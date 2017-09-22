Квирикашвили: Грузия «растет, она полна жизни и тверда в борьбе с вызовами»



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступает с обращением на генеральных дебатах в ходе 72-ой сессии ГА ООН в Нью-Йорке, 21 сентября, 2017. Фото: ООН

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября заявил, что Грузия «растет, она полна жизни и тверда в борьбе с вызовами».

Полный текст выступления премьер-министра Квирикашвили в ГА ООН (перевод текста с грузинского языка на русский язык - Civil.ge)

В своем 17-минутном выступлении Квирикашвили затронул ряд вопросов, в том числе экономику и конституционную реформу, внешнюю политику и оккупированные территории, а также выразил сочувствие пострадавшим в результате стихийных бедствий в Северной Америке и Мексике.



От получателя гуманитарной помощи ООН до ведущего реформатора



В своем выступлении Георгий Квирикашвили привел обзор прогресса Грузии за последние пять лет и говорил о верности страны к демократии и реформе управления. Он подчеркнул прогресс страны в международных рейтингах, в том числе, по борьбе с коррупцией, защите прав на собственность, обеспечению независимости суда и правоохранительных структур.



«В этом году отмечается 25-ая годовщина вступления Грузии в ООН. За этот период мы успешно преобразовали нашу страну от получателя гуманитарной помощи в ведущего реформатора, которая недавно была избрана председателем Партнерства открытого управления», - заявил он.



Конституционная реформа



В своем выступлении премьер-министр затронул также и текущую конституционную реформу и отметил, что страна введет парламентскую систему и улучшит ее «в соответствии с наилучшими европейскими стандартами».



«Кроме того, что в проекте новой Конституции искоренены многие несоответствия из действующей Конституции, в ней отражены такие новые, прогрессивные инициативы, как право на физическую неприкосновенность, права лиц с ограниченными возможностями, право на доступ к Интернету, охрана окружающей среды и многое другое, что отвечает рекомендациям Венецианской комиссии», - заявил Квирикашвили.



«В этих решениях отражены стремления грузин к полноправному членству в ЕС и НАТО. Все это грузины воспринимают, как историческую закономерность, так как Грузия уже давно является неотъемлемой частью широкой культурной и исторической картины Европы», - добавил он.



Связь между востоком и западом



Премьер-министр Квирикашвили также говорил о преобразовании страны в региональный центр ведения бизнеса, который «свяжет друг с другом восток и запад».



Квирикашвили также отметил, что страна подписала Соглашение об ассоциации с ЕС и добилась безвизового режима в Шенгенской зоне. «В то же время, Грузия стала номер первой страной в регионе, которая подписала Соглашение о свободной торговле с Китаем. С одной стороны, мы осуществляем интеграцию на внутренние рынки Евросоюза, и, с другой стороны, мы привлекаем рынки Азии, что позволяет Грузии в полной мере использовать свои сети свободной торговли в этом одном из интереснейших начинаний нашего времени», сказал он.



Квирикашвили говорил также об инициативе «Один пояс – один путь», которая «будет содействовать торговле между Европой и Азией продукцией и услугами высокой стоимости, и существенно сокращает необходимое для перевозок время через периферии Евразии, по сравнению с традиционными морскими маршрутами».



«В рамках этого начинания, Азия и Европа встретятся с помощью железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, который мы осуществляем вместе с нашими турецкими и азербайджанскими партнерами, а также на Черноморском побережье Грузии, с помощью порта Анаклия, который будет построен в соответствии с высокими стандартами», - заявил глава правительства Грузии.



Российская оккупация, нарушения прав человека



Премьер-министр Грузии обратился к аудитории, заявив, что члены ООН «хорошо знают, что Российская Федерация продолжает оккупацию двух исторических регионов суверенной территории Грузии, чем она нарушает множество международных обязательств, которые возложены на нее, в том числе, десятки резолюций Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН».



«В начале 2017 года Российская Федерация активизировала политику оккупации и фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии», - заявил Квирикашвили и подчеркнул активизацию милитаризации региона со стороны Москвы, укрепление оккупационных линий колючими ограждениями, нарушение прав человека и ограничение получения образования на грузинском языке.



Он также отметил, что Грузия «твердо поддерживает» мирное урегулирование российско-грузинского конфликта. По его словам, правительство Грузии «неоднократно подтвердило верность положению о неприменении силы. От России ответных действий пока не последовало».



По словам Квирикашвили, власти Грузии обеспечивают «новые инструменты восстановления доверия с нашими согражданами, проживающими по ту сторону оккупационной линии». «Мы твердо решили доставить пользу от европейской повестки дня нашим согражданам, проживающим на другой стороне оккупационных линий. Существенный пакет наших инициатив для проживающих на оккупированных территориях людей предоставляет им торговые возможности после пересечения ими административных разделительных линий и обеспечивает доступ к возможностям Грузии по свободной торговле на глобальных рынках. Мы предлагаем им здравоохранение, образование и другую социальную пользу», - добавил он.



«Важный вклад в евроатлантическую безопасность»



Несмотря на существующие вызовы, заявил премьер-министр Грузии, страна «вносит существенный вклад в евроатлантическую безопасность». «Мы продолжаем активное участие в международных операциях, включая Афганистан, а также в европейских операциях по управлению кризисами в Центральноафриканской республике и Мали», - заявил он и добавил, что Грузия является членом Международной коалиции, созданной для борьбы с т.н. Исламским государством и в то же время, Грузия присоединилась к 14 антитеррористическим конвенциям ООН.