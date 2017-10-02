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Последнее обновление: 18:35 - 2 Окт.'17
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Президент Грузии встретился с португальским коллегой
Civil Georgia, Tbilisi / 2 Окт.'17 / 17:49


Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Фото: Администрация президента Грузии

«Связи между самой западной европейской страной и самой восточной европейской страной должны еще больше укрепляться», - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили после встречи со своим португальским коллегой Марселу Ребелу ди Соуза.

Президент Маргвелашвили, который 1-3 октября с первым официальным визитом посещает Португалию, на совместной пресс-конференции со своим коллегой говорил о двусторонних отношениях.

По его словам, за последние 25 лет Португалия «стабильно поддерживает» стремление Грузии в ЕС и НАТО, а также ее территориальную целостность.

«Я уверен, что огромный потенциал, который существует между нашими странами в сферах экономики, культуры, научного обмена, туризма, получит больше размаха, когда вы посетите Грузию», - обратился Маргвелашвили к президенту Португалии, который, по информации Администрации президента, принял его приглашение в Грузию.

По сообщению Администрации президента, Маргвелашвили предоставил своему коллеге информацию об обстановке в оккупированных территориях Грузии и отметил, что знаки, отмечающие т.н. границу и другие искусственные барьеры создают серьезные проблемы местному населению.

Стороны также обсудили процесс интеграции Грузии в ЕС и НАТО, и затронули значение поддержки Португалии с этой точки зрения, а также говорили о будущих саммитах Восточного партнерства и НАТО.

В рамках визита президент Маргвелашвили также встретился с президентом Национальной ассамблеи Португалии Эдуардо Ферро Родригесом. А позже он провел встречу с премьер-министром Антониу Кошта.
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О Сивил Джорджия
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