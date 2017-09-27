Карасин: Действия НАТО в Грузии создают «серьезную угрозу» безопасности России

Действия НАТО в Грузии создают «серьезную угрозу» дестабилизации на Южном Кавказе и угрожают безопасности Российской Федерации, - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на встрече с сопредседателями Женевских международных дискуссий, которая состоялась 26 сентября в Москве.



По сообщению МИД России, Карасин заявил представителям ОБСЕ и ООН, что «активизация в регионе блока» несет опасность.



«На грузинской территории разворачивается военная инфраструктура альянса, регулярно проходят военные учения, масштаб которых возрастает с каждым годом, внедряются натовские стандарты вооруженных сил и управления ими. Все это грозит серьезной дестабилизацией обстановки в Закавказье и угрожает безопасности Российской Федерации, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия», - говорится в сообщении МИД России.



Карасин также отметил, что «в данном контексте возрастает важность заключения юридически обязывающих соглашений о неприменении силы между Сухумом и Цхинвалом, с одной стороны, и Тбилиси, с другой».



Сопредседатели Женевских переговоров от ОБСЕ и ООН – Гюнтер Бехлер и Анти Турунен на встрече с Карасиным обсудили вопросы, связанные с очередным раундом Женевских дискуссий, который пройдет в Женеве 10-11 октября.