Руководство Грузии отметило 24-ую годовщину падения Сухуми

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили и председатель Парламента Ираклий Кобахидзе на 24-ую годовщину падения Сухуми почтили память погибших в боях за территориальную целостность Грузии воинов.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили после того, как 27 сентября поднес венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность воинов на площади Свободы, заявил, что «тогда многие грузины сложили свои головы ради защиты Родины»; 27 сентября он назвал днем «национального траура и большой трагедии».



Президент вспомнил также и представителей региональных властей Абхазии, которые были взяты в плен и убиты в день падения Сухуми; В их числе были мэр Сухуми Гурам Габискирия, которому Маргвелашвили посмертно присвоил звание Национального героя.



В опубликованном 27 сентября заявлении премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил, что падение Сухуми «является одной из наиболее трагичных дат в истории нашей страны», а конфликт в Абхазии он назвал «братоубийственной войной, с огромными жертвами и оккупированными территориями».



«Нас разделила война, но мы готовы начать отношения с новой страницы с нашими братьями. Мы делаем все, чтобы восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем», - заявил Квирикашвили и добавил: «хочу заверить наших абхазских и осетинских братьев, что у нас общее будущее».



Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе, который также поднес венки к Мемориалу погибших воинов, заявил: «Мы чтим память тех людей, которые принесли в жертву Родине, единству нашей страны, самое ценное – собственную жизнь, и я уверен, что та мечта, ради которой боролись эти люди, обязательно сбудется и в один день мы обязательно отметим единство нашей страны вместе с нашими абхазскими братьями и сестрами».



В 1992 году правительство Грузии направило вооруженные силы в автономную республику Абхазия для защиты абхазского участка российско-грузинской ЖД от грабежа, однако в сентябре 1993 года правительственным силам и населению пришлось покинуть регион после того, как было нарушено Соглашение о прекращении огня от 27 июля.



Атаку на Сухуми 16 сентября начали объединенные силы абхазских сепаратистов, боевиков с Северного Кавказа, казаков и российской регулярной армии. Спустя 12 дней после уличных боев Сухуми пал. 27 сентября в Грузии ассоциируется с потерей Абхазии и этнической чисткой грузин.



По распространившимся сообщениям, за время вооруженного конфликта в Абхазии погибли более 12 000 человек, а 300 000 человек стали вынужденно перемещенными лицами.