Во Дворце президента прошло заседание СНБ

На прошедшем сегодня во Дворце президента заседании Совета национальной безопасности Грузии обсудили вопросы, предусмотренные в повестке дня, в том числе, обстановку в оккупированных регионах и будущий Саммит НАТО.



Как заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили после заседания СНБ, на заседании не обсуждались вопросы, связанные с проектом новой Конституции и участники заседания «обсудили только вопросы, предусмотренные в повестке дня».



«В первую очередь, это был вопрос численности Вооруженных сил... Мы также обсудили форматы сотрудничества с НАТО и тот прогресс, который достигнут в этом направлении. Мы говорили о плане обороны Грузии... Обсудили обстановку в оккупированных регионах и это были главные вопросы. Мы обсудили обстановку в оккупированных регионах. Те учения, которые проводятся и те сложности, с которыми сталкиваются наши граждане в оккупированных регионах», - заявил Георгий Маргвелашвили после завершения заседания и добавил, что встреча прошла в «конструктивном» режиме.



После завершения заседания СНБ комментарии не стали делать постоянные члены СНБ, в том числе, премьер-министр Георгий Квирикашвили и председатель Парламента Ираклий Кобахидзе.