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Последнее обновление: 18:02 - 9 Окт.'17
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Окончательное заключение Венецианской комиссии по проекту Конституции Грузии
Civil Georgia, Tbilisi / 9 Окт.'17 / 18:02

Венецианская комиссия на проведенном 6-7 октября пленарном заседании приняла свое окончательное заключение по проекту Конституции Грузии.

В окончательном документе Венецианская комиссия повторяет свои оценки, сделанные в предварительном заключении, кроме приведенных ниже двух пунктов:

  • Венецианская комиссия «приветствует» обязательство, взятое «Грузинской мечтой – Демократической Грузией», о том, чтобы к 25 октября инициировать, а к марту 2018 года принять дополнительные конституционные поправки, которые позволят партиям создавать блоки на парламентских выборах 2020 года, а также упразднить т.н. систему бонусов, в результате чего парламентские мандаты будут распределяться пропорционально среди всех тех партий, которые получат на выборах более пяти процентов. Это заявление не было отражено в предварительном заключении.
  • Венецианская комиссия рекомендует сократить период, во время которого Конституционный суд не имеет возможности принимать решения по избирательному законодательству. По заявлению комиссии, требование полного консенсуса Пленума Конституционного суда при решении вопроса конституционности проведенных выборов является проблематичным и должен быть заменен обычным или квалифицированным большинством.

Свое мнение по проекту пересмотра Конституции Грузии Венецианская комиссия опубликовала 16-17 июня. Однако вскоре после принятия заключения комиссии в Парламент Грузии была представлена пересмотренная версия проекта, которую законодательный орган принял 23 июня во втором слушании.

Согласно принятой версии, полный переход на пропорциональную систему отложен до 2024 года, вместо первоначально предложенной даты – 2020 года, что подтолкнуло все оппозиционные партии, президента и неправительственные организации, не поддержать проект Конституции.

Власти Грузии направили Венецианской комиссии повторный запрос 6 сентября после того, как тщетно пытались возобновить диалог по конституционной реформе с оппозицией.

21 сентября, за день до опубликования проекта заключения Венецианской комиссии, правящая партия заявила, что на следующих парламентских выборах политические партии одноразовым образом получат право на создание избирательных блоков, а с 2024 года пропорциональная избирательная система будет задействована без т.н. бонусов и мандаты будут распределены среди тех партий, которые получат более 5% голосов на выборах. Данная законодательная инициатива будет представлена в Парламент в ближайшее время и ее утвердят до конца следующей парламентской сессии, предположительно, в виде изменений в тексте новой Конституции.

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