Выборы 2017: Еженедельный обзор №4

На выборах местного самоуправления, которые назначены на 21 октября 2017 года, граждане Грузии будут выбирать 2058 членов 64 сакребуло и 64 мэров путем прямых выборов.



Наряду с приближением даты выборов, Civil.ge приступает к публикации еженедельных обзоров, которые ставят своей целью информирование общества о ходе избирательной кампании, о деятельности участвующих в выборах политических партий, избирательных блоков и инициативных групп, о кандидатах в мэры и члены сакребуло, об избирательных процедурах и зафиксированных в избирательный период нарушениях.



В четвертом обзоре мы ознакомим вас с важными событиями, произошедшими в период с 25 сентября по 2 октября.



Борьба за пост мэра Тбилиси – К выборам мэра столицы ЦИК зарегистрировал 14 кандидатов:



Центральная избирательная комиссия Грузии завершила процесс регистрации кандидатов к местным выборам 2017 года. Согласно данным, опубликованным 26 сентября, за пост мэра Тбилиси будут бороться 14 кандидатов:

1. Элене Хоштария, избирательный блок «Бакрадзе, Угулава – Европейская Грузия», избирательный номер - 2;

2. Каха Кукава, избирательный блок «Дмитрий Лорткипанидзе, Каха Кукава – Демократическое движение – Свободная Грузия», избирательный номер - 3;

3. Заал Удумашвили, избирательный блок «Единое национальное движение», избирательный номер - 5;

4. Ирма Инашвили, «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии», избирательный номер - 8;

5. Георгий Гугава, «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии», избирательный номер - 10;

6. Давид Шукакидзе, «Национально-демократическое движение», избирательный номер - 11;

7. Георгий Лилуашвили, «Грузия», избирательный номер - 17;

8. Николоз Санеблидзе, «Традиционалисты», избирательный номер - 18;

9. Тенгиз Шергелашвили, «Движение строительства», избирательный номер - 20;

10. Григол Джоджуа, «Новые христиан-демократы», избирательный номер - 23;

11. Георгий Вашадзе, избирательный блок «Георгий Вашадзе – Единство новая Грузия», избирательный номер - 27;

12. Лаша Стуруа, «Прогрессивно-демократическое движение», избирательный номер - 39;

13. Каха Каладзе, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», избирательный номер - 41;

14. Александр Элисашвили, независимый кандидат, представленный инициативной группой, избирательный номер - 42;

Презентация избирательных программ – Каха Каладзе и Алеко Элисашвили представили социальные программы, Георгий Вашадзе опубликовал «План действий – формулу успеха», Каха Кукава говорил о приоритетах к выборам:

На прошлой неделе кандидаты в мэры Тбилиси, представленный Грузинской мечты Каха Каладзе и представленный инициативной группой Алеко Элисашвили ознакомили избирателей со своими социальными программами. На проведенной 25 сентября презентации Каладзе говорил о проблемах лиц, которые незаконно проживают на площадях, находящихся в частной и государственной собственности, и отметил, что необходимо создать концепцию «Муниципального квартирного фонда». Каладзе также планирует усовершенствовать социальные программы мэрии и развивать программы здравоохранения.

Независимый кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили обещает социально незащищенным избирателям увеличить выдаваемые им пособия. По его словам, из бюджета Мэрии столицы для социально незащищенных лиц дополнительно будут выделяться 40 лари и тем самым, их ежемесячное пособие к существованию увеличится до 100 лари.

Кандидат в мэры Тбилиси от избирательного блока «Георгий Вашадзе – Единство новая Грузия» Георгий Вашадзе опубликовал «План действий – формулу успеха». Вашадзе планирует на 80%оскратить бюрократические расходы Мэрии Тбилиси, открыть муниципальные дома юстиции вместо гамгеоба (местная администрация), а также реализовать инновационные проекты.

Блок «Дмитрий Лорткипанидзе, Каха Кукава, Демократическое движение – Свободная Грузия» провел презентацию предвыборной программы. Кандидат в мэры Тбилиси Каха Кукава в числе своих приоритетов назвал социальные программы, улучшение экологии и сохранение исторического лица Тбилиси.

Представление кандидатов – правящая партия представила кандидатов в мэры в Самцхе-Джавахети и Квемо Картли:



На прошлой неделе премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили представил кандидатов в мэры от Грузинской мечты в регионах Самцхе-Джавахети и Квемо Картли. «Эти люди готовы работать в течение 24 часов для решения проблем каждого из вас; Не пожалеть усилий – использовать свой опыт для того, чтобы когда спустя три года мы встретимся тут, мы были добросовестными перед вами. Именно поэтому мы все должны встать вместе и поддержать Грузинскую мечту», - заявил Георгий Квирикашвили 28 сентября на встрече с избирателями в Ахалцихе.



Бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили в центре внимания кандидатов в мэры Тбилиси – Национальное движение и Европейская Грузия опротестовывают попытку передачи земли проекту «Панорама Тбилиси», связанному с именем Иванишвили, а Грузинская мечта празднует пятую годовщину победы на парламентских выборах 2012 года:

Заседание Сакребуло Тбилиси 29 сентября проходило на фоне протеста Национального движения и Европейской Грузии. На заседании депутаты внесли изменения в генеральный план землепользования столицы. По решению Сакребуло, статус рекреационной зоны был снят с земельных участков, которые намереваются приобрести компании, участвующие в девелоперском проекте «Панорама Тбилиси» связанном с Бидзиной Иванишвили. Причиной протеста оппозиционных партий стала информация о том, что эти земли планируют передать девелоперам за символическую сумму. Выдворенные из зала заседания Сакребуло полицией оппозиционеры решили провести акции протеста. Европейская Грузия провела акцию 1 октября в сквере Пушкина. А Национальное движение решило провести митинг своих сторонников 2 октября у здания Мэрии Тбилиси. В знак протеста против передачи земельных участков девелоперскому проекту, связанному с Иванишвили, независимый кандидат в мэры Тбилиси, член городского Сакребуло решил покинуть состав муниципального собрания столицы.

С пятой годовщиной победы Грузинской мечты на парламентских выборах 2012 года совпала презентация предвыборного видео ролика правящей партии, которая прошла в Музее истории Тбилиси. До презентации клипа кандидат в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Каха Каладзе обратился к своим сторонникам и поздравил их с днем победы над «кровавым режимом». «Вокруг господина Бидзины Иванишвили объединилась вся Грузия; Объединилась против того кровавого режима, который представляла из себя прежняя власть», - заявил Каладзе. «Сегодня день победы – первое октября, когда в нашей стране победили люди. Сегодня мы снова вместе и вместе говорим, что победа, перспектива государства и будущее страны проходит через достоинство человека, через его счастье», - заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на презентации предвыборного клипа Грузинской мечты.

Мониторинг выборов и обнаруженные нарушения – НПО критикуют Каладзе за участие в благотворительном матче вместе с мировыми звездами футбола в Тбилиси; Избирательная администрация оштрафовала несколько лиц за незаконную избирательную агитацию; ISFED опубликовал промежуточный доклад мониторинга:

Неправительственная организация «Справедливые выборы» (ISFED) и Ассоциация молодых юристов Грузии подвергли критике бывшего футболиста, кандидата в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Каху Каладзе за участие в благотворительном матче, организованном Федерацией футбола Грузии, который прошел 29 сентября на Динамо арене в Тбилиси. НПО выразили подозрения, что матч, в котором вместе с Каладзе участвовали и известные футболисты, прибывшие в Грузию из различных стран мира, будет использовать для агитации в пользу кандидата правящей партии, а гражданам иностранных государств запрещается участвовать в агитации. Несмотря на критику, Каладзе не поменял своих планов на участие в матче. По информации Федерации футбола Грузии, матч прошел успешно и средства, полученные в результате продажи билетов, превысили 300 тысяч лари. По заявлению организаторов, эти средства будут направлены, в основном, на восстановление леса, сгоревшего в результате пожара в Боржомском ущелье.

Избирательная администрация оштрафовала несколько лиц за незаконную избирательную агитацию. В число оштрафованных лиц попали педагог публичной школы села Схепи Шухевского муниципалитета, которая вместе с учениками школы снялась на фотографии, на которой видно, что на школьных партах были помещены флаги Грузинской мечты. Эту фотографию учительница разместила на странице в Facebook.

29 сентября Международное общество за справедливые выборы и демократию опубликовала второй промежуточный доклад по мониторингу подготовки к местным выборам, который охватывает период с 5 по 25 сентября 2017 г. Наряду с другими нарушениями в докладе внимание акцентируется на случаях конфликта интересов, когда члены семей служащих окружных избирательных комиссий проводят избирательную кампанию со статусом кандидатов от различных политических партий. Согласно докладу, также были выявлены 13 случаев давления-угроз по политическому признаку, 2 случая насильственных действий, 4 случая создания препятствий предвыборной кампании, 9 случаев незаконного участия в агитации, 3 случая использования административных ресурсов, 1 случай предполагаемого подкупа избирателей и 4 случая повреждения агитационных материалов.

Деятельность избирательной администрации – ЦИК и наблюдательские организации подписали Кодекс поведения:



Центральная избирательная комиссия и 31 местная наблюдательская организация, в том числе, Справедливые выборы, Международная прозрачность – Грузия и Ассоциация молодых юристов Грузии, 27 сентября подписали совместный Кодекс поведения. Согласно документу, стороны будут содействовать проведению местных выборов 21 октября в справедливой и прозрачной среде.