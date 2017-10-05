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Последнее обновление: 16:37 - 5 Окт.'17
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Грузия опротестовывает визит сирийской делегации в Абхазию
Civil Georgia, Tbilisi / 5 Окт.'17 / 16:37

Продолжением провокационной политики в отношении Грузии со стороны России и ее оккупационного режима является т.н. визит представителей Народного совета Сирии в оккупированную Абхазию, - заявили Civil.ge в Министерстве иностранных дел Грузии 5 октября.

Согласно тому же сообщению, «Россия всячески пытается добиться легитимации своих оккупационных режимов и попытки насильственного изменения границ суверенного государства, и узаконения неоднократных волн этнической чистки грузин. Указанный визит является частью именно этой политики».

МИД Грузии также отмечает, что одним из главнейших приоритетов министерства является «проведение последовательной политики непризнания».

«МИД Грузии безотлагательно реагирует на попытки установления незаконных контактов оккупационными режимами с представителями иностранных государств и проводит работу с целью предотвращения рисков признания», - говорится в комментарии МИД Грузии.

Министерство также отметило, что в связи с указанным визитом, а также в связи с визитом представителей оккупационного режима Абхазии в Сирию в августе этого года, «состоялась коммуникация с международными партнерами по соответствующим каналам».

Сирийская делегация во главе депутата Санаа Абу Зайда прибыла в абхазию 27 сентября и провела встречи с руководством региона, в том числе, с сепаратистским лидером Абхазии Раулем Хаджимба, де-факто премьер-министром Бесланом Барцицем и министром иностранных дел Дауром Кове. Они также провели переговоры с министром экономики де-факто правительства Адгуром Ардзинба, который заявил, что занимается подготовкой договора о беспошлинной торговле между Сирией и Абхазией.
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О Сивил Джорджия
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