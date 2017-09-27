О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 20:09 - 27 Сен.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Руководство Грузии отметило 24-ую годовщину падения Сухуми
Civil Georgia, Tbilisi / 27 Сен.'17 / 18:25

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили и председатель Парламента Ираклий Кобахидзе на 24-ую годовщину падения Сухуми почтили память погибших в боях за территориальную целостность Грузии воинов.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили после того, как 27 сентября поднес венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность воинов на площади Свободы, заявил, что «тогда многие грузины сложили свои головы ради защиты Родины»; 27 сентября он назвал днем «национального траура и большой трагедии».

Президент вспомнил также и представителей региональных властей Абхазии, которые были взяты в плен и убиты в день падения Сухуми; В их числе были мэр Сухуми Гурам Габискирия, которому Маргвелашвили посмертно присвоил звание Национального героя.

В опубликованном 27 сентября заявлении премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил, что падение Сухуми «является одной из наиболее трагичных дат в истории нашей страны», а конфликт в Абхазии он назвал «братоубийственной войной, с огромными жертвами и оккупированными территориями».

«Нас разделила война, но мы готовы начать отношения с новой страницы с нашими братьями. Мы делаем все, чтобы восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем», - заявил Квирикашвили и добавил: «хочу заверить наших абхазских и осетинских братьев, что у нас общее будущее».

Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе, который также поднес венки к Мемориалу погибших воинов, заявил: «Мы чтим память тех людей, которые принесли в жертву Родине, единству нашей страны, самое ценное – собственную жизнь, и я уверен, что та мечта, ради которой боролись эти люди, обязательно сбудется и в один день мы обязательно отметим единство нашей страны вместе с нашими абхазскими братьями и сестрами».

В 1992 году правительство Грузии направило вооруженные силы в автономную республику Абхазия для защиты абхазского участка российско-грузинской ЖД от грабежа, однако в сентябре 1993 года правительственным силам и населению пришлось покинуть регион после того, как было нарушено Соглашение о прекращении огня от 27 июля.

Атаку на Сухуми 16 сентября начали объединенные силы абхазских сепаратистов, боевиков с Северного Кавказа, казаков и российской регулярной армии. Спустя 12 дней после уличных боев Сухуми пал. 27 сентября в Грузии ассоциируется с потерей Абхазии и этнической чисткой грузин.

По распространившимся сообщениям, за время вооруженного конфликта в Абхазии погибли более 12 000 человек, а 300 000 человек стали вынужденно перемещенными лицами.
Последние новости
27 Сен.'17 20:09
Премьер Грузии встретился с канцлером Германии
Георгий Квирикашвили и Ангела Меркель обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности.
27 Сен.'17 19:38
Президент предлагает председателю Парламента консультации по его предложению относительно конституционных поправок
Ираклий Кобахидзе предложил Георгию Маргвелашвили наложить вето на упразднение системы бонусов и на одноразовое сохранение блоков в проекте Конституции.
27 Сен.'17 18:53
Основные пункты новой Конституции Грузии
Президент уже не будет избираться на всеобщих выборах, выборы Парламента будут проходить полностью по пропорциональной системе.
27 Сен.'17 18:25
Руководство Грузии отметило 24-ую годовщину падения Сухуми
Маргвелашвили, Квирикашвили и Кобахидзе почтили память погибших воинов и говорили о будущем единстве.
27 Сен.'17 10:29
Карасин: Действия НАТО в Грузии создают «серьезную угрозу» безопасности России
Заместитель министра ИД России встретился с сопредседателями Женевских переговоров.
26 Сен.'17 23:58
Парламент Грузии принял новую Конституцию в третьем слушании
Депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседания в знак протеста и не участвовали в голосовании.
26 Сен.'17 15:14
Четыре фракции из парламентского большинства поддерживают новую Конституцию
Новую Конституцию Парламент примет на сегодняшнем внеочередном заседании.
25 Сен.'17 20:11
Президент выступает против принятия конституционных поправок в третьем слушании
Несмотря на отказ президента созвать внеочередное заседание, Парламент все равно соберется 26 сентября для принятия конституционных поправок в окончательном слушании.
25 Сен.'17 19:08
Выборы 2017: Еженедельный обзор №3
В третьем обзоре мы ознакомим вас с важными событиями, произошедшими в период 18-24 сентября.
25 Сен.'17 18:45
МИДы стран Прибалтики о перспективе членства Грузии в ЕС
В связи с намечающимся Саммитом Восточного партнерства Civil.ge обратился к внешнеполитическим ведомствам стран членов ЕС.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
98