Правительство Грузии потратило почти миллион долларов на лобби в США



Здание Администрации правительства Грузии, Тбилиси, 2017. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Для лоббирования своих интересов в США правительство Грузии в 2016 году потратило 847 099 долларов США, - сообщили Civil.ge в пресс-службе правительства 15 сентября.



Согласно тому же сообщению, в прошлом году правительство выплатило суммы следующим компаниям:

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP – 1 375 884.58 лари (553 017 долларов США);

The Harbour Group LLC – 631 021.04 лари (253 630 долларов США);

RES – Public Affairs Corporate Affairs GmbH – 96 408.36 лари (38 750 долларов США).

За первые шесть месяцев 2017 г. правительство Грузии выплатило 197 299.46 лари (79 301 долларов США) фирме The Harbour Group LLC.



Последний раз правительство подписало контракт с расположенной в Вирджинии компанией StrateVarious LLC; Контракт в силе с 1 июля 2017 года и завершится 1 июля 2018 г.



По документам, которые были представлены лоббистской компанией в Департамент юстиции США в соответствии с актом регистрации иностранных агентов (Foreign Agent Registration Act – FARA), правительство Грузии выплачивает компании ежемесячно 12 000 долларов США, которые предусмотрены по контракту.



Согласно контракту, StrateVarious обеспечивает «постоянное изучение геополитического ландшафта США, чтобы предупредить клиента о возможностях и препятствиях, существующих с точки зрения учета интересов Грузии в интересах и политике США», а также помочь правительству Грузии в «разработке стратегического нарратива».



StrateVarious подготовит послания для руководства Грузии, а также окажет помощь в подготовке публичных выступлений премьер-министра, министра иностранных дел и посла в США».



Лоббистская компания «определит темы, которые наиболее согласуются с приоритетами Админстрации Трампа» и «изучит, каким образом можно предоставить указанные темы различным потребителям, таким, как политическая элита, Конгресс, СМИ, аналитические институты, бизнес-организации, правительства иностранных государств».



В мае правительство Грузии также наняло расположенную в Бостоне лоббистскую компанию Rasky Partners.