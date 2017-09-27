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Премьер Грузии встретился с канцлером Германии
Civil Georgia, Tbilisi / 27 Сен.'17 / 20:09


Георгий Квирикашвили и Ангела Меркель, 27 сентября, 2017. Фото: Администрация правительства Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который с однодневным рабочим визитом посещает Германию, встретился с канцлером Ангелой Меркель.

По сообщению пресс-службы премьер-министра Грузии, Квирикашвили поздравил канцлера Германии с победой ее политической команды на парламентских выборах и отметил, что эта победа «крайне важна для Европы».

Стороны обсудили вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества.

«По словам премьер-министра, осуществленные и текущие реформы в Грузии, Соглашение об ассоциации с ЕС, Соглашение о свободное торговле и либерализация виз, а также стабильная и демократическая политическая обстановка дают все возможности для того, чтобы бизнес-круги Германии более активно рассматривали Грузию для производства бизнеса, что принесет больше ощутимых результатов обеим странам», - говорится в сообщении Администрации премьер-министра Грузии.

Стороны также обсудили российско-грузинский конфликт и положение на оккупированных территориях Грузии и линии оккупации. Также была отмечена важная роль ЕС в мирном процессе. Оба лидера затронули также и вопрос глобальной безопасности и подчеркнули участие Грузии в Миссии в Афганистане.

С грузинской стороны на встрече также присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, советник премьер-министра по вопросам внешних отношений Тедо Джапаридзе и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в ФРГ Ладо Чантурия.
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