Комитет ПАСЕ рекомендовал кандидатуру Л. Чантурия на должность судьи ЕСПЧ

Комитет по подбору судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на проведенном 29 сентября заседании принял решение, рекомендовать кандидатуру Ладо Чантурия на вакантную должность судьи ЕСПЧ от Грузии.



«Комитет по подбору судей ЕСПЧ оценил список кандидатов, представленных Грузией», - говорится в заявлении комитета, который имел в виду кандидатуры Ладо Чантурия, Лали Папиашвили и Отара Сичинава, - «Комитет с преимущественным большинством рекомендует Ассамблее кандидатуру Ладо Чантурия, который более квалифицирован, чем Лали Папиашвили», - говорится в заявлении.



Список новых кандидатов будет представлен ПАСЕ, которая на своем пленарном заседании проведет тайное голосование по кандидатам. В первом туре необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Если этого не удастся сделать, пройдет второй тур и на девятилетний срок будет избран тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов.



Лали Папиашвили, заместитель председателя Конституционного суда, и Отар Сичинава, судья Тбилисского апелляционного суда, были выбраны в результате повторного конкурса, который был объявлен после того, как 25 июля было отказано в одобрении двух предыдущих кандидатов, представленных Министерством юстиции Грузии. Правительство Грузии и в предыдущем списке кандидатов выразило поддержку кандидатуре Ладо Чантурия, посла Грузии в Германии с 2014 года и бывшего председателя Верховного суда Грузии.



Расквартированный в Страсбурге Европейский суд по правам человека принимает решения по индивидуальным или государственным искам о предположительных нарушениях гражданских и политических прав, отраженных в Европейской конвенции прав человека.



Срок полномочий судьи ЕСПЧ от Грузии Ноны Цоцория истек в январе 2017 года, однако срок ее полномочий был продлен после того, как Комитет ПАСЕ не поддержал представленных Грузией новых кандидатов.