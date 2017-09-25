Президент выступает против принятия конституционных поправок в третьем слушании

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили ответил отказом на обращение председателя Парламента о назначении внеочередного заседания законодательного органа на 26 сентября, на котором планируется обсуждение проекта конституционных поправок в третьем и окончательном слушании.



Парламентский секретарь президента Анна Долидзе заявила 25 сентября, что отказ от созыва внеочередного заседания Парламента является «политическим актом» со стороны президента.



«Президент Грузии решил не назначать внеочередного заседания потому, что, в первую очередь, проект Конституции содержит множество недостатков, в том числе, главным является то, что он не является документом согласия... В нем не учтены рекомендации Венецианской комиссии», - заявила Анна Долидзе.



Решение президента об отказе в назначении внеочередного заседания председатель Парламента Ираклий Кобахидзе назвал «неуважением» в отношении высшего законодательного органа страны и заявил, что эти действия президента «не соответствуют Конституции».



«Что касается неназначения, это ожидалось... Неназначение заседание не соответствует Конституции и, естественно, это также является выражением неуважения к Парламенту. Когда Парламент попросит назначения внеочередного заседания, президент должен назначить это заседание. Однако, мы привыкли к этому», - заявил глава Парламента Грузии.



Согласно действующей Конституции, если президент в течение 48 часов после представления запроса не издаст акт о назначении внеочередной сессии Парламента, Парламент собирается в соответствии со своим Регламентом в течение следующих 48 часов.



По словам Ираклия Кобахидзе, внеочередное заседание пройдет в запланированное время – 26 сентября.



«Юридически у нас есть полное право, Парламент правомочен начать пленарное заседание в 14:01 часов», - заявил председатель Парламента в беседе с журналистами.



Сегодня же Ираклий Кобахидзе на заседании Юридического комитета Парламента представил ту окончательную версию проекта Конституции, которую депутаты правящей партии планируют принять 26 сентября на внеочередном заседании.



Как заявил Кобахидзе на заседании комитета, в проекте Конституции «досконально предусмотрены рекомендации Венецианской комиссии», также не существует ни одной статьи, по которой правящая партия «улучшает свои субъективные позиции».



Председатель Парламента считает «целесообразным» принятие документа на заседании 26 сентября, чтобы не продолжались «торговля, спекуляции» по этому вопросу.



«Целесообразно, чтобы мы завтра же приняли соответствующий документ в третьем слушании. Одна из причин заключается в том, что дискуссия вокруг конституционных поправок продолжится в нездоровой форме. Конституция должна быть таким документом, в связи с которым не торгуются, не спекулируют, не манипулируют. К сожалению мы наблюдаем совершенно иные события в течение всего этого периода, что, естественно, неприемлемо для нас и в этом и заключается одна из причин, почему лично я считаю нецелесообразным перенесение слушания», - заявил председатель Парламента на заседании Юридического комитета Парламента.



Необходимость в назначении внеочередного заседания Парламента возникла после того, как, согласно закону, Парламент прекратил на время свои сессионные заседания за один месяца до местных выборов.