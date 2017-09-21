Россия откроет в Сухуми таможенный пункт

В соответствии с приказом руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимира Булавина, который был издан 12 сентября, Таможенная служба России откроет в оккупированной Абхазии новый специальный таможенный пункт.



Новый пункт, который будет размещен в Сухуми, будет подчиняться Федеральной таможенной службе РФ и его штатное расписание (пять человек) также определено по приказу Булавина. В юрисдикцию таможенного пункта будет входить вся территория оккупированной Абхазии.



Приказ, который войдет в силу 1 ноября, уточняет, что решение об открытии специализированного таможенного пункта в Абхазии опирается на «Соглашении между РФ и Республикой абхазия о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», подписанного в октябре 2010 года.



В соответствии с Соглашением, Россия получает право на формирование «специализированного таможенного органа», целью которого будет «осуществление функций таможенного оформления и таможенного контроля товаров и (или) транспортных средств, перемещаемых с (через) территории одной Стороны (Абхазии) на (через) территорию другой Стороны (России)». «Специализированный таможенный орган» также будет вправе осуществлять мероприятия, направленные на обнаружение нарушений закона, связанных с транспортировкой товаров и предотвращение этих нарушений.



По условиям соглашения, таможенный пункт будет осуществлять таможенную регистрацию и контроль в соответствии с таможенным законодательством РФ.



Кроме того, «специализированный таможенный орган» будет иметь тот же статус, который предусмотрен для дипломатических миссий Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Для сотрудников таможенного пункта и членов их семей статус и иммунитет определяет та же Венская конвенция.



Созданию таможенного пункта предшествовало формирование Совместного информационно-координационного центра органов ВД – еще одной структуры, которая предусматривает размещение в Абхазии сотрудников служб безопасности России на постоянной основе.