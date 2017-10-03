НДИ США: В Грузии сложилась преимущественно мирная, но неконкурентная предвыборная среда

К назначенным на 21 октября местным выборам Грузия приближается «в основном, в спокойной и мирной среде», но ощущается «недостаток дебатов и обсуждений по существу вокруг идей и политики», - говорится в предварительных выводах Национально-демократического института США перед выборами в Грузии, которые были опубликованы 2 октября.



Промежуточный доклад охватывает период с 29 августа по 25 сентября и опирается на оценках Миссии НДИ США, состоящей из 15 человек, которая посетила в масштабах страны 59 избирательных участков, провела более 350 встреч с представителями правительства, Избирательной администрации, политических партий, гражданского общества и СМИ, и присутствовала на различных мероприятиях, заседаниях избирательных комиссий и других активностях, связанных с выборами.

Промежуточный доклад Наблюдательской миссии НДИ США (29 августа - 25 сентября, 2017. pdf на англ. яз)

В докладе говорится, что «политической среде характерен плюрализм и избиратели имеют возможность сделать многообразный выбор». «Центральная избирательная комиссия (ЦИК) находится в процессе подготовки выборов, а гражданское общество проводит активные наблюдательные мероприятия», - говорится в докладе.



Однако миссия также отметила, что ощущается «недостаток дебатов и обсуждений по существу вокруг идей и политики».



Согласно докладу, правящая партия «получила 95% предвыборных пожертвований и проводит широкую рекламную кампанию. Грузинская мечта также представлена наглядно в СМИ, в том числе, путем освещения правительственных проектов и достижений. В противовес этому, оппозиционные партии говорят о серьезной нехватке ресурсов, что мешает им в проведении мероприятий иного рода кроме кампании от двора ко двору. Оппозиция заявляет, что такое несправедливое распределение средств и ресурсов делает невозможным здоровое соревнование».



Миссия также отметила произошедшие в Марнеули и Хоби насильственные инциденты и отметила, что несмотря на то, что «мы приветствуем преимущественно мирную предвыборную среду, даже один факт насилия может поколебать доверие к избирательным процессам».



«Необходимо, чтобы соответствующие ведомства приняли все меры, чтобы быстро и непредвзято наказать насильников и проявить нулевую толерантность к насилию любого типа», - заявляет НДИ США.



Миссия продолжит наблюдение за избирательным процессом и в течение следующих недель. Ко дню выборов к членам миссии присоединится краткосрочная делегация наблюдателей высокого уровня.