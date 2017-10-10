Грузия в Бухарестской резолюции ПА НАТО Civil Georgia, Tbilisi / 10 Окт.'17 / 14:34





Пленарная сессия ПА НАТО, 9 октября, 2017. Фото: ПА НАТО



Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО, которая прошла в Бухаресте 6-9 октября, приняла несколько необязательных к выполнению резолюций по широкому кругу вопросов безопасности, один из которых касается и Грузии.



Резолюция о стабильности и безопасности в Черноморском регионе, которая была представлена Комитетом по гражданскому измерению безопасности, и принята на пленарном заседании 9 октября, выражает глубокую обеспокоенность в связи с «усилением напряженности в регионе» и осуждает «текущую незаконную оккупацию регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии со стороны России, а также увеличение ее военного присутствия» на месте.



Парламентская ассамблея НАТО приветствует приверженность союзников к «укреплению диалога и сотрудничества с партнерами Североатлантического альянса – с Грузией и Украиной», и подтверждает «безоговорочное осуждение продолжающихся нарушений территориальной целостности Грузии и Украины со стороны России, серьезных нарушений прав человека на оккупированных территориях, и усилия по запугиванию и дестабилизации своих соседей, которые стремятся к более тесным связям с евроатлантическими институтами».



Парламентская ассамблея также приветствует проводящиеся в Грузии и Украине реформы и «их значительные достижения», но заявляет, что «необходимо учитывать, что процесс национальной трансформации по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами». Ассамблея также напоминает о решении Бухарестского Саммита НАТО 2008 года, согласно которому, Грузия и Украина станут членами альянса, и в очередной раз выразила «твердую поддержку Грузии и Украине в процессе их евроатлантической интеграции».



Резолюция призывает правительства и парламенты стран-членов альянса, «продолжить стратегические дискуссии с Грузией и Украиной о безопасности на Черном море, расширить участие Грузии и Украины в деятельности НАТО, направленной на укрепление безопасности в регионе, и содействовать политическим решениям, направленным к следующим шагам по реализации решения Бухарестского саммита 2008 года».



Она также призывает Российскую Федерацию, вывести свои вооруженные силы из регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии, а также призывает правительства и парламенты стран-членов альянса, продолжить поддержку реформ в Грузии, Молдове и Украине, включая реформы в сфере безопасности, а также «продолжить усилия с требованием восстановления территориальной целостности Грузии».



Вопрос о конфликтах в Грузии был поднят в ряде других резолюций, принятых ранее Парламентской ассамблеей НАТО, в том числе в Тбилисской декларации от 29 мая 2017 года.



На ежегодную сессию ПА НАТО в Бухаресте собрались около 300 делегатов из 29 государств-членов НАТО, а также представители 23 ассоциированных стран и стран-наблюдателей. Tweet На эту же тему ПА НАТО приняла резолюцию в поддержку Грузии