Специальный представитель ПА ОБСЕ завершил визит в Грузию



Кристиан Вигенин на встрече с Ираклием Кобахидзе, 27 сентября, 2017. Фото: ПА ОБСЕ



Специальный представитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по делам Южного Кавказа Кристиан Вигенин 27-28 сентября побывал с двухдневным рабочим визитом в Грузии, где встретился с руководством страны и обсудил гуманитарную обстановку в оккупированных регионах Абхазии и Южной Осетии.



В Тбилиси специальный представитель ПА ОБСЕ встретился с председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, государственным министром по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, руководителем Секретариата по защите прав человека Администрации правительства Грузии Наталией Джалиашвили, с членами парламентского Комитета по внешним отношениями и членами делегации Парламента Грузии в ПА ОБСЕ, а также с представителями парламентских партий и неправительственных организаций.



В рамках визита Вигенин также встретился с вынужденно перемещенными лицами из Абхазии и Цхинвальского региона, и посетил их поселения в Церовани. Кроме того, он провел встречу с представителями Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и вместе с ее патрулем посетил линию оккупации около села Одзиси.

In Georgia, #OSCE PA Special Representative urges humanitarian approach to protracted conflicts https://t.co/saesGKgWz9 pic.twitter.com/bppHkR7FW5 — OSCE PA (@oscepa) September 29, 2017

«Существующие в Грузии конфликты вновь несут болезненные последствия тысячам людей», - заявил Вигенин и добавил, что «такие шаги, как закрытие пропускных пунктов через административно-пограничную линию, и упразднение обучения на родном языке, несут реальные и долгосрочные негативные результаты для жизни населения региона».



«С гуманитарной точки зрения, надеюсь, что такие шаги не будут продолжаться и народ сможет вернуться к нормальной жизни... Чем больше препятствий будут создаваться для нормальной жизни и соседским отношениям, тем больше будет затягиваться развитие региона и тем самым пострадает население. Регулярные контакты между людьми будут мощной силой для примирения», - заявил он.



После встречи с представителями политических партий Вигенин затронул проводящуюся конституционную реформу и призвал все силы, работать ради достижения более широкого политического консенсуса. «Грузинский народ должен решить, как должна управляться их страна, и я надеюсь, что достижение широкого согласия возможно для достижения долгосрочной стабильности», - отметил он.



До визита в Грузию Вигенин в начале недели посетил Азербайджан, а из грузии он отправился в Армению, где и завершится его визит в страны Южного Кавказа. 4 октября он представит Постоянному комитету ПА ОБСЕ доклад о визите в регион и озвучит конкретные предложения для будущей вовлеченности в регионе.