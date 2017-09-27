Основные пункты новой Конституции Грузии



Парламент Грузии, 26 сентября, 2017. Фото: Парламент Грузии

Парламент Грузии на своем внеочередном заседании 26 сентября 117 голосами против двух принял поправки к Конституции страны. Две оппозиционные партии – Единое национальное движение и Европейская Грузия не участвовали в голосовании.



По новой Конституции, основные изменения касаются, в основном, выборов президента и Парламента. В частности, с 2024 года президент уже не будет избираться путем прямых выборов, на всеобщих выборах, его будет выбирать Избирательная коллегия. С 2024 года упраздняется также и мажоритарная избирательная система и 150 депутатов Парламента будут избираться только по пропорциональной системе.



Ниже приведены основные пункты новой Конституции Грузии:



Президент

Президент вновь останется главой государства, главнокомандующим ВС и представителем во внешних отношениях; Однако он уже не будет обязан «в рамках предоставленных ему Конституцией полномочий осуществлять функционирование государственных органов»;

Президент лишается права «требовать обсуждения вопроса на заседании правительства и участвовать в его обсуждении»;

Президент уже не будет избираться путем прямых выборов, и его будет выбирать Избирательная коллегия в составе 300 делегатов, в число которых войдут депутаты, представители местных и региональных властей. Однако, президентские выборы 2018 года вновь пройдут путем прямых выборов.

На пост президента Грузии может быть избран гражданин Грузии с 40-летнего возраста (вместо существующих ныне 35 лет), который проживал в Грузии хотя бы в течение 15 лет. Однако от кандидата уже не будет требоваться, чтобы проживал в стране в течение последних трех лет до выборов.

Совет национальной безопасности, который создается «с целью военного возрождения и организации обороны страны», и который, по прежней Конституции, возглавлял президент Грузии, прекратит существование. Вместо этого, по новой Конституции, будет создан Национальный совет обороны, который будет осуществлять общую координацию конституционных органов в военное время. Постоянными членами Национального совета обороны будут президент Грузии, премьер-министр, председатель Парламента и глава Вооруженных сил страны.

Парламент

Выборы 2020 года

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе, при которой 73 депутата будут избраны по мажоритарной системе, а остальные 77 мандатов будут распределены пропорционально среди партий, которые преодолеют избирательный барьер.

Избирательный барьер сократиться с существующих 5% до 3% и партии смогут создавать избирательные блоки (что будет определено в следующих конституционных поправках).

С 2024 года

Парламент полностью перейдет на пропорциональную систему.

Создание избирательных блоков будет запрещено. 5%-ый избирательный барьер останется в силе.

Голоса тех партий, которые не смогут преодолеть избирательный барьер, полностью получит победившая партия (эту поправка будет упразднена следующей поправкой и нераспределенные мандаты будут распределяться пропорционально).

Выдвинутые одной политической партией депутаты смогут создать только одну парламентскую фракцию.

Возраст кандидатов в депутаты увеличивается с 21 года до 25 лет.

Премьер-министр/правительство

Премьер-министр определяет деятельность правительства и назначает и освобождает с должности министров.

Премьер-министр подотчетен перед Парламентом за деятельность правительства. Раз в год он предстает перед Парламентом с докладом о ходе выполнения правительственной программы.

Другие положения