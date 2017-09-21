Республиканская партия лоббирует гражданское партнерство для лиц одного пола Civil Georgia, Tbilisi / 21 Сен.'17 / 18:48





Презентация документа о граждангском партнерстве, 18 сентября, 2017. Фото: republicans.ge Республиканская партия Грузии планирует представить в Парламент и лоббировать далее законодательную инициативу о гражданском партнерстве между лицами одного пола. Об этом партия заявила 18 сентября, во время представления разработанного ею документа «Гражданский контракт о партнерстве».



Документ, который был разработан при финансировании со стороны Шведского центра либеральной демократии в сотрудничестве с правозащитной организацией «Либеральная линия», приводит обзор международной практики норм, регулирующих браки между лицами одного пола, и публикует видение партии по этому вопросу.



«В Грузии вновь остаются вызовами гомофобные и трансфобные настроения, использование языка ненависти и факты равноправного обращения и нарушения прав, связанных с сексуальной ориентацией. ЛГБТ лица не ощущают себя защищенными при пользовании такими важными правами, как образование, занятость, здравоохранение и другое», - говорится в документе.



Согласно документу, предпринятые государством шаги для улучшения правового положения ЛГБТ лиц вновь минимальны и носят формальный характер. С целью урегулирования проблемы, Республиканская партия считает необходимым, чтобы отношениям между ЛГБТ лицами «были приданы правовые рамки и партнеры получили возможность пользоваться определенными законом правами и пользой».



Партия также считает, что гражданское партнерство должно быть введено в форме нового закона, который будет регулировать имущественные и личные отношения между партнерами, однако не предоставит им права на усыновление детей. Согласно документу, «это будет важным шагом для страны на пути формирования демократического государства».



«Стремление к европейским ценностям не должно быть только капризом и неосознанной идеей. Европейское пространство подразумевает защищенность индивида, а не группы индивидов, преимущество человека, а не доминантной группы. Грузинское государство должно осознать признанные на международном современные стандарты прав человека, законодательство страны не должно игнорировать права ЛГБТ лиц», - говорится в документе.



За три дня опубликования документа Республиканская партия в числе кандидатов в члены Сакребуло (муниципальное собрание) Тбилиси выдвинуло кандидатуру правозащитницы и гражданской активистки Нино Болквадзе. Примечательно, что Болквадзе является первой открытой лесбиянкой, которая будет баллотироваться на выборах в Грузии.



Республиканская партия заявила Civil.ge 21 сентября, что законодательная инициатива о гражданском партнерстве находится в процессе разработки и партия пока точно не знает, когда она будет представлена в Парламент.



Гражданский кодекс Грузии определяет, что брак является «добровольным союзом между мужчиной и женщиной», а брак между лицами одного пола запрещен. Определение брака также содержит новая Конституция, принятие которой в третьем слушании планируется в конце сентября, и согласно которой, брак является союзом между мужчиной и женщиной».



В парламентских выборах 2016 года Республиканская партия, которая до того была членом коалиции Грузинской мечты, приняла участие самостоятельно и получила только 1,55% голосов. В результате она не смогла попасть в Парламент.



После неуспеха на выборах партию покинули несколько ее ведущих членов, в том числе, лидер партии, бывший председатель Парламента Давид Усупашвили, который позже сформировал Движение за строительство к местным выборам, запланированным на 21 октября.



Республиканская партия вместе со Свободными демократами сформировала коалицию, однако коалиция вскоре прекратила существование. Свободные демократы заявили в начале августа, что они не будут участвовать в местных выборах 21 октября, и вместо этого партия будет готовиться к парламентским выборам 2020 года.



Республиканская партия с 2007 года является полноправным членом Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). Tweet