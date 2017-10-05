О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 16:37 - 5 Окт.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Комитет ПАСЕ рекомендовал кандидатуру Л. Чантурия на должность судьи ЕСПЧ
Civil Georgia, Tbilisi / 5 Окт.'17 / 14:36

Комитет по подбору судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на проведенном 29 сентября заседании принял решение, рекомендовать кандидатуру Ладо Чантурия на вакантную должность судьи ЕСПЧ от Грузии.

«Комитет по подбору судей ЕСПЧ оценил список кандидатов, представленных Грузией», - говорится в заявлении комитета, который имел в виду кандидатуры Ладо Чантурия, Лали Папиашвили и Отара Сичинава, - «Комитет с преимущественным большинством рекомендует Ассамблее кандидатуру Ладо Чантурия, который более квалифицирован, чем Лали Папиашвили», - говорится в заявлении.

Список новых кандидатов будет представлен ПАСЕ, которая на своем пленарном заседании проведет тайное голосование по кандидатам. В первом туре необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Если этого не удастся сделать, пройдет второй тур и на девятилетний срок будет избран тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов.

Лали Папиашвили, заместитель председателя Конституционного суда, и Отар Сичинава, судья Тбилисского апелляционного суда, были выбраны в результате повторного конкурса, который был объявлен после того, как 25 июля было отказано в одобрении двух предыдущих кандидатов, представленных Министерством юстиции Грузии. Правительство Грузии и в предыдущем списке кандидатов выразило поддержку кандидатуре Ладо Чантурия, посла Грузии в Германии с 2014 года и бывшего председателя Верховного суда Грузии.

Расквартированный в Страсбурге Европейский суд по правам человека принимает решения по индивидуальным или государственным искам о предположительных нарушениях гражданских и политических прав, отраженных в Европейской конвенции прав человека.

Срок полномочий судьи ЕСПЧ от Грузии Ноны Цоцория истек в январе 2017 года, однако срок ее полномочий был продлен после того, как Комитет ПАСЕ не поддержал представленных Грузией новых кандидатов.

На эту же тему
Последние новости
05 Окт.'17 16:37
Грузия опротестовывает визит сирийской делегации в Абхазию
Официальные лица Сирии провели встречи с сепаратистскими властями оккупированного региона.
05 Окт.'17 16:25
Министр обороны Германии посещает Грузию
Урсула фон дер Ляйен и Леван Изория обсудили вопросы сотрудничества и участия в Миссии в Афганистане.
05 Окт.'17 14:36
Комитет ПАСЕ рекомендовал кандидатуру Л. Чантурия на должность судьи ЕСПЧ
Ладо Чантурия с 2014 года занимает должность посла Грузии в Германии.
04 Окт.'17 19:42
Грузинские депутаты проводят встречи в Москве
Депутаты Альянса патриотов побывали в России и в июле этого года.
03 Окт.'17 18:24
Президент предлагает правящей команде провести встречу в связи с конституционным проектом
Пока не известно, кто примет участие во встрече от Грузинской мечты.
03 Окт.'17 16:56
НДИ США: В Грузии сложилась преимущественно мирная, но неконкурентная предвыборная среда
Доклад опирается на оценках Миссии НДИ, состоящей из 15 человек, и охватывает период с 29 августа до 25 сентября.
03 Окт.'17 16:12
Выборы 2017: Еженедельный обзор №4
В четвертом обзоре мы ознакомим вас с важными событиями, произошедшими в период с 25 сентября по 2 октября.
03 Окт.'17 13:30
Генеральный аудитор отправил в отставку своих заместителей
Нино Ломджария и Деви Вепхвадзе покинули свои должности, а Нодар Джавахишвили остался на посту заместителя генерального аудитора.
02 Окт.'17 20:57
Оппозиционные партии опротестовывают возможную передачу земельных участков проекту «Панорама Тбилиси»
Полиция задержала 6 активистов ЕНД по обвинению в мелком хулиганстве и сопротивления правоохранителям.
02 Окт.'17 18:35
В Сирии погиб уроженец Панкисского ущелья Грузии
18-летний Муслим Куштанашвили отправился из Грузии два года назад.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
33