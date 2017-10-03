Оппозиционные партии опротестовывают возможную передачу земельных участков проекту «Панорама Тбилиси»

Акция протеста у Мэрии Тбилиси, которая была организована Национальным движением, и которая проходила в течение почти трех часов в напряженной обстановке, завершилась задержанием шести лиц.



Представители ЕНД выражали протест в связи с изменениями в Генеральном плане землепользования столицы, которые были внесены в него Сакребуло (городским советом) Тбилиси 29 сентября. По распространяющимся сообщениям, этими изменениями сняли статус рекреационной зоны с двух земельных участков в Тбилиси, в приобретении которых заинтересованы компании, участвующие в девелоперском проекте «Панорама Тбилиси», который, в свою очередь, связан с именем бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.



Речь идет, в частности, о земельном участке с площадью 4700 квадратных метров на горе Табори, около Ботанического сада Тбилиси, который, по сообщениям, намереваются использовать для строительства площадки для игры в гольф. А также о земельном участке с площадью 1900 квадратных метров, расположенном между сквером Пушкина и Музеем искусства в центре Тбилиси, где планируется обустройство паркинга для гостиницы, входящей в комплекс «Панорама Тбилиси».



По утверждению оппозиционных партий, эти земельные участки планируют передать новым владельцам за символическую сумму.



Собравшиеся у Мэрии Тбилиси члены и сторонники Национального движения требовали встречи с мэром столицы, чтобы получить заверение от него о том, что после принятого Сакребуло Тбилиси 29 сентября решения, вопрос о передаче земли для проекта «Панорама Тбилиси» не будет рассматриваться до выборов самоуправления, но никто из Мэрии не вышел на встречу к участникам акции.



Акция протеста переросла в стычки между правоохранителями и членами Национального движения. Полиция задержала шесть лиц в административном порядке по обвинению в мелком хулиганстве и оказанию сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. По информации СМИ, один из правоохранителей был доставлен в больницу на машине «скорой помощи».



Представители Национального движения, которые пытались войти в здание Мэрии, обвинили полицию в насилии и действиях по заказу властей.



«Если кто-то думает, что сегодня этим закончится все, очень ошибаются. Мы не позволим довести это решение до 21 октября. Они не смогут проявить насилие над Тбилиси... Мы это докажем и 21 октября всем укажем свое место», - заявил кандидат в мэры Тбилиси от Национального движения Заал Удумашвили.



За день до акции Национального движения решение Сакребуло Тбилиси опротестовали представители и сторонники Европейской Грузии на акции в сквере Пушкина.



«Никому не уступим этот город. Никому не позволим захватить наши земли за один лари или копейки, чтобы они ходили так нагло, так бессовестно жеманно, в то время, когад люди нуждаются, бюди голодают, а миллиардеры за один лари присваивали земли», - заявила на акции протеста кандидат в мэры Тбилиси от Европейской Грузии Элене Хоштария.



Против передачи земельных участков компаниям, связанным с Бидзиной Иванишвили, выступает также и независимый кандидат в мэры столицы, член Сакребуло Тбилиси Алеко Элисашвили. В знак протеста 2 октября он вышел из состава Сакребуло.



Единое национальное движение и Европейская Грузия 29 сентября, еще до начала заседания Сакребуло потребовали от него отложить решение о передаче земельных участков. Находившихся в зале заседания Сакребуло членов оппозиционных партий и их кандидатов в мэры города полиция принудительно выдворила из зала.



Решение о передаче земельных участков новым владельцам Сакребуло Тбилиси приняло несмотря на сопротивление со стороны Комиссии по охране окружающей среды. Председатель Комиссии Сакребуло Тбилиси по охране окружающей среды, представитель Движения за строительство Шорена Бухрашвили назвала этот шаг муниципального собрания «решением, принятым путем насилия».