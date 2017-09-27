Президент предлагает председателю Парламента консультации по его предложению относительно конституционных поправок

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предлагает правящей партии Грузинской мечте и оппозиционным партиям, которые участвовали в конституционных вопросах, провести консультации 28 сентября.



Эту инициативу президента сегодня озвучила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе в ответ на заявление председателя Парламента Ираклия Кобахидзе.



«Из-за того, что целью президента всегда было принятие Конституции по общему согласию, исходя из государственных интересов, президент Грузии, на основании просьбы правящей партии, для обсуждения ее же инициативы предлагает Грузинской мечте и всем тем политическим силам, которые участвовали в конституционном процессе, провести консультации завтра в 16:00 часов во Дворце президента», - заявила Эка мишвеладзе на сегодняшнем брифинге.



Несколькими часами ранее председатель Парламента Ираклий Кобахидзе комментируя представителям СМИ возможное использование президентом права на вето в отношении принятой в третьем слушании новой Конституции заявил, что будет хорошо, если президент использует право вето только в отношении тех частей конституционного законопроекта, которые касаются упразднения системы бонусов и одноразового права на создание избирательных блоков.



«Мы предлагаем, чтобы президент использовал вето в отношении этих двух частей. Надеемся, что президент в этом случае проявит конструктивную позицию и именно в такой форме использует вето, однако подождем развития событий», - заявил Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.



21 сентября было опубликовано заявление председателя Парламента в связи с новой инициативой правящей команды, согласно которой, пропорциональная система будет задействована в 2024 году без бонусов, а в 2020 году право на создание избирательных блоков останется в одноразовом виде. Эти изменения не были отражены в проекте Конституции по той причине, что вопрос уже был представлен в Парламент в третьем слушании, и в таком случае можно вносить только редакционные изменения. Новую инициативу Грузинской мечты Парламент должен был обсудить в ближайшем будущем, однако в случае, если президент наложит вето на эти вопросы, депутаты смогут внести соответствующие изменения в проект.



Парламент на своем внеочередном заседании 26 сентября принял проект Конституции в третьем слушании и документ был направлен на подписание в Администрацию президента. Согласно действующей Конституции, президент в течение 10-дневного срока должен подписать проект, после чего он войдут в законную силу, или наложить на него вето и с мотивированными замечаниями вернуть Парламенту.