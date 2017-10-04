Грузинские депутаты проводят встречи в Москве



Члены Альянса патриотов встречаются с Констанином Косачевым, 3 октября, 2017. Фото: council.gov.ru

Депутаты Парламента Грузии от оппозиционного Альянса патриотов с пятидневным рабочим визитом находятся в Москве, где проводят встречи с членами Государственной Думы и Совета Федерации ФС России.



Делегация Альянса патриотов в составе трех человек, в которую входят депутаты Георгий Ломия, Ада Маршания и Нато Чхеидзе, 3 октября провела переговоры с председателем Комитета ГД по делам СНГ и евразийской интеграции Леонидом Калашниковым.



Как сообщается в пресс-релизе ГД РФ, на встрече стороны обсудили перспективы восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией, а также гуманитарные вопросы.



«Народ Грузии приветствует восстановление отношений с Россией, и вы чувствуете настроения людей», - обратился Калашников к грузинским депутатам и добавил, что, «несмотря на панику, которую подняли некоторые руководители Грузии, депутаты «Альянса патриотов Грузии» проявляют настойчивость».



Георгий Ломия отметил, что «некоторые политики» в Тбилиси пытались затруднить контакты партии с российскими депутатами. Он также выступил с инициативой проведения в Тбилиси «международного форума» с участием России. По словам грузинского депутата, он считает, что Грузия может сотрудничать как с россией, так и с НАТО, и сделать это так, чтобы «Россия не чувствовала угрозы со стороны Грузии». Он в очередной рах озвучил предвыборное требование своей партии о создании трехстороннего формата переговоров – Грузия-НАТО-Россия.



3 октября представители Альянса патриотов также встретились с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, который отметил, что «замороженные» отношения между Россией и Грузией должны быть исправлены, так как наши страны «не только соседние друг другу, но в свое время и дружественные».



По рапространившимся сообщениям, лидер Альянса патриотов Давид Тархан-Моурави, который также находится в Москве, провел неформальные встречи, но с кем конкретно, не известно.



Реакции в Тбилиси



Визит представителей Альянса патриотов в Москву подвергли критике представители правящей и оппозиционных партий.



Депутат Парламента от Единого национального движения Роман Гоциридзе заявил, что «Россия успешно продолжает гибридную войну и она уже проникла в Парламент. Фактически, и в Парламенте завела себе лоббистскую группу, что очень плохо для нашей страны».



Депутат от Европейской Грузии Серго Ратиани заявил, что «Иванишвили вырисовывается перед Путиным. Он показывает России, что в Грузии есть политическая сила, которая является открыто пророссийской, эта сила есть в Парламента и члены Парламента Грузии едут в Россию и сотрудничают с оккупантом страны».



В то же время, вице-спикер Парламента, депутат Грузинской мечты Тамара Чугошвили заявила: «для меня любая такая коммуникация является неприемлемой. Ни в одном случае не думаю, что такие встречи могут служить интересам страны, тем более в таких условиях, когда так ухудшается положение на оккупированных территориях, происходит этническая чистка, этническое преследование и дискриминация грузин».



Это уже второй визит Альянса патриотов в Россию после двухдневного визита в июле этого года, когда была достигнута договоренность о создании группы сотрудничества с российскими коллегами для проведения регулярных встреч.