Президент предлагает правящей команде провести встречу в связи с конституционным проектом

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили приглашает представителей правящей команды Грузинской мечты во дворец президента 4 октября, с целью обсуждения вопросов, связанных с проектом конституционных поправок.



Об этом 3 октября сообщил глава Администрации президента Георгий Абашишвили.



«Президент всегда открыт для коммуникации по всем важнейшим политическим вопросам со всеми политическими партиями, в том числе, естественно, с Грузинской мечтой... Хочу очень открыто заявить и открыто пригласить лидеров Грузинской мечты и большинства на встречу с президентом. Президент готов встретиться с ними завтра, в среду, 4 октября, в 16:00 ч., во Дворце президента», - заявил руководитель Администрации президента Георгий Абашишвили.



До опубликования заявления Администрации президента комментарий на эту тему сделал председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который заявил, что готовность правящей команды к встрече с президентом остается в силе.



«Предложение с нашей стороны, естественно, остается в силе. Мы выразили готовность, что если будет у президента желание, мы обязательно встретимся с ним в формате большинства. Кроме того, лично я выразил готовность, чтобы встретиться с ним в связи с конституционным вопросом, если у него будет желание», - заявил Ираклий Кобахидзе журналистам 3 октября.



По заявлению представителей парламентского большинства, встреча 4 октября состоится, однако в каком составе придет туда правящая команда, пока не уточняется. По заявлению депутата Давида Матикашвили, этот вопрос будет решен путем внутренних консультаций.



Парламент Грузии 26 сентября в третьем слушании принял проект поправок к Конституции страны, который был направлен на подписание президенту.



Председатель Парламента на следующий день, 27 сентября заявил, что, было бы хорошо, если президент воспользуется правом вето по тем частям конституционного законопроекта, которые касаются упразднения системы бонусов и сохранения права на создание избирательных блоков одноразовым образом.



С целью обсуждения спорных конституционных поправок, президент Грузии 28 сентября пригласил на консультации правящую команду и те оппозиционные партии, которые участвовали в разработке альтернативного проекта конституционных изменений. Однако Грузинская мечта отказалась от такого формата диалога и попросила отдельную встречу с президентом.



По действующей Конституции, президент Грузии в течение 10 дней должен подписать проект Конституции, или с мотивированными замечаниями вернуть Парламенту.