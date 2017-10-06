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Последнее обновление: 13:21 - 6 Окт.'17
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Президент готовится использовать вето в отношении конституционных поправок
Civil Georgia, Tbilisi / 6 Окт.'17 / 13:04

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили работает над замечаниями, в сопровождении которых намеревается вернуть Парламенту обратно на обсуждение проект новой Конституции, который был принят Парламентом 26 сентября.

5 сентября стало известно, что Маргвелашвили внесет мотивированные замечания к четырем вопросам.

Президент предложит парламентскому большинству, чтобы к парламентским выборам 2020 года партии получили возможность одноразовым образом на формирование избирательных блоков; Упразднить т.н. систему бонусов, которая должна была предоставить нераспределенные парламентские мандаты вышедшей на первое место партии; кроме того, согласно замечаниям, Парламент должен быть избран полностью по пропорциональной системе с 2020 года, вместо запланированной даты 2024 года.

Мотивированные замечания также затронут и правила избрания президента. Маргвелашвили предлагает правящей партии, чтобы глава государства вновь избирался путем прямых выборов, а решение вопроса о непрямых выборах президента отложить до того времени, когда в стране будет создан двухпалатный Парламент, что предусмотрено в Конституции после восстановления территориальной целостности.

По этому перечню мотивированных замечаний президент сформировал свою позицию после того, как 4 октября встретился с представителями Грузинской мечты, а 5 октября провел консультации с около 20 политическими партиями.

По заявлению представителей правящей Грузинской мечты, мотивированные замечания президента поддержат только в том случае, если он будут касаться только двух вопросов – временного сохранения избирательных блоков и упразднения системы бонусов. В ином случае, правящая партия не разделит предложений президента. А для утверждения инициативы, связанной с системой бонусов и избирательных блоков необходимо будет инициировать новые конституционные поправки, что требует прохождения длительной процедуры.

У президента есть срок до 9 октября, чтобы представить мотивированные замечания депутатам.

Окончательное решение в связи с мотивированными замечаниями президент Маргвелашвили примет на основании заключения Венецианской комиссии, которое будет опубликовано сегодня.

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