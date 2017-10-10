Президент наложил вето на конституционные поправки

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на конституционные поправки, которые были приняты Парламентом в третьем слушании 26 сентября, и с мотивированными замечаниями вернул в законодательный орган.



О своем решении президент Маргвелашвили говорил на пресс-конференции 9 октября, на которой свои мотивированные замечания назвал документом, написанным «в духе согласия и консенсуса».



В соответствии с замечаниями, президент предлагает парламентскому большинству обсудить следующие вопросы:



По предложению Маргвелашвили, должна быть упразднена т.н. система бонусов, которая присваивает нераспределенные мандаты партии, вышедшей на парламентских выборах на первое место; Кроме того, к следующим парламентским выборам, которые должны пройти в 2020 году, партии одноразовым образом должны получить право на создание избирательных блоков.



Президент также предлагает Парламенту, чтобы из определения оснований для ограничения веры, вероисповедания и совести были изъяты понятия «предотвращение преступления» и «осуществление правосудия».



Маргвелашвили также считает необходимым внесение изменений в нормы, регулирующие Конституционный суд. В частности, Пленум Конституционного суда должен иметь право принимать решение о конституционности избирательного законодательства большинством голосов, а не «при полном согласии всего состава по списку», как это записано в варианте, принятом в третьем слушании.



По заявлению президента, упразднение системы бонусов, разрешение создания блоков одноразовым образом, а также предложения, связанные с Конституционным судом и свободной вероисповедания – соответствуют инициативам Грузинской мечты и обязательствам перед Венецианской комиссией.



В мотивированных замечаниях президент Маргвелашвили также предусмотрел и те вопросы, по которым, по его заявлению, не удалось достичь согласия с правящей командой.



По предложению президента, выборы Парламента полностью по пропорциональной системе должны пройти с 2020 года, вместо запланированной ранее даты 2024 года, как это планировала Грузинская мечта на начальном этапе обсуждения конституционных поправок, однако из-за отсутствия внутрипартийного консенсуса инициатива не была осуществлена до этого времени.



По словам Маргвелашвили, «на основании соглашения с парламентской и непарламентской оппозицией», оппозиция готова поддержать этот вопрос, и в результате, то, что «Грузинская мечта обещала обществу», «безболезненно» будет отражено в Конституции.



Маргвелашвили также разъяснил и предложение, связанное с правилами избрания президента.



«В этом вопросе я также решил быть жестким и этот вопрос отложить, так сказать, на будущее», - заявил Маргвелашвили и отметил, что правила прямых выборов президента должны быть сохранены, а обсуждение вопроса о непрямых выборов главы государства возобновить после того, как в Грузии будет сформирован двухпалатный парламент, что, по Конституции, возможно только после восстановления территориальной целостности страны.



По словам Маргвелашвили, если парламентское большинство разделит мотивированные замечания президента, у страны будет «документ согласия». «(Мы) примем Конституцию, которая будет обладать поддержкой парламентской и непарламентской оппозиции и проявим европейскую политическую культуру, к которой призывает нас Венецианская комиссия и мы получим документ согласия», - заявил президент Грузии.



Комментируя решение президента, председатель парламентской фракции Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе заявил 9 октября: «Тем самым он (Маргвелашвили) отказался от последнего шанса внести позитивный вклад в успешный процесс конституционной реформы, который признан грузинским обществом, признан Венецианской комиссией. Результат будет таким, что мы преодолеем вето».



Применения вето в отношении конституционных поправок предшествовали консультации президента с представителями Грузинской мечты и оппозиционных партий, а также опубликование окончательного заключения Венецианской комиссии по этим поправкам.