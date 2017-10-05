Министр обороны Германии посещает Грузию



Министры обороны Германии и Грузии - Урсула фон дер Ляйен и Леван Изория. 5 октября, 2017. Фото: Министерство обороны Грузии

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которая 5 октября прибыла в Грузию с официальным визитом, встретилась со своим грузинским колегой Леваном Изория, с которым обсудила вопросы сотрудничества между двумя странами, а также участия ВС Грузии и Германии в Миссии в Афганистане.



На совместной пресс-конференции 5 октября министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что Грузию связывает с Берлином «очень важное стратегическое сотрудничество». Он также подчеркнул, что «в течение последних 25 лет Германия очень много сделала для демократического развития нашей страны».



Изория также отметил, что Грузия готова участвовать вместе с немецкими военными в операциях в городе Мазари-Шариф в Афганистане. Стороны также обсудили программы готовности Министерства обороны Грузии, реализация которых начнется в 2018 году при поддержке США.



В рамках однодневного визита Урсула фон дер Ляйен посетила Школу институционального строительства обороны, которая была создана при поддержке Германии в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия, а позже она также встретилась с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.