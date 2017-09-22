К местным выборам зарегистрировались 23 партии, 5 блоков и более 200 инициативных групп

К выборам местного самоуправления, которые назначены на 21 октября, зарегистрированы 23 партии, 5 избирательных блоков и 225 инициативных групп.



На выборах избиратели Грузии будут выбирать 2058 членов 64 сакребуло (муниципальные собрания) и 64 меров путем прямых выборов.



Партии



К местным выборам партии зарегистрировались под следующими названиями:

1. «Новые правые», избирательный номер - 29;

2. Орден сынов Отечества «Самшобло», избирательный номер - 34;

3. «Партия единства и развития Грузии», избирательный номер - 14;

4. «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», избирательный номер - 41, кандидат в мэры Тбилиси – Каха Каладзе;

5. «Движение государство для народа», избирательный номер - 1;

6. «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии», избирательный номер - 8, кандидат в мэры Тбилиси – Ирма Инашвили;

7. «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии», избирательный номер - 10, кандидат в мэры Тбилиси – Георгий Гугава;

8. «Традиционалисты», избирательный номер - 18;

9. «Объединенное демократическое движение», избирательный номер - 4;

10. «Путь Звиада от имени Господа (Союз восстановления справедливости; Ассоциация заемщиков; Зал пострадавших от ипотеки; Лига допущения альтернативных удостоверений личности; Господь наша правда), избирательный номер - 28;

11. Политическое движение «Свобода – Путь Звиада», избирательный номер - 31;

12. «Джонди Багатурия – Грузинская труппа», избирательный номер - 13;

13. «Социалистическая Грузия – коммунисты», избирательный номер - 37;

14. «Социалистическая партия трудящихся», избирательный номер - 15;

15. «Грузия», избирательный номер - 17;

16. «Общество Мераба Костава», избирательный номер - 22;

17. «Республиканская партия», избирательный номер - 6;

18. «Прогрессивное демократическое движение», избирательный номер - 39;

19. Движение строительства», избирательный номер - 20, кандидат в мэры Тбилиси – Тенгиз Шергелашвили;

20. «Альянс левых», избирательный номер - 9;

21. «Новые христиан-демократы», избирательный номер - 23;

22. «Тамаз Мечиаури за единую Грузию», избирательный номер - 7;

23. «Национально-демократическое движение», избирательный номер - 11;

Из местных выборов 2017 года выбыли четыре партии.



Двум партиям – «Промышленность спасет Грузию» и «Коммунистическая партия Грузии» - регистрацию аннулировали на основании собственного заявления. «Партии экономического развития Грузии и преодоления нищеты» и «Новому политическому объединению – Гирчи» отказали в регистрации из-за нарушений, обнаруженных во время представления документов.



Избирательные блоки



Список избирательных блоков, зарегистрированных к выборам местного самоуправления выглядит следующим образом:

1. Блок «Бакрадзе, Угулава – Европейская Грузия», в блок входят партии: «Европейская Грузия – Движение за свободу» и «Движение за свободную Грузию»; Избирательный номер – 2, кандидат в мэры Тбилиси – Элене Хоштария;

2. Блок «Георгий Вашадзе – Единство за новую Грузию», в блок входят партии: «Новая Грузия – политическая платформа» и «Европейские демократы»; Избирательный номер – 27, кандидат в мэры Тбилиси – Георгий Вашадзе;

3. Блок «Единое национальное движение», в блок входят партии: «Единое национальное движение», «Христианско-консервативная партия Грузии» и «Национально-демократическая партия»; Избирательный номер – 5, кандидат в мэры Тбилиси – Заал Удумашвили;

4. Блок «Дмитрий Лорткипанидзе, Каха Кукава – Демократическое движение – Свободная Грузия», в блок входят партии: «Демократическое движение – Единая Грузия» и «Свободная Грузия»; Избирательный номер- 3, кандидат в мэры Тбилиси – Каха Кукава;

5. Блок «Народный – Единодушие народа», в блок входят партии: «Партия народа» и «Народная партия»; Избирательный номер – 38.

Инициативные группы



В выборах местного самоуправления в 2017 г. участвуют 225 инициативных групп. По законодательству, инициативные группы могут выдвигать только кандидатов в мэры и мажоритарные члены сакребуло. Одна группа может выдвинуть только одного кандидата.



Из 225 инициативных групп кандидатов в мэры выдвинули 13 групп, а 212 групп выдвинули кандидатов в мажоритарные члены сакребуло.



Из пяти самоуправляющихся городов кандидат, представленный инициативной группе, будет только в Тбилиси, где за пост мэра столицы будет бороться Александр Элисашвили.



В самоуправляющихся общинах в качестве кандидатов в мэры инициативные группы выдвинули 12 лиц. По одному такому кандидату представлены в Гурджаани, тетрицкаро, Гори, Аспиндза, Ниноцминда, Цагери, Местиа, Зестафони, Озургети и Зугдиди. В Хашури за пост мэра будут бороться два кандидата, представлены инициативными группами.



Из кандидатов в мажоритарные члены сакребуло, представленных инициативными группами, 10 кандидатов зарегистрированы в самоуправляющихся городах, в том числе, по три мажоритарных кандидата в Тбилиси, Батуми и Рустави, и один кандидат в Поти.



В остальных муниципалитетах Грузии за должности мажоритарных членов сакребуло будут бороться 202 кандидата, представленные инициативными группами.



Регистрация кандидатов в мэры и мажоритарные члены сакребуло, представленных инициативными группами, завершилась 11 сентября. 21 сентября истек срок, предоставленный политическим партиям и избирательным блокам для представления в Избирательную администрацию кандидатов в мэры и мажоритарные члены сакребуло, а также партийных списков.



С 21 сентября у Избирательной администрации есть два дня, чтобы зарегистрировать представленных партиями и избирательными блоками кандидатов и партийные списки.



9 октября истекает срок для того, чтобы партия, избирательный блок или инициативная группа аннулировали свое решение о выдвижении кандидата в члены сакребуло или кандидата в мэры. В тот же день истекает срок, чтобы кандидат в члены сакребуло или на должность мэра снял свою кандидатуру.