское вето.