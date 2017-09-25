Выборы 2017: Еженедельный обзор №3 Civil Georgia, Tbilisi / 25 Сен.'17 / 19:08



На выборах местного самоуправления, которые назначены на 21 октября 2017 года, граждане Грузии будут выбирать 2058 членов 64 сакребуло и 64 мэров путем прямых выборов.



Наряду с приближением даты выборов, Civil.ge приступает к публикации еженедельных обзоров, которые ставят своей целью информирование общества о ходе избирательной кампании, о деятельности участвующих в выборах политических партий, избирательных блоков и инициативных групп, о кандидатах в мэры и члены сакребуло, об избирательных процедурах и зафиксированных в избирательный период нарушениях.



В третьем обзоре мы ознакомим вас с важными событиями, произошедшими в период 18-24 сентября.



Борьба за пост мэра Тбилиси – кандидаты продолжают презентацию избирательных программ: На прошлой неделе кандидат в мэры от правящей партии Грузинской мечты Каха Каладзе представил обществу два направления избирательной программы. 18 сентября он говорил о транспортной политике, а 22 сентября провел презентацию экологической политики. В случае избрания мэром, в течение следующих четырех лет Каладзе планирует потратить на развитие дорожной инфраструктуры и транспортной системы до 800 млн лари. Каладзе обещает избирателю реабилитацию существующей в Тбилиси рекреационной зоны и обустроить новые парки.

Презентацию предвыборной программы провела также и кандидат на пост мэра Тбилиси от оппозиционной партии Европейская Грузия Элене Хоштария. В случае избрания мэром Хоштария планирует увеличить пенсии на 50 лари, а социальную помощь – на 70 лари. Кандидат Европейской Грузии обещает избирателю создать 35 тысяч рабочих мест и провести комплексную транспортную реформу, в том числе, завоз новых автобусов, а также развитие трамвайного и канатного транспорта. Хоштария также планирует перенести железную дорогу из центра города в пригород и устроить на ее месте центральный парк.

Презентацию своей предвыборной программы продолжает также и независимый кандидат в мэры Тбилиси Александр Элисашвили. 21 сентября он представил план по направлению охраны окружающей среды. Элисашвили обещает избирателю ужесточение норм строительства и контроля над срезом деревьев. Он также планирует увеличить в четыре раза зеленое покрытие и рекреационные зоны в столице, для чего намеревается использовать территории бесхозных бывших предприятий и военных объектов в столице. Элисашвили также говорит о необходимости использования рекреационного потенциала реки Кура и ее притоков, и выступает с идеей разработки дендрологического плана, расписанного на 20 лет. Представление кандидатов – партии и избирательные блоки завершили представление Избюирательной администрации кандидатов в мэр и члены сакребуло (муниципальные советы); Партию Давида Усупашвили «Движение за строительство» пополнили члены правящей партии; Номинированные инициативными группами независимые кандидаты объединяют усилия против политических партий: 21 сентября у партий и избирательных блоков истек срок представления в Избирательную администрацию кандидатов в мэры и члены сакребуло. В соответствии с избирательным законодательством, субъекты, участвующие в выборах органов местного самоуправления Тбилиси, представили документы в ЦИК, а для регистрации кандидатов в регионах партии и блоки обратились в соответствующие окружные избирательные комиссии. К 21 сентября документы в ЦИК представили 18 политических сил, в том числе, Грузинская мечта, Единое национальное движение, Европейская Грузия и Лейбористская партия. Для получения права представления кандидатов на местных выборах 2017 года всего зарегистрированы 23 партии, пять избирательных блоков и более 200 инициативных групп.

23 партии, пять избирательных блоков и более 200 инициативных групп. После представления 25 мажоритарных кандидатов в Сакребуло Тбилиси, где всего 50 мандатов, на прошлой неделе Грузинская мечта также представила кандидатов, которые будут выдвинуты на выборах по партийному списку. В партийный список попали пять женщин. Первым номером в списке названа креативный директор медиахолдинга «Палитра» Марика Дарчия. В партийный список также вошел и действующий председатель Сакребуло Тбилиси Георгий Алибегашвили. Кандидатов, участвующих в пропорциональных выборах, 21 сентября представил кандидат в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Каха Каладзе.

в Сакребуло Тбилиси, где всего 50 мандатов, на прошлой неделе Грузинская мечта также представила кандидатов, которые будут выдвинуты на выборах по партийному списку. В партийный список попали пять женщин. Первым номером в списке названа креативный директор медиахолдинга «Палитра» Марика Дарчия. В партийный список также вошел и действующий председатель Сакребуло Тбилиси Георгий Алибегашвили. Кандидатов, участвующих в пропорциональных выборах, 21 сентября представил кандидат в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Каха Каладзе. На прошлой неделе к партии бывшего председателя партии и бывшего лидера Республиканской партии Давида Усупашвили под названием «Движение за строительство» присоединились несколько десятков членов правящей Грузинской мечты, в том числе, некоторые гамгебели муниципалитетов и члены некоторых сакребуло. В качестве кандидатов в мэры в Гори и Дманиси Усупашвили представил действующих гамгебели от Грузинской мечты. Комментируя эти действия новой партии, председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе заявила, что партия Усупашвили является «псевдо-оппозиционной, сателлитной партией», посредством которой Бидзина Иванишвили создает себе «опору» за пределами Грузинской мечты.

На фоне активизации политических партий и избирательных блоков некоторые независимые кандидаты пытаются объединить свои усилия перед выборами. Независимый кандидат в мэры Тбилиси Александр Элисашвили выразил поддержку кандидату в члены Сакребуло Тбилиси Джозефу Александер Смиту, представленному инициативной группой, который будет баллотироваться в одном из избирательных округов Сабурталинского района. Кандидатуру Смита избирателю представил сам Александр Элисашвили, который на местных выборах 2014 года баллотировался на Сабуртало и получил мандат мажоритарного депутата столичного собрания от этого района. 32-летний Джозеф Александер Смит приехал в Грузию из Великобритании пять лет назад. До подключения к избирательной кампании Смит занимался журналистской деятельностью, а также был гражданским активистом. Акции протеста параллельно избирательной кампании – Акция протеста Национального движения у банка «Карту»; Альянс патриотов провел очередную акцию в Батуми: «Ты трудишься – они воруют», - под таким лозунгом лидеры и члены Национального движения собрались 19 сентября у Центрального офиса «Карту банка» в Тбилиси, принадлежащего бывшему премьер-министру, миллиардеру Бидзине Иванишвили, и обвинили банк в «отмывании денег». В обращении к пришедшим на акцию сторонникам кандидат в мэры Тбилиси от Национального движения Заал Удумашвили заявил: «это тот банк, который наполнен непрозрачными и полученными в незаконных тендерах деньгами. Это тот банк, который превратился в инструмент грабежа в руках Бидзины Иванишвили», -заявил Удумашвили. У здания «Карту банка» была мобилизована полиция. Участница акции, депутат Сакребуло от Национального движения Майя Датукишвили заявила, что один из полицейских ударил ее в лицо.

Альянс патриотов продолжает акции протеста, начатые с требованием задействовать формат Грузия-НАТО-Россия, а также с требованием начала прямого диалога с абхазами и осетинами. Спустя неделю после проведенного в Тбилиси шествия протеста, 24 сентября партия провела очередную акцию в Батуми. По заявлению одного из лидеров партии, кандидата в мэры Тбилиси Ирмы Инашвили, акцию голодовки у здания Парламента в Тбилиси до этого времени продолжает 20 активистов. По его словам, к участникам голодовки в Тбилиси присоединятся также и активисты из Батуми. Мониторинг выборов и обнаруженные нарушения – Европейская Грузия сообщает о нападениях на кандидатов; ЕНД обвиняет Избирательную администрацию в действиях под диктовку Грузинской мечты; на нескольких избирательных участках вторглись неизвестные лица; видеоролик Мэрии Тбилиси организация «Международная прозрачность» оценивает, как рекламу в пользу правящей партии: Оппозиционная партия Европейская Грузия сообщает о нападениях на кандидатов в члены сакребуло в Хоби и Марнеули. В Хоби нападавшими были неизвестные лица. А в Марнеули в физическом сведении счетов обвиняют кандидата Грузинской мечты. В связи с произошедшим в Марнеули насилием один из лидеров Европейской Грузии, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава провел пресс-конференцию, на которой заявил: «предупреждаю Грузинскую мечту: в Марнеули на всех участках внимание будет усилено. Не позволим сфальсифицировать ни один голос... К какому насилию вы бы не прибегали, мы не отступим назад», - заявил Угулава.

В Едином Национальном движении 19 сентября заявили, что Избирательная администрация намеревалась избрать на 400 избирательных участках председателей участковой комиссии, его заместителей и секретарей тех лиц, которые определила Грузинская мечта. По поручению партии, представители Национального движения в участковых комиссиях опротестовали предварительное избрание руководящих лиц в комиссиях и отличающееся мнение зафиксировали в письменном виде. Позже ЦИК опроверг обвинения и оппозиционную партию обвинил в дискредитации процесса.

На прошлой неделе на некоторых избирательных участках были зафиксированы инциденты насилия. По информации ЦИК, на избирательные участки в Гардабани и Озургети вторглись неизвестные лица и сорвали размещенные на стенах списки избирателей. Правоохранители ведут расследование случившегося. «Для Избирательной администрации неприемлемы такие насильственные действия и администрация надеется, что эти инциденты являются изолированными, незапланированными единичными случаями и не получат системного характера, наносящему вред избирательному процессу», - говорится в заявлении ЦИК Грузии от 24 сентября. ЦИК также сообщил о попытке срыва первого заседания одной из участковых комиссий в Батуми.

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» заявила 20 сентября, что видеоролик Мэрии Тбилиси со слоганом «Сделано для Тбилиси», который отражает осуществленные Мэрией столицы проекты за 2014-2017 гг, был размещен в телевизионном эфире с нарушением закона и негативно влияет на избирательный процесс. По мнению неправительственной организации, видеоролик Мэрии Тбилиси представляет собой косвенную рекламу в пользу правящей партии Грузинской мечты. «Международная прозрачность» требует прекращения трансляции данного рекламного ролика. Деятельность Избирательной администрации – в масштабах страны приступили к работе 3634 избирательных участка; министр внутренних дел издал специальный приказ к выборам: В соответствии с графиком избирательных мероприятий, с 21 сентября в масштабах страны приступили к работе 3634 участковых избирательных комиссий. Члены участковых комиссий на первых же заседаниях избрали председателей, заместителей и секретарей комиссий. По информации ЦИК, участковые избирательные комиссии также приступили к раздаче карточек избирателя. С помощью карточки избиратель будет иметь возможность получить информацию о выборах, а также о своем избирательном участке, и, в случае необходимости, перепроверить собственные данные в списках избирателей.

Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили с целью обеспечения проведения выборов в свободной, безопасной и мирной среде, издал специальный приказ, согласно которому, для предотвращения правонарушений, а также своевременного и соответствующего реагирования на них в каждом из регионов Грузии будут созданы ответственные группы, которые на территории своих действий обеспечат выявление причин, вызывающих ожидаемые угрозы. В день выборов, в случае необходимости, на прилегающей территории к помещению для голосования будут осуществлять превентивные меры и будут реагировать на правонарушения. Tweet На эту же тему К местным выборам зарегистрировались 23 партии, 5 блоков и более 200 инициативных групп

Выборы 2017: Еженедельный обзор №2

Выборы 2017: Еженедельный обзор №1