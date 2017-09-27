Парламент Грузии принял новую Конституцию в третьем слушании

Парламент Грузии на своем внеочередном заседании 26 сентября в третьем слушании, 117 голосами против 2 принял новую редакцию Конституции страны.



По новой Конституции, основные изменения касаются правил избрания президента и Парламента. В частности, с 2024 года президент будет избираться не путем прямых выборов, а его будет выбирать Избирательная коллегия. С 2024 года упраздняется мажоритарная избирательная система и Парламент будет укомплектовываться 150 депутатами, избранными только по пропорциональной системе. В то же время, с 2024 года партии уже не смогут создавать избирательные блоки.



Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе назвал «важнейшим» и «историческим процессом» принятие конституционных поправок в третьем слушании. А оппозиционные партии новую Конституцию подвергли острой критике, покинули зал заседаний и не участвовали в голосовании.



«Сегодня мы принимаем конституционные поправки. Это документ, который построен на Конституции европейского типа, основанной на национальных интересах... У нас была укоренена очень негативная конституционная традиция в стране. всегда, когда менялась Конституция Грузии, это делалось в пользу правящей силы. Впервые происходит, когда измерения проводятся не в пользу правящей силы, власти, а с учетом долгосрочных интересов страны... Это внедрение новой конституционной традиции и культуры в нашей стране», - заявил глава Парламента Ираклий Кобахидзе, который ознакомил депутатов с замечаниями редакционного типа к проекту Конституции в третьем слушании.



Оппозиционные партии – Европейская Грузия и Единое национальное движение, которые выступали против упразднения правил прямых выборов президента и требовали перехода на полностью пропорциональную систему выборов Парламента с 2020 года, заседание покинули до голосования в знак протеста.



«Вы создаете позорную страницу в истории Грузии. Вы заслуживаете того, чтобы остаться в этом фарсе в одиночестве. Европейская Грузия покидает это заседание», - заявила представитель Европейской Грузии Элене Хоштария.



«Сегодня вы реально положили основу этим конституционным процессом очень необратимому и очень болезненному процессу, который, естественно, вернется к вам бумерангом. Этим конституционным процессом вы подтвердили, что в этом процессе вы находитесь одни. У вас нет ни одного союзника... Вы узакониваете реально диктаторскую и клановую Конституцию», - заявил депутат Парламента от Национального движения Ника Мелия.



В то время, когда депутаты Национального движения покидали зал заседания, между ними и депутатами правящей команды произошел словесный спор, в связи с чем председатель заседания, вице-спикер Парламента Тамара Чугошвили объявила перерыв на пять минут.



Данное решение оппозиции председатель Парламента оценил кратким комментарием и заявил, что со дня начала работы над конституционными поправками оппозиция «третий раз убежала и это знак слабости».



До начала процедуры голосования слово попросила представитель Альянса патриотов Ада Маршания, которая заявила, что «это конституционная узурпация».



«Закон является общественным согласием, эта Конституция не является документом общественного согласия... Это конституционная узурпация, это оформление однопартийного документа... Это Конституция Грузинской мечты, это не Конституция Грузии», - заявила Маршания.



Сегодня же депутаты в третьем слушании приняли проект Конституции автономной республики Аджария, который поддержали 114 депутатов против 3.



В ходе выступления с итоговым словом Ираклий Кобахидзе поблагодарил депутатов, участвовавших в голосовании.



«Не у всех парламентов всех созывов есть шанс на то, чтобы участвовать и внести вклад в реализации исторической миссии. Мы действительно получили такую возможность, что для нас является великой честью», - заявил Кобахидзе и добавил, что Конституция, которую принял Парламент, «выдержит время, выдержит десятилетия и обеспечит долгосрочное демократическое развитие нашей страны».