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Карасин: Действия НАТО в Грузии создают «серьезную угрозу» безопасности России
Civil Georgia, Tbilisi / 27 Сен.'17 / 10:29

Действия НАТО в Грузии создают «серьезную угрозу» дестабилизации на Южном Кавказе и угрожают безопасности Российской Федерации, - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на встрече с сопредседателями Женевских международных дискуссий, которая состоялась 26 сентября в Москве.

По сообщению МИД России, Карасин заявил представителям ОБСЕ и ООН, что «активизация в регионе блока» несет опасность.

«На грузинской территории разворачивается военная инфраструктура альянса, регулярно проходят военные учения, масштаб которых возрастает с каждым годом, внедряются натовские стандарты вооруженных сил и управления ими. Все это грозит серьезной дестабилизацией обстановки в Закавказье и угрожает безопасности Российской Федерации, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия», - говорится в сообщении МИД России.

Карасин также отметил, что «в данном контексте возрастает важность заключения юридически обязывающих соглашений о неприменении силы между Сухумом и Цхинвалом, с одной стороны, и Тбилиси, с другой».

Сопредседатели Женевских переговоров от ОБСЕ и ООН – Гюнтер Бехлер и Анти Турунен на встрече с Карасиным обсудили вопросы, связанные с очередным раундом Женевских дискуссий, который пройдет в Женеве 10-11 октября.
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