В результате стычек в Ахалкалаки пострадали полицейские

Четыре сотрудника правоохранительных органов получили увечья и несколько автомобилей полиции были повреждены в результате стычек с населением села Кумурдо Ахалкалакского муниципалитета (Южная Грузия), которые произошли 30 сентября, около православного храма села Кумурдо.



По данным ахалкалакского онлайнового информационного агентства Jnews, около 150 жителей села Кумурдо, населенного этническими армянами, попытались войти во двор православного храма 10-го века. Местные жители планировали поставить каменный крест во дворе храма, чтобы отметить коллективное захоронение обнаруженных во время археологических работ останков, которые, по заявлению местных жителей, принадлежат их предкам.



Храм в селе Кумурдо, где с лета 2016 года проводятся реставрационные работы, носит статус памятника национального значения и защищен законом «О культурном наследии».



Сотрудники Полиции охраны, которые охраняют территорию храма, выставили кордон у входа, чтобы не позволить местным жителям проникнуть на территорию храма. Инцидент обострился после появления дополнительных сил полиции. Правоохранители начали разгонять местных жителей с помощью резиновых дубинок, а местные жители начали бросать камни в сторону полиции.



По информации местных СМИ, четыре сотрудника полиции получили легкие увечья и после инцидента их перевели в больницу, но выписали их на второй же день. По информации Jnews, легкие увечья получили также один местный житель и один член местного сакребуло (муниципальное собрание), но другие детали и точное количество пострадавших не известно.



Во время стычек полиция задержала двух участников акции, однако позже их освободили и вернули в село после того, как состоялось соглашение с министром внутренних дел Георгием Мгебришвили, который вскоре после инцидента прибыл в Кумурдо и встретился с местными жителями.



Руководитель Национального агентства по охране культурного наследия Николоз Антидзе, который 30 сентября также прибыл в село, заявил журналистам, что инцидент был спровоцирован. «Как известно мне, сегодня хотели поставить на том конкретном месте определенный каменный указатель, который помешает археологическим, и далее реставрационным процессам», - заявил он и добавил, что за пределами территории храма будет выделено специальное место, где будет поставлен этот мемориал.



СМИ сообщали 1 октября, что реставрационные работы возобновились и местная армянская паства получила возможность провести воскресное богослужение в храме. В храме молились также и несколько представителей ГПЦ.

МВД Грузии сообщило 30 сентября, что «в связи со случившимся фактом ведется расследование по 353-ой прима статье УКГ, первой части статьи 187 УКГ, второй и третьей частям статьи 239 УКГ», что подразумевает насилие в отношении сотрудников полиции, повреждение или уничтожение имущества, и хулиганство в отношении представителей власти.



Народный защитник Уча Нануашвили заявил 1 октября, что его служба досконально изучит дело и официальное заявление будет сделано позже.