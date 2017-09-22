Выступление премьер-министра Грузии на сессии ГА ООН в Нью-Йорке Civil Georgia, Tbilisi / 22 Сен.'17 / 15:13



Выступление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили на генеральных дебатах на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Нью-Йорк

21 сентября, 2017



Господин президент, уважаемые делегаты,

Дамы и господа



В первую очередь, позвольте, выразить соболезнования и сочувствие пострадавшим за последние дни в результате стихинийных бедствие в Северной Америке – ураганы нанесли огромный ущерб островным государствам Карибского залива и некоторым регионам США, а землетрясение вызвало катастрофу в Мексике. В этом период ненастья выражаем солидарность правительствам и народами этих стран. Ни одна страна, в том числе, Грузия, не застрахованы от стихии. Солидарность в такое время усиливает страны, испытывающие бедствие.



Ваше превосходительство,



Я, как и мои соотечественники, горжусь, что сегодня мне досталась честь выступать перед вами. Послание, которое мне доверено озвучить, они испытали и усвоили от мозга до костей лично.



Это послание, их послание является простым и искренним. В центре нашей стратегии находятся граждане Грузии и тем самым, мы пытаемся продолжить дальнейшее укрепление наших демократических институтов и обеспечить мир и быстрый экономический рост. Это существенные элементы устойчивого развития, которые нас связывают с нашими партнерами в регионе и во всем мире.



В этом году отмечается 25-ая годовщина вступления Грузии в ООН. За этот период мы успешно преобразовали нашу страну от получателя гуманитарной помощи в ведущего реформатора, которая недавно была избрана председателем Партнерства открытого управления.



К исполнению этих обязанностей Грузия приступает с тем же видением, которым мы руководствуемся дома – в центре внимания находятся наши граждане.



В период председательствования Грузии Партнерство открытого управления будет содействовать достижению целей ООН по устойчивому развитию. Это особенно касается 16-ой цели, это содействие формированию мирного и инклюзивного общества ради устойчивого развития, доступность правосудия для всех, строительство эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов.



Путем их преобразования в национальные стратегии, при достижении целей устойчивого развития, вырисовывается необходимость институционального реформирования самой ООН и необходимость поддержки нового вижения генерального секретаря Гутерреша, которое отражено в подписанной напи недавно декларации.



Во время выступления перед вами в прошлом году в Грузии совпал избирательный период и наш народ в очередной раз выразил сильное доверие нам, чтобы управлять страной.



Наш народ увидел две вещи – мы серьезно относимся к демократическим правам и безопасности, как к главной движущей силе нашей политики; Они убедились, что мы предлагаем четкий путь дальнейших реформ.



Наши граждане хорошо ощущают то, о чем независимые международные институты заявляют так четко.



За последние пять лет позиции Грузии улучшились по всем международным рейтингам.



Согласно Индексу Всемирной экономической свободы Fraser Institute, Грузия находится на пятом месте в мире.



Мы объявили жестокую борьбу коррупции. По рейтингу Heritage Foundation за 2017 г., в категории свободы от коррупции Грузия находится на 31-м месте, т.е. ее позиции улучшились на 38 мест по сравнению с 2012 годом. То же самое подтверждают и данные Transparency International за 2016 г. – Грузия находится на первом месте в регионе.



Мы присваиваем приоритет защите частной собственности. Согласно докладу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума за 2016-2017 гг., позиции грузии улучшились на 77 пунктов после 2012 года. Сейчас мы занимаем 43-е место среди 138 стран мира.



Мы твердо соблюдаем независимость судебной системы. С этой точки зрения, согласно данным Всемирного экономического форума, наши позиции улучшились на 28 пунктов и сегодня мы занимаем 63-е место в то время, как совсем недавно мы были на 91-м месте.



Что касается охраны правопорядка и физической безопасности, этих важнейших сфер, по данным Всемирного банка, в категории борьбы с организованной преступностью Грузия переместилась с 67-го места на 26-ую позицию, продвинувшись вперед на 41 место.



Это не косметические изменения. Мы обещали нашему народу, что введем парламентскую систему и улучшим нашу Конституцию в соответствии с наилучшими европейскими стандартами. Кроме того, что в проекте новой Конституции искоренены многие несоответствия из действующей Конституции, в ней отражены такие новые, прогрессивные инициативы, как право на физическую неприкосновенность, права лиц с ограниченными возможностями, право на доступ к Интернету, охрана окружающей среды и многое другое, что отвечает рекомендациям Венецианской комиссии. В этих решениях отражены стремления грузин к полноправному членству в ЕС и НАТО. Все это грузины воспринимают, как историческую закономерность, так как Грузия уже давно является неотъемлемой частью широкой культурной и исторической картины Европы.



Параллельно конституционной реформе, мы, с целью обеспечения быстрого экономического роста, приступили к реализации нашего четырехпунктового плана реформ.



Мы приступили к амбициозной реформы сферы образования, чтобы связать друг с другом систему образования и индустрию, чтобы развить основанное на потребность высшее и профессиональное образование, и улучшить экономически навыки и возможности нашей рабочей силы.



Новаторское общество имеет огромное значение для успеха нашей талантливой молодежи. Мы продолжаем дальнейшие инвестиции и труд на благо нашей национальной экономической системы, чтобы интегрировать ее в глобальную экосистему и открыть нашим новаторам путь к мировым рынкам.



Наша продуманная макроэкономическая политика заложила основу нашему успеху в турбулентной экономической среде нашего региона. Согласно докладу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, позиция Грузии улучшилась на 97 мест по сравнению с 2012 годом. В этом месяцев, по данным Moody’s, рейтинг суверенного кредита Грузии улучшился и переместился в категорию Ва2, что является подтверждением того, что страна успешно преодолела региональный шок 2014-2016 гг.



С целью поощрения инвестирования в Грузию, мы осуществили амбициозную налоговую реформу, которая подразумевает отмену налога на прибыль на нераспределенные доходы и либерализацию системы налогового администрирования. По нашим ожиданиям, в этом году будет достигнут 5%-ый экономический рост, а в последующие годы 7% и еще больше.



Мы твердо решили улучшить инфраструктуру Грузии. Это имеет огромное значение для дела реализации своих геостратегических интересов Грузией, что подразумевает преобразование нашей страны в региональный центр ведения бизнеса, который свяжет друг с другом восток и запад.



Улучшение инфраструктуры также имеет огромное значение для обеспечения быстрой доставки услуг в таких сферах, как туризм и логистика, а также для доставки продукции на рынок. Мы смотрим на это, как на сильное средство для создания рабочих мест и вывода граждан из нищеты. Мы договорились с МВФ о реализации многолетней программы и мы обеспечили финансирование проектов со стороны других международных финансовых институтов стоимостью несколько миллиардов долларов США.



Грузия вместе с Украиной и Молдовой подписала Соглашение об ассоциации с ЕС (включая Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле) и достигла либерализации виз с Евросоюзом. В то же время, Грузия стала номер первой страной в регионе, которая подписала Соглашение о свободной торговле с Китаем. С одной стороны, мы осуществляем интеграцию на внутренние рынки Евросоюза, и, с другой стороны, мы привлекаем рынки Азии, что позволяет Грузии в полной мере использовать свои сети свободной торговли в этом одном из интереснейших начинаний нашего времени.



Мы вносим вклад в инициативу «Один пояс – один путь», которая будет содействовать торговле между Европой и Азией продукцией и услугами высокой стоимости, и существенно сокращает необходимое для перевозок время через периферии Евразии, по сравнению с традиционными морскими маршрутами.



В рамках этого начинания, Азия и Европа встретятся с помощью железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, который мы осуществляем вместе с нашими турецкими и азербайджанскими партнерами, а также на Черноморском побережье Грузии, с помощью порта Анаклия, который будет построен в соответствии с высокими стандартами.



Глубоководный порт Анаклия сможет принимать суда с самой крупной вместимостью, что намного увеличит транзитные возможности Грузии. Этот порт постоят несколько международных участников проекта и его оператором будет известная американская компания.



Сегодня с помощью наземного транспорта из Восточной Азии в Грузию можно прибыть менее чем за 10 дней, а от нас в любой порт Европы можно добраться за пять дней. Мы строим самую эффективную мультимодальную транзитную инфраструктуру и эта инфраструктура обеспечит соответствующие связи и процессы, а также укрепит отношения между государствами и гражданами от Европы до Азии. Это твердая и существенная связь между обеспечением экономической стабильности для граждан Грузии и укреплением благополучия и мира в регионе.



В сегодняшнем мире, наполненном вызовами, текущими и замороженными конфликтами, агрессией государств и других сторон, Грузия также не является исключением. И тут у мы в центр политики поставили наших граждан. Ведущие члены ООН хорошо знают, что Российская Федерация продолжает оккупацию двух исторических регионов суверенной территории Грузии, чем она нарушает множество международных обязательств, которые возложены на нее, в том числе, десятки резолюций Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.



В начале 2017 года Российская Федерация активизировала политику оккупации и фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии. Она оформила т.н. «соглашения об интеграции» и подписала «договоры» с де-факто властями, чтобы российская военная, политическая, экономическая и социальная система поглотили оба оккупированных региона Грузии. Москва активизировала милитаризацию обоих оккупированных регионов Грузии. Российская Федерация активизировала укрепление оккупационных линий колючими ограждениям, рвами, т.н. пограничными знаками и другими искусственными барьерами. А колючие ограждения разделяют посередине некоторые дворы и приусадебные участки.



Незащищенные группы, которые до этого, например, с целью получения медицинских услуг, или дети, которые для получения образования на родном языке, запрещенном сегодня на оккупированных территориях, переходили на другую сторону, сегодня они уже не могут сделать этого, так как, закрыты т.н. переходные пункты. А в это время, Россия продолжает использовать реагирование на движение и другие технологии, чтобы заполучить полный контроль вдоль всей оккупационной линии.



Грузия твердо поддерживает мирное урегулирование российско-грузинского конфликта. Правительство Грузии скурпулезно выполняет условия Соглашения о прекращении огня, подписанного при посредничестве Евросоюза. Она не раз подтвердила верность положению о неприменении силы. Ответного действия со стороны России до сих пор не последовало.



Постоянные усилия Грузии, которые направлены на поиск путей мирного урегулирования конфликта, заверены многими странами или международными организациями. Хочу поблагодарить мировых лидеров, которые с высокой трибуны ООН подчеркивают, что необходимо ускорить мирное урегулирование конфликтов, и в очередной раз подтверждают, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии.



Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию, которая вновь и вновь подтверждает право вынужденно перемещенных лиц и беженцев, перемещенных с оккупированных территорий, вернуться к себе домой. Грузия выражает благодарность ООН за эту поддержку, но все это не смогло превратиться в реальность для сотен тысяч моих соотечественников, которые с нетерпением ждут возвращения домой и не могут вернуться только потому, что только одно государство член ООН отказывается от выполнения своих международных обязательств.



Правительство Грузии обеспечивает новые инструменты восстановления доверия с нашими согражданами, проживающими по ту сторону оккупационной линии. Мы твердо решили доставить пользу от европейской повестки дня нашим согражданам, проживающим на другой стороне оккупационных линий. Существенный пакет наших инициатив для проживающих на оккупированных территориях людей предоставляет им торговые возможности после пересечения ими административных разделительных линий и обеспечивает доступ к возможностям Грузии по свободной торговле на глобальных рынках. Мы предлагаем им здравоохранение, образование и другую социальную пользу.



Несмотря на вызовы, которые стоят непосредственно перед нами, Грузия вносит существенный вклад в евроатлантическую безопасность. Наше партнерство с США имеет огромное значение для нашего развития и стабильности, и нашей целью является дальнейшее углубление этого стратегического партнерства. ЕС в своей глобальной стратегии признает успех Грузии, как процветающую, мирную и стабильную демократию и как одного из важного партнера в своем соседстве, который вносит один из важнейших вкладов.



Мы продолжаем активное участие в международных операциях, включая Афганистан, а также в европейских операциях по управлению кризисами в Центральноафриканской республике и Мали.



В 2014 году Грузия стала членом коалиции против т.н. Исламского государства и присоединилась к трем соответствующим рабочим группам – против финансирования, против денежных переводов и против иностранных террористов. Грузия присоединилась к 14 антитеррористическим конвенциям, а также к Европейской конвенции по искоренению терроризма и добросовестно выполняет свои обязательства.



Грузия растет. Грузия восполнена жизни. Грузия тверда в борьбе с вызовами. Грузия выполняет свои обязательства. И это потому, что Грузию составляют ее граждане. Они занимают центральное место в политике правительства Грузии и это будет всегда так.



Грузия подала руку миру и мир не запоздал, пришел к нам. А прочные связи с миром пользу приносят, в первую очередь, нашим гражданам. Их экономический успех является предпосылкой устойчивого благополучия, как в Грузии, так и за ее пределами. Сегодня я обращаюсь к вам, как слуга нашей нации и благодарю всех, кто любит и поддерживает Грузию.



Большое спасибо!



(Перевод текста обращения премьер-министра с грузинского языка на русский язык – Civil.ge). Tweet