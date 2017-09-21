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Правящая партия отказывается от системы бонусов
Civil Georgia, Tbilisi / 21 Сен.'17 / 19:14

На следующих парламентских выборах политические партии получат право на объединение в избирательные блоки. А с 2024 года пропорциональная избирательная система будет задействована без т.н. бонусов и мандаты будут пропорционально распределяться среди всех тех партий, которые получат более 5% на выборах. Об этом стало известно из заявления председателя Парламента Ираклия Кобахидзе, которое было опубликовано 21 сентября.

Решение об отражении соответствующих изменений в Конституции правящая партия приняла в результате внутренних консультаций. «Соответствующий законопроект будет представлен в Парламент в виде законодательной инициативы и он будет принят до завершения следующей сессии Парламента», - говорится в заявлении.

Этому заявлению Ираклия Кобахидзе предшествовало опубликование совместного заявления президента и оппозиционных партий, которое содержало предложения, связанные с конституционными поправками.

Оппозиционные партии требовали, чтобы право на объединение в избирательные блоки не было одноразовым, а стало постоянной нормой Конституции. Они также не соглашались с той нормой, предусмотренной в конституционных поправках, которая нераспределенные мандаты Парламента предоставляла вышедшей на первое место в результате выборов партии.

В совместном документе президент и оппозиционные партии требовали перехода на пропорциональную систему с 2020 года, за четыре года до запланированного Грузинской мечтой срока. Они также требовали сохранения правил прямых выборов президента, а также сохранения Совета национальной безопасности в виде постоянного конституционного органа.

В проекте конституционных поправок, который уже принят Парламентом в первом и втором слушаниях, основное недовольство оппозиционного спектра вызывают нормы, связанные с избирательным процессом.

Оппозиция опротестовала продление срока перехода на пропорциональную избирательную систему до 2024 года и лишение партий права на формирование избирательных блоков.

Согласно распространившейся информации, принятие конституционных поправок в третьем слушании планируется на следующей неделе.

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