Выборы 2017: Кандидаты в мэры Тбилиси о проблеме занятости

21 октября избиратели Грузии будут выбирать 2058 чоенов 64 сакребул и 64 мэров. Тбилиси, где зарегистрирована треть избирателей страны, изберет мэра столицы и Сакребуло из 50 членов.



Civil.ge продолжает информировать читателей о важных событиях в связи с местными выборами 2017 года. В рамках новой инциативы, Civil.ge ознакомит читателя с видением кандидатов в мэры Тбилиси относительно урегулирования существующих в столице проблем, которые касаются занятости, социальной помощи, охраны окружающей среды, транспорта и управления городом.



Civil.ge обратилось с пятью вопросами к девяти кандидатам. На наши вопросы откликнулись 7 кандидатов, в том числе, Элене Хоштария (Европейская Грузия), Каха Кукава (Демократическое движение – Свободная Грузия), Заал Удумашвили (Единое национальное движение), Георгий Гугава (Лейбористская партия), Тенгиз Шергелашвили (Движение строительства), Каха Каладзе (Грузинская мечта) и независимый кандидат Александр Элисашвили.



Ниже предлагает их соображения по вопросам занятости и рабочих мест.



Вопрос: В рамках опроса общественного мнения, проведенного в июне 2017 года по заказу Национально-демократического института США, в числе наиболее острых проблем, 43% опрошенных назвали проблему занятости (рабочие места). Каким образом вы планируете работать над этой проблемой? В каких секторах экономики вы видите потенциал для создания новых рабочих мест?



№2 Элене Хоштария, Европейская Грузия



Фото: facebook.com/tbilisimayor/

Занятость является одним из моих приоритетов. Естественно, мэрия не является Министерством экономики и не определяет экономику страны, но правильными проектами, содействием правильных инициатив создание рабочих мест вполне возможно. В создании рабочих мест подразумевается не занятость со стороны Мэрии, а содействие частному сектору, малому бизнесу.

Исходя из тех проектов, которые мы предлагаем избирателям, в течение четырех лет мы планируем создать около 30-35 тысяч рабочих мест.

Наряду с другими проектами, важно развивать территории бывших предприятий, большинство таких предприятий находятся в пригородах и они занимают 17% территорий столицы. Здесь мы применим европейский опыт и вместе с инвесторами попытаемся превратить эти пространства в места развития, в центры искусства, что, в свою очередь, создаст рабочие места.

В случае победы мы также планируем снизить налог на имущество на 10%. Это может и не будет радикальным облегчением для бизнеса, но, в целом, важен тренд снижения налогов.



№3 Каха Кукава, Демократическое движение – Свободная Грузия



Фото: facebook.com/freegeorgia/

Занятость напрямую связана с экономическим ростом. Всем известно, что как крупные, так средние и мелкие инвестиции направляются туда, где есть гарантия защиты инвестиций. В случае нашей победы инвестиции будут защищены.

Вторым важным стимулирующим фактором будет то, что произойдет демонополизация всякого бизнеса. Всем известно, что аптечные сети, заправочные станции, бизнес микроавтобусов, а также внешняя реклама – находятся в руках одной-пару компаний. Мы собираемся вынести на приватизацию новые земельные участки, на которых будут открыты новые аптечные сети, новые заправочные станции.

Мы также собираемся субсидировать те направления бизнеса, где действительно видно, что существует больше ресурса для создания рабочих мест.



№5 Заал Удумашвили, Единое национальное движение



Фото: facebook.com/pg/nacionalurimodzraoba/

Занятость является одной из главных проблем как в стране, так и в Тбилиси. Естественно, Мэрия должна внести свой вклад в то, чтобы как можно больше сократить число безработных. Для этого необходимо начать очень масштабные инфраструктурные проекты.

Тут не идет речь об укладке дорог или строительстве домов. Речь идет о начале масштабных инфраструктурных проектов, где можно, чтобы тысячи человек получили занятость.

Кроме того, Мэрия в определенной степени должна выполнить роль посредника с бизнес компаниями, чтобы эти проблемы были урегулированы. У меня в этом направлении есть планы, в том числе и в связи с занятостью студентов.



№10 Георгий Гугава, Лейбористская партия



Фото: facebook.com/GiorgiGugavaOfficial/

Полномочия муниципалитета настолько ограничены, что решить в полной мере глобальную проблему – вопрос занятости, будет невозможно, но муниципалитет может содействовать развитию малого и среднего бизнеса, и, в случае нашей победы, все акценты будут направлены именно в эту сторону.

С целью развития малого и среднего бизнеса, из муниципалитета напрямую должны выдаваться кредиты, также можно передавать те земельные участки, которые находятся во владении муниципалитета, чтобы можно было начинать различный бизнес, что , в свою очередь, будет содействовать занятости людей.

В этом направлении можно провести и другие содействующие мероприятия. С нашей стороны к этому вопросу будет разработан комплексный подход.

Наряду с занятость. Важно, чтобы права работающих были защищены, что в сегодняшней реальности зачастую нарушается.

№20 Тенгиз Шергелашвили, Движение строительства



Фото: facebook.com/TengizShergelashviliOfficial/

Экономическое развитие в Тбилиси напрямую связано с развитием малого и среднего бизнеса.

Из бюджета Тбилиси для стимулирования бизнеса мы выделим фонд развития малого бизнеса. Средства из фонда будут направлены на содействие созданию новых рабочих мест с помощью специальных программ, поощрения инвестиций и поддержки инвесторов, на развитие малого и среднего бизнеса. Акцент будет перенесен на содействие коммерческим объектам на приоритетных территориях Тбилиси, что стимулирует создание многофункциональной среды для населения в различных районах, а также полицентральному развитию Тбилиси.

Мы уже разработали комплексную программу развития малого бизнеса в столице, которая охватывает: консультативно-информационную поддержку бизнеса, краткосрочный курс по навыкам для малого бизнеса, различные специальные учебные программы, а также гарантийное обеспечение малого бизнеса в отношениях с кредитными организациями и крупную программу софинансирования процента кредита.

Кроме того, мы не должны забывать, что у Тбилиси есть довольно большое пространство (около 700 га) в виде свободного, неиспользованного земельного актива, который должен рассматриваться для обеспечения как урбанического, так и экономического развития.



№41 Каха Каладзе, Грузинская мечта – Демократическая Грузия



Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/

Каждое из тех направлений, каждая политика, которые отражены в нашей программе, в процессе реализации сами по себе подразумевают создание рабочих мест – будь то менеджмент зеленого Тбилиси, обслуживание структуры для отдыха и образования, или усиленные городские службы, которые обеспечат мониторинг и непрерывность выполнения наших планов.

Кроме того, вам известно, что мы собираемся продвигать вперед туристическое направление Тбилиси, что подразумевает капитализацию его культурного и материального арсенала. Этот процесс, в свою очередь, охватывает создание стабильной платформы развития малого и среднего бизнеса. А это, как известно, является одним из основных мест занятости.

Мы планируем восстановить индустриальную функцию Тбилиси. Намереваемся создать несколько предприятий, которые будут обслуживать не только Тбилиси, но и предположительно, прилегающие регионы также. Это, естественно, является еще одной возможностью для создания рабочих мест. Коротко говоря, наша концепция – «Город, полный жизни», сама означает занятость. Город незанятых, немотивированных тбилисцев не сможет быть городом, полным жизни.



№42 Александр Элисашвили, независимый кандидат



Фото: facebook.com/AlexanderElisashvili/

Если бы я был безответственным, я бы сказал вам, что у меня есть огромный план в связи с занятость населения.

Мы должны посмотреть на любую позицию из подходов, определенных законом. В законе написано точно, какие права есть у мэра Тбилиси. Прерогативой центральных властей является то, чтобы в стране была создана такая среда, в которой будет поощряться бизнес и бизнес создает рабочие места.

Мэрия может поощрять целевые проекты и я сделаю это обязательно. Например, в исторической части города можно создать в 20 раз больше рабочих мест, чем сегодня. На примере проспекта Марджанишвили можем сказать, что все пешеходное пространство влечет развитие бизнеса, что, в свою очередь, создает рабочие места. Этот проект я представлю отдельно.

Хочу, чтобы заработали электровозостроительное, вагоноремонтное и трамвайное прелдприятия. Для этого я бы объявил выражение интересов, что создает рабочие места.