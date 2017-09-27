Четыре фракции из парламентского большинства поддерживают новую Конституцию

Входящие в парламентское большинство Грузинской мечты четыре фракции, в том числе, Социал-демократы, Консервативная партия, Партия зеленых и Промышленность спасет Грузию 25 сентября опубликовали совместное заявление, в котором выразили поддержку новой Конституции и подвергли критике оппозиционные партии и президента страны «за причинение вреда конституционному процессу».



«В большинстве Парламента Грузии, Кроме «Грузинской мечты», в виде фракций представлены четыре политических субъекта, узнаваемость которых, история, рейтинг, репутация и количество членов партии намного больше, чем у большинства партий, которых президент собрал вокруг себя для причинения вреда конституционном процессу», - говорится в заявлении.



«Соответственно, безответственным и ложным является любое заявление о том, что якобы новая Конституция принимается толкьо при поддержке одной партии», - заявляют партии в ответ президенту и оппозиционным партиям, по словам которых, процесс конституционной реформы проводит только правящая партия.



«Представленные в виде фракций в парламентском большинстве партии абсолютно равнозначно разделяем ответственность в связи с новой Конституцией и мы рады, что в результате интенсивной работы в течение почти одного года, мы создали такой конституционный проект, который был поддержан обществом во время всенародного обсуждения, получил положительную оценку Венецианской комиссии и бесспорно, что с такой конституционной реформой будет обеспечено долгосрочное демократическое развитие нашей страны», - говорится в совместном заявлении.



В Парламентское большинство Грузинской мечты из 116 членов входят шесть фракций, в том числе и фракции вышеуказанных четырех партий, каждая из шести человек.



Социал-демократы (три депутата), Консервативная партия (четыре депутата) и Зеленые (один депутат) вошли в Парламент от имени Грузинской мечты в 2016 году. Четвертая партия – Промышленники – парламентский мандат получила после того, как ее кандидат Симон Нозадзе победил в Хашурском одномандатном округе (вскоре после избрания Нозадзе присоединился к большинству).



Четыре партии сформировали собственные фракции после того, как заполнении фракции нужным количеством депутатов им помогла Грузинская мечта. Шестая фракция - Грузинская мечта за региональное развитие – состоит из пяти мажоритарных депутатов правящей партии.



Парламентская фракция является группой, состоящей, как минимум, из шести депутатов. Фракция предоставляет своим членам определенные льготы, в том числе, место и право голоса в Бюро Парламента, гарантированные места в парламентских комитетах, следственных и других специальных комиссиях, а также в парламентских делегациях, и кроме этого, предоставляет больше времени в ходе парламентских дебатов и обсуждений.