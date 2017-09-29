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Последнее обновление: 20:13 - 29 Сен.'17
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Во Дворце президента прошло заседание СНБ
Civil Georgia, Tbilisi / 29 Сен.'17 / 20:13

На прошедшем сегодня во Дворце президента заседании Совета национальной безопасности Грузии обсудили вопросы, предусмотренные в повестке дня, в том числе, обстановку в оккупированных регионах и будущий Саммит НАТО.

Как заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили после заседания СНБ, на заседании не обсуждались вопросы, связанные с проектом новой Конституции и участники заседания «обсудили только вопросы, предусмотренные в повестке дня».

«В первую очередь, это был вопрос численности Вооруженных сил... Мы также обсудили форматы сотрудничества с НАТО и тот прогресс, который достигнут в этом направлении. Мы говорили о плане обороны Грузии... Обсудили обстановку в оккупированных регионах и это были главные вопросы. Мы обсудили обстановку в оккупированных регионах. Те учения, которые проводятся и те сложности, с которыми сталкиваются наши граждане в оккупированных регионах», - заявил Георгий Маргвелашвили после завершения заседания и добавил, что встреча прошла в «конструктивном» режиме.

После завершения заседания СНБ комментарии не стали делать постоянные члены СНБ, в том числе, премьер-министр Георгий Квирикашвили и председатель Парламента Ираклий Кобахидзе.
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О Сивил Джорджия
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