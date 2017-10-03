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Генеральный аудитор отправил в отставку своих заместителей
Civil Georgia, Tbilisi / 3 Окт.'17 / 13:30

«Тот факт, что были освобождены политически нейтральные заместители и аффилированное с правящей партией лицо вновь сохранило должность, порождает подозрения о политической мотивации решения», - говорится в совместном заявлении девяти неправительственных организаций Грузии, которое было опубликовано 2 октября после того, как назначенный недавно на пост новый генеральный аудитор Ираклий Меквабишвили освободил с занимаемых должностей двух заместителей – Нино Ломджария и Деви Вепхвадзе, а еще одного заместителя – Нодара Джавахишвили, который в правительстве Грузинской мечты занимал должность министра регионального развития и инфраструктуры, оставил на посту.

«Эти подозрения обостряет текущая предвыборная кампания, когда особенно важно, чтобы Служба аудита оставалась непредвзятой при мониторинге финансовых отчетов избирательных субъектов. Примечательно, что Ломджария в Службе аудита курировала именно это направление. Исходя из специфики сферы финансового мониторинга партий, непонятно, по какой причине стало необходимо ее освобождение с занимаемой должности в предвыборный период, за несколько дней до выборов, когда основательный мониторинг пожертвований политическим партиям и их предвыборных расходов имеет особое значение», - говорится в заявлении.

«Призываем генерального аудитора, быть непредвзятым в своей деятельности и не принимать решений, которые повлекут сомнения в связи с их политической мотивацией и непредвзятостью, что окончательно нанесет вред репутации аудита, как репутации независимого института и доверию общества к нему», - заявляют НПО.

Новый генеральный аудитор Ираклий Меквабишвили 2 октября представил двух новых банкиров Давида Гогичаишвили и Екатерину Газадзе в качестве своих новых заместителей. «Кадры были выбраны только и только по принципам высокой квалификации и высокого профессионализма. Совместная работа новых заместителей и всего коллектива усилит работу Службы государственного аудита», - заявил Ираклий Меквабишвили на пресс-конференции.

Нино Ломджария, которая до начала работы в Службе государственного аудита возглавляла неправительственную организацию «Международное общество за справедливые выборы и демократию», была назначена на пост заместителя генерального аудитора в ноябре 2016 года.

Служба государственного аудита является независимым органом, который подотчетен перед Парламентом, осуществляет аудит в различных государственных ведомствах, а также занимается мониторингом финансовой деятельности политических объединений граждан.
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